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Třicet let spolu. Netušila jsem, jaká jízda to bude, říká Třeštíková o tvorbě s Basikovou

Scarlett Wilková
  20:00

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Bára Basiková a Helena Třeštíková. Tři velké lásky, tři svatby, tři zklamání, tři rozvody, tři děti, z toho jedno v šestačtyřiceti letech. Když se úspěšná dokumentaristka rozhodla točit třicet let života úspěšné zpěvačky, netušila, jaká jízda to bude. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Bára Basiková - Tři velké lásky, tři svatby, tři zklamání, tři rozvody, tři děti, z toho jedno v šestačtyřiceti letech. Když se úspěšná dokumentaristka Helena Třeštíková rozhodla točit třicet let života úspěšné zpěvačky, netušila, jaká jízda to bude. Společně odpovídali magazínu DNES+TV.

Báro, jaké to je sledovat třicet let svého života?
Bára: Šokující. Když se díváte na staré fotky, pomyslíte si, to jsem měla ránu, co jsem to měla na sobě. A teď to vidíte živě a navíc se ještě slyšíte. Je normální, že člověk má jiné názory ve třiceti a jiné v padesáti. Jenže já k tomu ještě vidím své tři svatby a tři rozvody. To jsem si tedy v životě neplánovala. Nevím, možná nade mnou někdo držel nějaký scénář a říkal si: No dobře, když tě točí ta Třeštíková, tak ti nandám, ať je to atraktivní.

Syn za mnou po projekci přišel a řekl: Mami, já jsem byl takový šmejd a ty jsi na mě byla tak hodná.

Bára Basikováo novém dokumentárním filmu

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