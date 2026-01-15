Bára Poláková je těhotná. Třetí dítě čeká s o 14 let mladším muzikantem Urbanem

Těhotenství prozradila Bára Poláková v rozhovoru pro únorové vydání časopisu Elle poetickým způsobem. Vyprávěla příběh, který znají její dcery ze školy o andělech, kteří se chtějí podívat na zem a všechno zažít a Strážný anděl jim řekne, ať si vyberou rodiče. „No, a jeden takový andělíček si vybral zrovna nás. My jsme ta jeho rodina, se kterou teď všechno zažije a prozkoumá,“ řekla Poláková.
O vztahu s muzikantem Štěpánem Urbanem promluvila Poláková poprvé v říjnu, když představovali společnou desku Sršeň.
„Kromě hudby nás pojí třeba to, že máme oba dva rádi tvarohový buchty. A potom takovou tu drobenkovou, tu jsem Štěpovi upekla. To bylo vlastně úplně první mnou připravené jídlo pro něj,“ prozradila Poláková.
„Tu s meruňkama, no. A tím to bylo hotový. Pak jsme sdíleli volný čas. Myslím si, že postupem času, když spolu lidé třeba i pracují, tak poznají, že mají k sobě blízko. Tak jsme si začali tak moc rozumět, že spolu žijeme,“ dodal Urban.
Bára Poláková má dvě dcery s hercem Pavlem Liškou. Rozešli se v roce 2018. Štěpán Urban byl předtím ve vztahu se zpěvačkou Emmou Drobnou.