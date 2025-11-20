Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Renato Salerno
Herečka Bára Fišerová (37), známá ze seriálů Modrý kód nebo Kameňák, je spíše letní typ. Přesto ale dokáže ocenit i podzim. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na vztah s Michalem Penkem a prozradila, co jí pomáhá udržet harmonii v současných vztazích.

Jsme ve světelném parku v pražských Letňanech. Co vám na podzimu udělá největší radost?
Určitě to, že se můžu doma zachumlat, když mám čas. Jsem letní typ a s příchodem podzimu mám pocit, že teď začne nekonečné čekání na léto. Na podzimu si ale nacházím barvy a atmosféru kolem Halloweenu. Miluju výzdobu, baví mě strašně zdobit byt na všechny svátky. Myslím, že Halloween je svátek velké kreativity. Výzdoba nemá hranice, to mě strašně baví.

Jste člověk, co trošku lamentuje na podzim? Nad tím, co nestihl během léta a už si dělá plány a vize do budoucna, aby nepropadal podzimní depresi?
Moc nepropadám žádným depresím. Maximálně mám splín. Občas. Ale žiju ze dne na den. Chci si užít každý okamžik – letní, podzimní, zimní i jarní. Vždycky si najdu to hezké. Ale kdybych si měla vybrat, jsem letní typ. Je mi hrozně líto, že podzim už není takový jako za mého dětství. To jsem měla pocit, že je barevnější. Teď už je to skok: léto - zima, zima – léto. Podzim mi tam hrozně chyb, je nádherný, jen v jiných tónech než léto. Jaro a zima jsou nejsmutnější, ale zase sníh je krásný.

Bára Fišerová v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020)

Jak na náročném hereckém řemesle najít pořád to hezké, pozitivní, co člověka naplňuje? Protože jste člověk, co začínal v osmdesátkách, kdy to fungovalo jinak a platilo se jinak.
Víceméně jsem začínala spíš v devadesátkách. Musím ale říct, že mám pocit, že se to zastavilo. Je to trošku podobné jako v devadesátkách, akorát bych řekla, že teď je to čím dál větší boj v hereckém světě. Nezávidím mladé generaci, protože je asi potřeba mít i nový předmět na uměleckých školách Jak se probojovat. Když se to ale podaří, je to velká radost. Myslím, že herectví je droga. Když člověk nastoupí do hereckého vlaku, už se z něj nedá vyskočit, protože ho to pohltí. Je to nádherné povolání, které s sebou přináší i smutek, neúspěchy, úspěchy. Je to ale hrozně kreativní povolání – jeden den je zataženo a druhý už zase může svítit sluníčko. Člověk to nemusí vzdávat, když se to poprvé nepodaří. Já jsem si vždycky říkala, že herectví je dobré, že můžu hrát až do smrti. Že i babičky, jako paní Rosůlková, mě snad čekají. A že to není, že jdu do penze. Do hereckého důchodu se neodchází.

Co vás napadne, když přepínáte rádio a najednou začne hrát písnička od Michala Penka?
(smích) Když začne hrát písnička od Michala Penka, pořád to trošku ve vás nadskočí. Teď nevím, jestli srdce nebo žaludek. Cítíte pohyb v těle. Zanechalo to ve mně toto. Vždycky reflex na písničku. Ale spíš mě to zahřeje u srdce. Mám na to pozitivní a hezké vzpomínky.

Michal Penk v 80. letech

Když se teď člověk ohlédne do minulosti, skutečně ten vztah více dal než vzal?
Určitě. Dal strašně moc a myslím, že jsem i rychle vnitřně vyspěla. Byla psychologická poradna, což jsem uplatnila potom i u dalších partnerů. (smích) Sama sobě si umím poradit ve splínech. Možná i díky tomu jsem se naučila otevřeně o všem mluvit. To si myslím, že je nejlepší lék, když můžu poradit. O všem mluvit otevřeně, nebát se o tom mluvit. A to s Michalem byla skvělá škola života.

Pomáhá stoprocentní otevřenost a ochota o všem komunikovat v láskách, co se prožívají teď?
Přesně. Já jsem impulsivní, hrozně emotivní člověk. Emoce tam střílejí nahoru, dolů. Se mnou asi není lehké být. Ale proto si vybírám lidi, kteří mi jsou blízcí i v profesi, kteří mají emoce stejné jako já a umí s nimi pracovat ve vztahu. Respektive ten druhý s nimi umí pracovat, že řekne: Ježíš, ta je blázen! Dobrý, tak zítra to bude zase jiný. Já si myslím, že je dobré o všem mluvit a být upřímný. Jsem otevřený člověk a když mě něco trápí, řeknu to. Nedusím to v sobě, ale samozřejmě dokážu vybouchnout. Jsem velmi tolerantní, protože toleranci a svobodu vyžaduju taky. Já jsem vlastně výhra v loterii pro partnera, protože jsem tolerantní, dávám svobodu, ale zároveň to vyžaduju taky.

