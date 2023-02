Vážila jsem 49 kilo. Posmívali se mi, že jsem nemocná, říká Barbora Jánová

Barbora Jánová vystudovala Obchodní akademii a poté nastoupila na Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze. Pracovala jako asistentka režie v České televizi a jejím snem bylo stát se herečkou. Vystudovala tedy ještě Vyšší odbornou školu hereckou.

Již tehdy založila svůj první divadelní soubor, věnovala se autorské tvorbě, dramaturgii a produkci a později s přáteli založila další soubor Díra na trhu. Známou se stala díky rolím v řadě televizních seriálů a pořadů.

Přestože je Bára půvabná žena, v dětství a dospívání zažila posměch kvůli své štíhlé postavě. Ve škole se jí posmívali, že je příliš hubená, plochá, kostnatá. Lidé v jejím okolí si mysleli, že má anorexii nebo je nemocná. Bára v důsledku toho trpěla hypochondrií, stahovala se do sebe, trápily ji deprese.

„S body shamingem se setkávám odmalička, už od základky. Chtěla jsem vždycky jen vypadat jako normální holka. Možná by mi stačilo jen pár kilo navíc. Prostě přibrat, abych zapadla v davu, nevyčnívala a pořád to neposlouchala, že jsem jak tyčka a že bych se mohla převlékat za párátkem. V pubertě pak přibyly dotazy, jestli nemám anorexii nebo bulimii a poznámky, že mě brzy odfoukne vítr, že jsem vychrtlina, ať se pořádně najím a podobně. Vážila jsem 49 kilo,“ popisuje Barbora Jánová v novém dílu pořadu 13. komnata.

„Mělo to na mě čím dál více negativní vliv. Nechtěla jsem pak už ani chodit do školy a obecně mezi lidi, abych se vyhnula nepříjemným narážkám. Bála jsem se jít i jen nakoupit nebo na nádraží. Vždycky jsem se na to psychicky připravovala celý den, jak na mě všichni budou koukat a myslet si, že jsem třeba nemocná. Mamka se mnou prožila spoustu probrečených nocí i dní. Prosila jsem ji, aby mě dala do nějakého tábora, kde mě vykrmí,“ vzpomíná herečka.

Body shaming se definuje jako posmívání se druhým za to, jak vypadají. Zahrnuje mnoho jednání, zejména posměšky na základě tělesného tvaru, typu, váhy, výšky… Předmětem může být také ochlupení těla, případně vlasy nebo jejich nedostatek, rysy tváře, velikost nosu, tvar jednotlivých částí těla. Body shaming má negativní dopad jak na ženy, tak na muže, na jejich sebepřijetí, sebevědomí a vztah k ostatním lidem a společnosti.

Barboře Jánové nakonec pomohl úspěch v práci i to, že začala docházet na terapii. Dnes se již s psychickými potížemi, vyvolanými šikanou kvůli fyzickému vzhledu, vyrovnala. O tom, co na vlastní kůži zažila, chce mluvit, protože chce co nejvíce zviditelňovat téma body shamingu, tedy hanobení těla, šikany a posměchu kvůli tělesným proporcím.

Věří, že tím pomůže dalším mladým lidem, kteří mají v současné době podobné problémy hlavně kvůli sociálním sítím a nevhodným poznámkám, které musí často vyslechnout mnohdy i od svých nejbližších.

VIDEO: Bára Jánová v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (2022)