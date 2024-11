Saudek ji do postele nechtěl. Asi jsem moc hubená, směje se Bára Basiková

Peníze z dražby kalendáře Proměny Fantazie 2025, který fotily Lenka Hatašová s Monikou Navrátilovou, putovaly stejně jako v předchozích letech na konto Nadace Archa Chantal, jež zútulňuje prostředí dětských nemocnic a ordinací.

„Mám fotky ráda, hlavně ty černobílé, těch mám plný byt. A mám i své oblíbené fotografy,“ říká Bára Basiková. „Díky své profesi jsem focena neustále, pořád dokola. A nikdy snímků není dost. Naštěstí jsem měla možnost potkat se s úžasnými fotografy. Třeba Jan Saudek mě fotil i s mými dvojčaty, když byla ještě malinká. Měla jsem je nahaťoučké posazené na klíně. Byl jim měsíc nebo dva. Ta fotka mi visí doma na zdi. A pak nás fotografoval ještě mnohokrát když byla velká.“

Bára Basiková v kalendáři Proměny 2010

I když je Saudek známý svůdník, na zpěvačku si netroufl. „Vždycky jsme se k sobě chovali jako kamarádi. Asi jsem na něj byla moc hubená,“ směje se Bára Basiková a naráží na kypré tvary Saudkových modelek a zároveň milenek.

Ale přinejmenším Bářino pozadí ho oslovit mohlo. Zatímco řada především zahraničních celebrit podstupuje plastické operace za účelem jeho zvětšení, zpěvačce bylo dáno do vínku přirozenou cestou. A poněvadž obličej už v Proměnách měla, navrhla jí Lenka Hatašová, aby si nechala vyfotit do kalendáře nohy a svůj kulatý zadek.

„Lenka Hatašová je v mojí kariéře hodně důležitá. Známe se asi pětatřicet let, v té době ještě nebyla tak známá, začínala jako reportážní fotografka v médiích. A celou tu dobu mě fotografuje. Udělaly jsme toho společně mraky. Různě experimentovaly a nafotily i všelijaké praštěné fotky. Ale taky odvážné a sexy. Lenka mi několikrát fotila obaly mých desek, plakáty a propagační fotky. Moc dobře se mi s ní pracuje,“ vyznává se Basiková.

Bára Basiková v kalendáři Proměny Fantazie 2025 - Všechny moje tváře

Hatašové mimo jiné svěřila fotku na obal svého prvního vánoční alba, které jí letos vychází. „Vymyslela jsem si, že na ní chci vypadat jako Panna Marie s Ježíškem. Kamarádka byla právě těhotná, tak jsme pár dní počkaly, než porodila chlapečka a pak to s ním nafotily,“ říká Basiková. „Líbí se mi, že když za Lenkou přijdu s nějakým nápadem, tak ho přijme. A já zase jdu do toho, co vymyslí ona. Když mě oslovila, jestli bych do Proměn vyfotila svůj zadek a nohy, řekla jsem, proč ne? Nakonec, foceny už byly nesčetněkrát.“

Chodí hodně pěšky a bydlí v půdním bytě bez výtahu, což je na její figuře znát. Základem je ale genetika. „Jedna moje dcera má zadek vyšpulený po mně, druhá placatý jako mívala moje maminka,“ prozradila.

Bára Basiková na snímku na přebal alba Moje první vánoční (2024)

Na přebalu svojí vánoční desky je oblečená v jednoduchém kostýmu a nahý chlapeček se při focení natočil tak, že mu nejsou vidět intimní partie. „Snad se na nás nebude v budoucnu zlobit, že jsme ho takhle zneužily. Ale možná se mu to i líbilo. Celé focení byl hodný, akorát mě párkrát počůral,“ říká zpěvačka, která by si už přála být babičkou. „Holky zatím děti nechtějí a je to jejich věc. Takže musím ještě počkat.“ Marie je už vdaná, Anna zatím svobodná a obě mají s mámou odjakživa skvělý vztah.

Na své vánoční album zařadila Bára jak české, tak převzaté koledy a nazpívala je v angličtině, češtině i latině. V plánu má i vánoční turné. Koncem prosince se pak představí v O2 aréně coby Máří Magdaléna.

„Letos je to třicet let, co jsem zpívala v prvním českém nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar. Leoše Mareše proto napadlo, že bychom ho mohli lidem připomenout v původním obsazení. Na pódiu se mnou bude Kamil Střihavka jako Ježíš a Dan Bárta v roli Jidáše. Půjde o koncertní provedení,“ říká Basiková.

Bára Basiková a Kamil Střihavka v představení Jesus Christ Superstar (2010)

Nezapírá, že zřejmě bude bojovat se slzami. Už proto, že šlo o její první muzikálovou a zároveň nezapomenutelnou roli. „Čím jsem starší, tím víc se dojímám, ani tato situace nebude výjimkou,“ potvrzuje. Z legendárního představení si nechala kdysi na památku kostým, ve kterém Máří zpívala.

„Byl to takový červený hábit. Nějakou dobu jsem si ho schovávala, ale když jsem se pak stěhovala z velkého bytu do menšího, musela jsem se s ním rozloučit,“ říká zpěvačka. Spolu s ním se „zbavila“ i všech ocenění, které kdy za svoji práci získala. „Vážím si jich, ale nejsou pro mě to nejdůležitější,“ vysvětluje.

Více o tom, jak zpěvačka žila a čím si v posledních letech procházela, se diváci dozvědí v časosběrném dokumentu Heleny Třeštíkové. Půjde do kin na jaře příštího roku.