Bára Fišerová (Praha, 5. června 2023)
Bára Fišerová
Bára Fišerová (19. července 2021)
Bára Fišerová
31 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

ABBA v 70. letech. Zleva: Bjorn Ulvaeus, Frida Lyngstadová, Agnetha Faltskogová...

Norsko-švédská zpěvačka Anni-Frid Lyngstadová, která 15. listopadu slaví osmdesátiny, byla členkou bývalé skupiny ABBA. Brunetka, fanoušky přezdívaná Frida, prožila nepříliš idylické dětství, zažila...

Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Bára Fišerová (Praha, 5. června 2023)

Herečka Bára Fišerová (37), známá ze seriálů Modrý kód nebo Kameňák, je spíše letní typ. Přesto ale dokáže ocenit i podzim. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na vztah s Michalem Penkem a...

20. listopadu 2025

Heidi Janků pravidelně sleduje, co se děje u Špinarky

Heidi Janků (24. června 2025)

Heidi Janků dostala nabídku, která se neodmítá. František Ringo Čech ji oslovil, aby s ním hrála v Dívčí válce, údajně třetí nejuváděnější hře u nás. V legendární inscenaci se vystřídala řada známých...

20. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně však se probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Krásná, nezávislá i divoká jako Viktorka. Geprtovou však dostihlo rodinné prokletí

Premium
Vlasy nosila pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled...

Vlasy pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled neústupné bohyně. Herečka Libuše Geprtová působila tvrdě, nesmlouvavě, snad až chlapsky. Neměla však na vybranou. Vždy musela spoléhat...

19. listopadu 2025

Další ikonické selfie? Cristiano Ronaldo se v Bílém domě vyfotil s mocnými

Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025)

Selfie z Bílého domu vyfocené portugalskou fotbalovou superstar Cristianem Ronaldem rozhýbalo sociální sítě. Jeden z nejlepších hráčů všech dob ve Washingtonu povečeřel s prezidentem USA Donaldem...

19. listopadu 2025  14:29

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

Přehlídka národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)

Orel, exotické ptactvo, motýli, bohyně, květiny i pirátka. Tak vypadaly národní kostýmy, ve kterých se představily finalistky světového finále Miss Universe 2025 v Bangkoku. Česká zástupkyně Michaela...

19. listopadu 2025  13:16

O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Patrik Hezucký v úterý nemohl kvůli zdravotnímu stavu vysílat pravidelnou Ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a chyběl i při natáčení podcastu Lepší už to nebude s Milošem Pokorným a Zdeňkem...

19. listopadu 2025  12:13

Holčičí výlety mi daly víc než luxusní nákupy, říká Barbora Karpíšková

Barbora Karpíšková

Sklenka oranžového vína v lisabonské vinárně, krosna otlačená do klíční kosti a osmdesát pět kilometrů podél Atlantiku. V nové eseji pro Harper’s Bazaar píše Barbora Karpíšková alias Bjukitchen o...

19. listopadu 2025  11:38

Kdy se bude vysílat StarDance Tour v televizi? Na silvestra se chystá záznam z O2 areny

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

StarDance Tour měla obrovský úspěch. Televizní diváci, kteří se na žádné z vystoupení v arénách nedostali, však prožívali hořké zklamání. Jako částečnou kompenzaci za pravidelný podzimní taneční...

19. listopadu 2025  11:13

Koordinátora intimity jsme neměli. Rob není úchyl, říká Lawrencová o Pattinsonovi

Jennifer Lawrencová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Třiačtyřicetiletá americká herečka hraje s Robertem Pattinsonem v novém psychologickém dramatu Die My Love. Nyní prozradila, proč při natáčení odmítla přítomnost intimního koordinátora.

19. listopadu 2025

Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Japonští plešouni se utkali při úplňku v netradičních hrách

Každý rok se v Japonsku sjedou na jedno místo členové unikátní asociace, aby vzdali hold životnímu nadhledu, humoru... a absenci vlasů. Jejich festival nazvaný Podzimní hostina plešatců (japonsky...

19. listopadu 2025  8:44

Byla jsem sama sebou, říká po úspěchu na světové Miss Earth Natálie Puškinová

Miss Earth 2025 Natálie Puškinová v Praze (18. listopadu 2025)

Po úspěchu na světovém finále soutěže krásy na Filipínách je už zpátky v Česku. Miss Earth 2025 Natálie Puškinová prozradila, jak se cítila po vyhlášení svého jména i jak se na světové klání...

19. listopadu 2025  8:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.