Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Jsme ve světelném parku v pražských Letňanech. Co vám na podzimu udělá největší radost?
Určitě to, že se můžu doma zachumlat, když mám čas. Jsem letní typ a s příchodem podzimu mám pocit, že teď začne nekonečné čekání na léto. Na podzimu si ale nacházím barvy a atmosféru kolem Halloweenu. Miluju výzdobu, baví mě strašně zdobit byt na všechny svátky. Myslím, že Halloween je svátek velké kreativity. Výzdoba nemá hranice, to mě strašně baví.
Jste člověk, co trošku lamentuje na podzim? Nad tím, co nestihl během léta a už si dělá plány a vize do budoucna, aby nepropadal podzimní depresi?
Moc nepropadám žádným depresím. Maximálně mám splín. Občas. Ale žiju ze dne na den. Chci si užít každý okamžik – letní, podzimní, zimní i jarní. Vždycky si najdu to hezké. Ale kdybych si měla vybrat, jsem letní typ. Je mi hrozně líto, že podzim už není takový jako za mého dětství. To jsem měla pocit, že je barevnější. Teď už je to skok: léto - zima, zima – léto. Podzim mi tam hrozně chyb, je nádherný, jen v jiných tónech než léto. Jaro a zima jsou nejsmutnější, ale zase sníh je krásný.
Jak na náročném hereckém řemesle najít pořád to hezké, pozitivní, co člověka naplňuje? Protože jste člověk, co začínal v osmdesátkách, kdy to fungovalo jinak a platilo se jinak.
Víceméně jsem začínala spíš v devadesátkách. Musím ale říct, že mám pocit, že se to zastavilo. Je to trošku podobné jako v devadesátkách, akorát bych řekla, že teď je to čím dál větší boj v hereckém světě. Nezávidím mladé generaci, protože je asi potřeba mít i nový předmět na uměleckých školách Jak se probojovat. Když se to ale podaří, je to velká radost. Myslím, že herectví je droga. Když člověk nastoupí do hereckého vlaku, už se z něj nedá vyskočit, protože ho to pohltí. Je to nádherné povolání, které s sebou přináší i smutek, neúspěchy, úspěchy. Je to ale hrozně kreativní povolání – jeden den je zataženo a druhý už zase může svítit sluníčko. Člověk to nemusí vzdávat, když se to poprvé nepodaří. Já jsem si vždycky říkala, že herectví je dobré, že můžu hrát až do smrti. Že i babičky, jako paní Rosůlková, mě snad čekají. A že to není, že jdu do penze. Do hereckého důchodu se neodchází.
Co vás napadne, když přepínáte rádio a najednou začne hrát písnička od Michala Penka?
(smích) Když začne hrát písnička od Michala Penka, pořád to trošku ve vás nadskočí. Teď nevím, jestli srdce nebo žaludek. Cítíte pohyb v těle. Zanechalo to ve mně toto. Vždycky reflex na písničku. Ale spíš mě to zahřeje u srdce. Mám na to pozitivní a hezké vzpomínky.
Když se teď člověk ohlédne do minulosti, skutečně ten vztah více dal než vzal?
Určitě. Dal strašně moc a myslím, že jsem i rychle vnitřně vyspěla. Byla psychologická poradna, což jsem uplatnila potom i u dalších partnerů. (smích) Sama sobě si umím poradit ve splínech. Možná i díky tomu jsem se naučila otevřeně o všem mluvit. To si myslím, že je nejlepší lék, když můžu poradit. O všem mluvit otevřeně, nebát se o tom mluvit. A to s Michalem byla skvělá škola života.
Pomáhá stoprocentní otevřenost a ochota o všem komunikovat v láskách, co se prožívají teď?
Přesně. Já jsem impulsivní, hrozně emotivní člověk. Emoce tam střílejí nahoru, dolů. Se mnou asi není lehké být. Ale proto si vybírám lidi, kteří mi jsou blízcí i v profesi, kteří mají emoce stejné jako já a umí s nimi pracovat ve vztahu. Respektive ten druhý s nimi umí pracovat, že řekne: Ježíš, ta je blázen! Dobrý, tak zítra to bude zase jiný. Já si myslím, že je dobré o všem mluvit a být upřímný. Jsem otevřený člověk a když mě něco trápí, řeknu to. Nedusím to v sobě, ale samozřejmě dokážu vybouchnout. Jsem velmi tolerantní, protože toleranci a svobodu vyžaduju taky. Já jsem vlastně výhra v loterii pro partnera, protože jsem tolerantní, dávám svobodu, ale zároveň to vyžaduju taky.