„Tak jo! Je na čase, dát vám po mnohých otázkách odpověď. Ano, prsa utrpěla po zhubnutí gravitační syndrom. Ale ti nejlepší z nejlepších to napravili a na nějakou chvíli gravitaci obešli. Zhubla jsem a moje prsa se rozhodla, že už nebudou držet nahoře. Prostě si sbalila kůži a visela dál. Tak jsem jim domluvila upgrade,“ popisuje Barbora Deméterová na Instagramu.
Nešlo podle ní o honbu za dokonalostí, ale chtěla se hlavně cítít dobře ve svém těle. „Chci se líbit hlavně sobě. Modelace prsou pro mě znamenala vzít si zpátky sebevědomí, které mi trochu odplulo spolu s gravitací,“ vysvětluje účastnice pořadu Extrémní proměny, kde ji diváci mohli vidět hubnout pod dohledem trenéra Martina Košťála společně s jejím tehdejším partnerem Ivanem.
„Tohle není jen o prsou. Je to o tom, že když se ti na sobě něco nelíbí, máš právo to změnit. Ať už jde o tělo, vlasy, práci nebo vztah… Jsi to ty, kdo rozhoduje. Dnes se na sebe podívám do zrcadla a vidím ženu, která si to odmakala a nebojí se udělat krok pro sebe. A na to jsem pyšná,“ dodala.
Za rok se Báře podařilo zhubnout ze 126 kilo na 70. „Musím tady něco říct, mám teď jen o kilo víc, než jsem vážila v první třídě, to je neskutečné,“ řekla během finálního vážení v pořadu Extrémní proměny.
V minulosti zkoušela Barbora hubnout pomocí operačního podvázání žaludku, ale po chvilce byla zpět na původní váze. „Byla jsem odhodlaná. Trápila jsem se, drtila. Tři týdny jsem pila jen vývary. Byla jsem na plikaci žaludku (moderní bariatrická operace, která pomáhá při léčbě obezity tím, že snižuje objem žaludku a tím omezuje příjem potravy) a ze sto padesáti kil jsem zhubla na sto dvacet. Pak jsem to ale brzy nabrala zpátky. To byl bod, kdy jsem zklamala sama sebe,“ popsala.
Šestiletý vztah s partnerem bohužel rok Extrémních proměn nepřežil. Bára a Ivan se rozešli v posledním čtvrt roce natáčení pořadu poté, co kvůli práci žili každý jinde. „Přišla krize. Ivan nezvládal odloučení, stýskalo se mu a mně také. Nikdy nežárlil a najednou začal. Volal mi třeba dvacetkrát denně. Ubližovalo mu to natolik, že ani nezvládl to se mnou ukončit,“ uvedla Bára.
„Naše cesty se rozdělily. Ale i přes to všechno s Ivanem stále vycházíme. Vážíme si jeden druhého a jsme vděční za to, čím vším, jsme si společně prošli,“ svěřila se Deméterová v květnu na Instagramu.