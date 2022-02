Střídavá péče je někdy náročná. Hlavní je štěstí dítěte, říká Kotalíková

„Vždycky jsem byla velký milovník života. Teď, když jsem máma, si o to víc dokážu vychutnat a užít cestování, nebo párty s přáteli. Víc si toho vážím, dříve to byla samozřejmost. S věkem už ale taky po různých akcích více bolí hlava, to se pak člověk už léčí delší dobu,“ říká Bára Kotalíková v pořadu Mama Mixxxer na ÓČKU.

S bývalým partnerem, hokejistou Alešem Kotalíkem, má modelka ve střídavé péči šestiletého syna Jakuba. Pokud jdou rodiče od sebe, je podle Kotalíkové nejdůležitější, aby oba dva dělali všechna rozhodnutí hlavně pro své dítě.

„Samozřejmě je střídavá péče někdy náročná. Ale dá se to zvládnout. Na všem se dají najít klady i zápory. Nic se nemá lámat přes dítě. Hlavní je se zaměřit na to, že dítě má být šťastné. To je asi podstata všeho. Pak to může fungovat,“ myslí si influencerka.

Se svým současným partnerem, podnikatelem Ladislavem Starkou, vychovává i jeho dceru z předešlého vztahu. „Sedlo si to a všechno u nás hezky funguje. Jsem za to vděčná a moc si toho vážím. Doufám, že to takhle bude i dál. On má víc dětí. A naše děti se mají navzájem strašně moc rády. Těší se na sebe, milují se a je to super,“ říká Bára Kotalíková.

„Nesnažila jsem se být partnerovým dětem mámou, ani kamarádkou. To ani nejde. Snažila jsem se, aby si vše mezi námi přirozeně sedlo a vyplynulo. Podařilo se to a funguje nám to výborně. Samozřejmě to bylo občas náročné, vyžadovalo to úsilí a boj. Ale v životě se vyplatí bojovat,“ míní blogerka.

Její syn Jakub, jehož táta Aleš Kotalík je hokejista, prý také miluje sport. „Už rád hraje hokej s dětmi a asi už zůstane na ledě. Brzy nastoupí do školy, snažíme se proto ještě užít si společného cestování k moři, protože s tím už pak bude konec, až přijdou školní povinnosti,“ vysvětluje bývalá hokejová manželka, která žila kdysi s partnerem a synem půl roku v Kanadě.

„Pak jsme se vrátili do Budějovic. Se synem jsem lítala letadlem už v jeho sedmi měsících. Od tří měsíců jsem ho brala s sebou na všechny své pracovní schůzky. Určitě jsem nebyla taková ta máma, co by seděla pořád doma. To bych se asi zbláznila. Potřebuji adrenalin a život. Aby se pořád něco dělo. Celý život jsem závodně jezdila parkour. Teď dělám box. Začalo mě to ohromně bavit. Psychicky i fyzicky mě to nabíjí, skvěle si u toho vyčistím hlavu,“ dodává.

Bára Kotalíková chodila v minulosti například i s milionářským synkem Jakubem Malinou. Toho pak „vyměnila“ za hokejistu NHL Aleše Kotalíka, kterého si vzala v roce 2013 po dvouleté známosti na zámku v Hluboké. V roce 2016 se jim narodil syn Jakub. Poté, co jejich společná cesta životem skončila, se domluvili na střídavé péči.