Táta z nich vyšel nejlíp, říká syn Báry Basikové o mužích své matky

Ale zbytečně byl k sobě tvrdý. Ve filmu se objevuje od miminka, kdy ho hlídal především jeho otec Petr Polák, zatímco Bára Basiková na rodinu vydělávala. Stejně jako ve svém prvním manželství s Petrem Jíchou zvaným Alva, ze kterého vzešla dvojčata Anna a Marie. Marie prokazovala už od dětství hudební nadání a nakonec i zpívá v závěru filmu, ale nikdy se showbyznysu profesionálně věnovat nechtěla. Podobně to má Theodor, který studuje obchodní akademii.
„Muselo to být ostrý,“ hodnotí život, kterým si jeho matka za posledních třicet let prošla, a v němž opakovaně prožívala zklamání v partnerském životě. Nejprve žila s Petrem Jíchou, který si po svatbě vzal její příjmení, pak s designérem a architektem Jaromírem Pizingerem a nakonec s Petrem Polákem. „Já do jejich vztahu neviděl, neumím to zhodnotit, ale z těch tří chlapů vyšel v tom filmu nejlíp,“ říká Theodor Polák na adresu svého otce, který měl později problémy s alkoholem.
„Do určitého věku jsem vůbec nevnímal, že je máma tak známá, bral jsem ji jako obyčejnou zpěvačku. Až postupně mi začalo docházet, že ta její sláva je trošku větší,“ vypráví Theodor. Chodíval i na její koncerty a poznal se s muzikanty, kteří ji obklopovali. „Asi nemám úplně oblíbené nějaké její album anebo písničku, kterou bych si pouštěl, ale líbí se mi, jak zpívá,“ říká.
Sám to zkoušel jako dítě na bicí, chodil do Základní umělecké školy. „Samotné hraní jsem měl rád, ale nebavilo mě učit se noty,“ přiznává. Předtím se věnoval parkuru, pak přešel na fotbal, který dál miluje, ale už ho nehraje. „Chtěl jsem mít víc volného času a ne pořád jenom chodit na tréninky,“ zdůvodňuje co jej od „profesní“ dráhy odradilo.
A teď se obloukem vrací zpátky k hudbě. „Snažíme se s kamarádky dát dohromady nějaké rapové písničky. Já bych měl dělat hudbu, vytvářet beaty,“ prozrazuje. Jejich projekt je ale v zatím v plenkách, nevědí, kam dospěje, ani jak se bude jmenovat.
Po maturitě se plánuje osamostatnit. „To mi bude dvacet, dvacet jedna, to je tak akorát,“ říká. A pokud to vyjde, pokračoval by rád ve studiu v zahraničí.
Bára Basiková syna až dosud držela mimo dosah televizních kamer a společenské dění, tudíž jen málokdo ví, že je synem populární zpěvačky. „Já to nikomu neříkám, ani toho nevyužívám ve svůj prospěch. Spolužáci to podle mě neví, a když tak od rodičů, kteří jim to doma řekli. Nechci se tím prezentovat, přijde mi to trapné, když jsem se o tu slávu ničím nezasloužil,“ říká Theodor. Stejně mluvily vždycky jeho nevlastní sestry Anna a Marie.
Možná i proto se jako dítě nesetkal s šikanou. „Kvůli dislexii a disgrafii mi možná někdo kdysi řekl, že jsem hloupý nebo debil, ale to bylo v první třídě, to jsme byly malé děti,“ vypráví, že nad takovými poznámkami mávl ruku. „Já se nikdy nepral. Ale jinak mám za sebou průšvihů dost,“ přiznává.
Nepamatuje si ale, že by od matky přišel někdy neadekvátní trest. „Máma byla respektující a chápavá, strašně vstřícná,“ popisuje, jakou výchovou si prošel. „A s tátou je to skvělý, perfektní,“ říká na adresu otce. Od té doby, co se rodiče rozvedli, je týden u něj a týden u Báry.
Helena Třeštíková, která je autorkou dokumentu Bára Basiková, zpěvačce navrhla, aby v natáčení pokračovaly dál. „Mluvíme o tom, ale já si myslím, že v nejlepším se má přestat,“ říká Bára Basiková, která už je i babičkou. Z půlroční vnučky má obrovskou radost. „Je moc hodná, stejná jako Anička, když byla malá. Moc si to užívám,“ říká. Druhá dcera Marie má za sebou tříletou zkušenost s prací v nejdražším hotelu na Zanzibaru.
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10. července 2026