Holky z OnlyFans nám nevadí, ale do vztahů je nehledáme, říkají Bacheloři

Dvojčata Miroslav a Martin Dubovičtí prošli reality show Bachelor, aby našli lásku. Jeden už má dceru s Veronikou Kopřivovou, druhý je zatím bezdětný, oba ale touží po rodině. V pořadu Rozstřel promluvili o tom, jaké požadavky měli na produkci reality show i proč nevyšly jejich předchozí vztahy.

„Dopadlo to, jak nejlépe mohlo, a jestli jsme si lásku našli, nebo ne, to se dozvíme,“ řekli bratři v Rozstřelu. Reality show Bachelor se aktuálně vysílá a až do jejího skončení nesmí Dubovičtí prozradit, jestli jsou stále single, nebo je aspoň jeden z nich šťastně zadaný.

Do reality show šli skutečně hledat partnerky a ne se zviditelnit. Jsou úspěšní podnikatelé a dle svých slov si už z kariérního hlediska splnili vše, co chtěli. „Naše firma má široké spektrum služeb a jinak jsme producenti ekologických obalů, máme prádelny, úklid a teď to nově rozšíříme o něco skvělého, ale to nemůžu ještě říct,“ prozradil Martin.

Hosty pořadu Rozstřel jsou Martin a Miroslav Dubovičtí - bratři Bacheloři. Pořad moderuje Aneta Dědková.
Martin a Miroslav Dubovičtí v pořadu Bachelor Česko (2025
Miroslav a Sarah
„Dnes se cítíme stabilně a jsme připraveni začít život s partnerkami. Předtím ještě naše firma nebyla tak stabilizovaná jako teď. Letos jsme cítili, že máme co nabídnout, že už jsme ready,“ vysvětlil, proč první nabídku jít do Bachelora odmítli.

Podmínkou bylo, že na natáčení za Miroslavem bude moct přijet jeho čtyřletá dcera Ella, kterou má s Veronikou Kopřivovou. „Zařídili všechny věci kolem toho. Byla tam něco přes půlku, to znamená ne na začátku, uprostřed jo a zase ne na konci. Tak nějak, aby to bylo příjemné jak pro mě, tak pro ni,“ vysvětlil.

S dětmi souvisela i podmínka, jakou oba bratři měli na potenciální partnerky. „Největší věc je taková ta prorodinná hodnota. Neříkám, že ta holka musí být stoprocentní mateřinka, ale spíš že základ vidí v rodině. Zároveň je jasné, když nás člověk s bráchou pozná, tak ví, že nejsme uťáplí lidé, máme rádi srandu, takže je fajn, když si dokáže udělat třeba srandu i z nás, ze sebe, a zároveň věděla, kdy naopak být podporou, kdy stát pevně na nohou vedle nás,“ popsali bratři hlavní kritéria pro jejich dokonalou partnerku.

Do Bachelora jsme se nehlásili, pornoherečku bychom nechtěli, říkají bratři Dubovičtí

Jejich vkus na ženy je odlišný, takže si do zelí nikdy nelezli. Reality show je ale v tomto ohledu překvapila. „Až do reality show jsme si fakt mysleli, že se nám nestane, že by se nám líbila stejná holka. Kromě nějakých dětských lásek se to nestalo, a tam se to stalo. Oba jsme tomu nějak moc nerozuměli, ale stalo se a nějak to dopadlo,“ říkají bratři. Na otázku, co by říkali tomu, kdyby jejich dívka publikovala na platformě OnlyFans, odpovídají, že jim takové holky nevadí, ale do vztahu by je nechtěli.

Shodují se i na tom, že jejich předchozí vztahy ztroskotaly, protože nebyli dost vyzrálí. „Já to úplně nechci samozřejmě svádět na mé protějšky, když člověk má pocit, že pro to udělal maximum. Ono v té chvíli to mohlo vypadat jako maximum, ale prostě to nestačilo. Kolikrát, když se někdo chce roztrhnout pro vztah, je to ve finále špatně, protože ztratí hodnotu u té partnerky,“ říká Miroslav, který jde bratrovi příkladem, co se týče otcovství.

Miroslav Dubovický a Veronika Kopřivová (Praha, 25. srpna 2019)

„Ještě před narozením Elly, kolem toho pětadvacátého roku, jsem se cítil víc připravený na děti než teď, ale je to asi z toho důvodu, že dneska si mnohem víc uvědomuju tu odpovědnost a to, co všechno za tím je. Na druhou stranu mám to srovnání v bráchovi, kde Ellenka přišla dost náhle, neplánovaně, a myslím si, že to zvládl a zvládá víc než bravurně. Myslím si, že je to fakt příkladný táta, takže tím pádem se už nebojím ani já,“ říká Martin.

Svou neteř má rád a ona ho má díky podobě s otcem zařazeného do samostatné kategorie. „Ella nás rozezná, ale někdy se splete. Spíš si z toho ale sama dělá legraci. Už si uvědomuje, že jsme dvojčata, že jsme pro ni stejní, ale zároveň ví moc dobře, kdo je tatínek a kdo je Martínek. Ale co asi dodneška nechápe, že v každé rodině není Martínek. Ona si myslí, že Martínek je něco vedle taťky a bere to jako stejný pojem jako maminka, tatínek, strejda, babička, děda... tak si myslí, že existuje i Martínek,“ prozradil Martin Dubovický.

V reality show se ani jeden z nich neostýchal líbat před kamerou. Na ty se jim prý podařilo velmi rychle zvyknout a postupně je přestali vnímat. Těžké okamžiky ale zažívali při obřadu růží.

„Neostýchali jsme se. Já jsem se snažil být skutečně autentický. Já se nelíbám s holkama na potkání. Ani nerandím. Já měl ve svém životě tak dvakrát takové to první rande. Samozřejmě potom, když tu holku poznám, tak s ní randím. Ale nikdy jsem nenapsal holce na Instagramu a nepozval jsem ji na rande. Nikdy jsem neměl ani seznamovací aplikace. K ničemu jsem se nepřemlouval a když jsem to cítil, tak jsem to udělal. Spíš je divný se na to pak koukat,“ popsal Miroslav.

„Co mně přišlo hrozný, tak to byl ceremoniál růží. První dva dejme tomu tak hrozné nebyly, ale to, co pak následovalo… Ono se to nezdá, ale já si fakt reálně myslel, že jsem chodil se všema těma holkama, takže i když jsem to k nějaké necítil, už tam byla taková zodpovědnost, že někoho raníte. S každou z nich něco prožiješ a už tam máš nějaké napojení,“ doplnil Martin.

