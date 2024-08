Vyberte si pohlaví. Ceny BAFTA odmítají být genderově neutrální

Na rozdíl od britských hudebních cen, které jsou už dva roky genderově neutrální, se pořadatelé těch filmových rozhodli zůstat u vyhlašování kategorií podle pohlaví. Téma prý konzultovali s kolegy v oboru, zainteresovanými stranami i odborníky a po dlouhých diskusích došli k závěru, že genderově neutrální kategorii nezavedou.

To staví do složité pozice umělce, kteří se označují za nebinární. Patří k nim Emma D’Arcy z Rodu draka, Bella Ramsey z The Last of Us nebo třeba Emma Corrinová, která ztvárnila princeznu Dianu v seriálu Koruna.

Právě ona v minulosti prohlásila, že by se měly ceny přestat udělovat podle pohlaví. „Nemyslím si, že kategorie jsou v současné době dostatečně inkluzivní. Jde o to, aby se každý cítil uznávaný,“ řekla.

Podle pokynů BAFTA si mohou nominovaní sami zvolit, do jaké kategorie chtějí patřit. Pokud se vítěz nebude cítit dobře s označením herec nebo herečka, může na certifikátu a trofeji být napsán neutrální výraz „performer.“

Se stejným výsledkem skončily zatím debaty o genderově neutrální kategorii i u divadelních cen Tony nebo u amerických Oscarů.

Měly by filmové ceny zavést genderově neutrální kategorie? celkem hlasů: 101 Ano 1 %(1 hlas) Ne 96 %(97 hlasů) Nevím 3 %(3 hlasy)

U hudebních Brit Awards se nový koncept nesetkává vždy s kladným přijetím. V roce 2022 cenu pro nejlepšího britského umělce získala Adele a posteskla si: „Chápu, proč se název této ceny změnil, ale jsem opravdu ráda, že se cítím jako žena a umělkyně.“

Také členka skupiny All Saints Shaznay Lewisová tuto změnu kritizuje, protože méně žen bude mít v důsledku toho šanci na vítězství.

„Při zrodu nového ocenění došlo k zániku jak nejlepších mužských, tak nejlepších ženských kategorií a ženy, jak se dalo předpokládat, v důsledku toho utrpěly. Nepřipadá mi to správné a musím se zeptat, proč ženy nyní čelí tomu, že jsou přehlíženy a vyloučeny,“ řekla pro Radio Times.