Čemu se věnují dcery Báry Kodetové? Hudbě, herectví a návrhářství

Na zahradě se scházejí s přáteli, ale hlavně v rodinném kruhu. Ten nejužší tvoří samí umělci. Naposledy na sebe v tomto směru upozornila nejmladší dcera Sophia, která si zahrála v seriálu Mozaika z produkce Voyo. Nešlo o její první roli, přitom v žádné herecké agentuře zapsána není. Doposud se spíš věnovala hudbě a zpěvu. Když však přijde na herecký casting, okouzluje svojí bezprostředností.

„Určitě zkusíme popové oddělení na Pražské konzervatoři a jestli se rozhodne, že by chtěla jít i na herectví a tím pádem na obojí přijímačky, bránit jí nebudeme,“ je Bára Kodetová rozhodnuta dceru podpořit.

„Ovšem je klidně možné, že si půjde ještě nějakou jinou cestou. Určitě ale u kumštu zůstane. Já bych byla nejradši, kdyby Sophia vystudovala režii a dělala vlastní projekty, než aby čekala na to, kdo ji dá roli,“ říká Kodetová a naráží tak na častý úděl herců, se kterým má sama bohaté zkušenosti.

K vrcholným Bářiným výkonům před kamerou patří postava vyčerpané matky, kterou ztvárnila v televizním filmu Vedlejší příznaky. Hraje v něm ženu, která se snaží stoprocentně zvládnout domácnost s malými dětmi a nevšímá si, že jí docházejí síly. Námět přinesla režisérce sama a podílela se i na scénáři.

„Natáčení bylo úžasné, nikdy na něj nezapomenu. Tereza Kopáčová mi tehdy dala obrovskou svobodu a důvěru a zároveň mě krásně vedla. Přála bych si, kdyby se mi podařilo ještě něco podobného udělat.“

Pavel Šporcl a Bára Kodetová se vzali po desetiletém vztahu 1. května 2015.

Momentálně se Bára věnuje hlavně zpěvu a připravuje svoje první album. „Bude to deska coverů, popových i šansonových. Uvidím, kolik jich pustím do světa, ale ráda se podělím, když se povedou. Pokud se deska podaří, tak na té další bych už ráda měla nové písně. A protože sama si nic napsat neumím, hledám dobré autory, hlavně textaře,“ říká herečka.

Většinu času jí spolyká péče o pětičlennou rodinu. S Pavlem Šporclem má kromě Sophie ještě Violettu, která studuje druhým rokem na Pražské konzervatoři hru na housle. „Je to půvabná rozumná dospívající dívka. Bude jí sedmnáct,“ říká herečka. Radost jí dělá i nejstarší dcera Lili, kterou měla jako svobodná matka. Té už je třiadvacet a chodí na Vyšší odbornou školu oděvní. „Je tam nadšená, moc ji to baví. Pořád něco šije, nakupuje látky.... Škoda, že má trošku jiný vkus než já a nemůžu její modely nosit. Ona je spíš romantička, a to už by se na mě nehodilo, ale dělá krásné věci,“ prozradila Bára.

Rodina je pro ni odjakživa na prvním místě. „Všechno spolu prožíváme, hodně si pomáháme, chodíme na různé koncerty, vystoupení… Držíme při sobě. Neříkám, že jako rodina vždycky všechno zvládáme na sto procent, holky na to mají i právo, občas vystrčit růžky, ale moc to nedělají. Jsme kamarádi,“ vypráví herečka.

Když byly děti malé, koupili si s manželem v Netvořicích mlýn. Na jeho rekonstrukci a kultivaci rozsáhlé zahrady se Bára vlastnoručně podílela. Sebralo jí to tehdy skoro všechny síly a dcery si bez nadsázky začaly myslet, že je povoláním údržbář. V tu chvíli se manželé rozhodli svoje krásné sídlo prodat a přestěhovali se do menšího v Říčanech. Bára se ovšem v zařizování domů vyžívá a kdyby jednou měnila profesi, nejspíš by zvažovala práci s nemovitostmi.

Stejně tak Báru Kodetovou baví práce na zahradě. Zasadila si na ní stromy, keře, rostliny, květiny i zeleninu. Intuitivně ví, kde se čemu bude dařit. Vztah k přírodě má po svém zesnulém otci, herci Jiřím Kodetovi, který často na chatě v Těptíně rozmlouval po ránu se rostlinami.