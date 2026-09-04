Báro, jaké to je sledovat třicet let svého života?
Bára: Šokující. Když se díváte na staré fotky, pomyslíte si, to jsem měla ránu, co jsem to měla na sobě. A teď to vidíte živě a navíc se ještě slyšíte. Je normální, že člověk má jiné názory ve třiceti a jiné v padesáti. Jenže já k tomu ještě vidím své tři svatby a tři rozvody. To jsem si tedy v životě neplánovala. Nevím, možná nade mnou někdo držel nějaký scénář a říkal si: No dobře, když tě točí ta Třeštíková, tak ti nandám, ať je to atraktivní.
Syn za mnou po projekci přišel a řekl: Mami, já jsem byl takový šmejd a ty jsi na mě byla tak hodná.