Matka mě nechtěla. Neuměla obejmout ani pohladit, vzpomíná Bára Basiková

„Já jsem to dostala od začátku celé blbě, ale dnes z pohledu staršího člověka to už beru jinak, než když jsem to žila,“ říká zpěvačka.

„Moje maminka mě měla v osmnácti a samozřejmě mě nechtěla. Byla velmi krásná, měla pořád nějaké nápadníky a můj táta o ni velmi usiloval, byl o deset let starší, tak si ji tak pojistil,“ říká Basiková.

Její matka chtěla jít na potrat, ale postavila se proti tomu celá rodina. „Já to chápu. Byla na to absolutně nezralá. Ona se ráda bavila, měla milence, ráda se napila, tancovala. Podle mě neměla být nikdy matka,“ říká Basiková o své matce, která jí v dětství ani později neuměla projevit lásku ani uznání za úspěchy, kterých v životě dosáhla.

„Říkala mi, jak jsem jí zkazila život, jak skákala ze skříně, aby mě potratila. Nikdy mě neuměla pohladit, obejmout nebo mi dát pusu. Ale jinou mámu jsem neměla, tak jsem to brala, jak to přicházelo,“ říká zpěvačka s tím, že matku i tak milovala a toužila po její lásce. Ta ji ale odložila k babičce a Basiková si tak dětství pamatuje hlavně s otcem a babičkou.

„Táta ale časem zjistil, že ji nezkrotí, nesváže, byl z toho nešťastný a začal pít,“ popisuje zpěvačka. Když jí bylo třináct let, rodiče se rozvedli a matka střídala různé muže. Neměla pochopení ani pro dceřinu touhu zpívat a jejich vztah byl chladný. Stejný odstup měla později i k vnoučatům. „Já jí to fakt nemám za zlé. Myslím, že nás svým způsobem ráda měla,“ říká Basiková, která by se už ráda stala babičkou.

„Je mi 61 roků, moje koníčky jsou zahrádka, křížovky, tak je normální, že chci být babička. Ale moje holčičky na to říkají, že s tím nemám otravovat,“ směje se zpěvačka, která nedávno vydala desku s názvem Moje první vánoční a v pátek na Českém slavíkovi vystoupí spolu s Kamilem Střihavkou a Danem Bártou, aby připomněli třicáté výročí vzniku české verze legendárního muzikálu Jesus Christ Superstar, v němž Bára Basiková dokonale ztvárnila Máří Magdalenu.