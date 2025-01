„Se Sabinou jsme aktuálně spolu. Je to milé v tom, že už se nemusíte nikde skrývat a nemusíte se vídat potají. Opadne z vás stres. No a uvidíme, jakým způsobem se to teď bude odvíjet dál. Plánujeme nějakou dovolenou a myslím, že máme nějaký základ vytvořený a kam to půjde dál, se uvidí. To necháme na osudu,“ řekl Jan Solfronk.

Chvíli po natáčení, než byla zveřejněna jména účastníků, mohl nový pár zajít do kina nebo na večeři, jakmile ale začala propagace pořadu, museli se přestat ukazovat. „Když se oznámila ta jména a už se vědělo, že já budu účastníkem, tak jsme měli takový vztah na dálku, by se dalo říct. Byli jsme v kontaktu, navštěvovali jsme se tak potají. I když to mělo nějakou svoji dávku adrenalinu, tak to samozřejmě není nejvhodnější startovní pozice,“ popsal český Bachelor.

Diváci se na internetu pustili do detektivní činnosti, aby odhalili, kterou z dívek si Solfronk nakonec vybere. Zkoumali, která z dívek na sociálních sítích sleduje jeho rodinné příslušníky, komu on dává nejvíc lajků a podobně.

„Mě vlastně překvapuje, kde se tito lidé berou a kde na to berou čas? S náloží pracovní, kterou mám, si vlastně nedokážu představit, že by mě nějaká reality show pohltila natolik, že abych zkoumal každou fotku na Instagramu. Opravdu asi nemají co na práci, že se baví takovými věcmi. Ale asi to nějakým způsobem k tomu patří a jenom mě to překvapuje,“ říká.

Se sestrou je Sabina v pohodě

Ve finálovém dílu se poslední dvě účastnice Mary a Sabina setkaly s Janovou rodinou a ta jim to nedarovala. Především Janova sestra vrhala na Sabinu pohledy, které jí nebyly úplně příjemné a netajila se tím, že se jí víc líbí Mary, ale po show se vše urovnalo.

„My jsme se o tom bavili, že se netěší, až ten díl uvidí, protože přesně říkala, že se tam tvářila hrozně kysele a tak. Ale ona je prostě taková, že když se jí něco nelíbí, tak to dá najevo a zároveň dokáže lehounce hrát. Je pravda, že asi pro Sabinu, která si těch pohledů užila převelice, to asi nemuselo být úplně příjemné, ale zvládla to a myslím si, že dneska, co se měli možnost poznat, tak je to úplně v pohodě,“ řekl k vystoupení své mladší sestry Solfronk.

Jan Solfronk a Sabina Pšádová (22. ledna 2025)

Na působení své a své rodiny nebo současné přítelkyně v show nedostává od začátku jen lichotivou zpětnou vazbu. S negativními komentáři se ale naučil žít.

„Nebudu nikomu lhát, koukám se na ty komentáře, které nejsou vůči mně úplně hezké. Na druhou stranu nevěřím tomu, že kdybych toho člověka potkal z očí do očí, že mi to řekne takhle. Klidně se může stát, že má špatný den a potřebuje si vylít někde zlost a zrovna jsem mu tady naskočil na nějakým postu na sociální síti, tak to tam napíše. Takže se snažím to brát s rezervou a že tohle se odehrává jenom v rámci toho digitálního světa. Když odložíte telefon, tak je veškerá negativita pryč, protože z očí do očí vám tohle řekne málokdo,“ míní.

Účasti v reality show přes všechny hejty nelituje. „Tohle je zkušenost, která je jednou za život a posune vás to mílovými kroky v osobnostním vývoji vpřed. A to nemluvím o těch zážitcích, které tam máte, ať už to jsou nějaký jízdy, plavby, koně. Řekne vám to taky hodně o vás. Já jsem se dozvěděl spoustu věcí o sobě a mám zážitek na celý život. Našel jsem si tam přítelkyni, takže skvělý,“ chválí si show první český Bachelor.

Kromě partnerky v ní našel i pár nových přátel, s nimiž po návštěvě dívek ve vile trávil čas v hotelu. „Ve štábu jsem našel spoustu skvělých lidí a duší dobrých, se kterými jsem si měl co říct a se kterými jsem vlastně kamarádi doteď. Ale třeba moderátorka Zorka Hejdová tam tolik nebyla. Ona tam měla rodinu, takže chápu, že samozřejmě primárně trávila čas se svým synem,“ dodal.

Zorka Hejdová a Jan Solfronk v seznamovací show Bachelor Česko (2024)

Účast v nějaké další reality show zatím neplánuje, i když původně o něj měla televize zájem i do jiných pořadů. „Už pár let zpátky mě zvali do MasterChefa. To jsem říkal, to se nezlobte. Jako uvařím si sám, ale že by to měl být MasterChef, to v žádném případě,“ směje se Solfronk.

„Ale nějaký můj profil na Nově mají. Už si vlastně nevzpomínám, k jaké příležitosti to bylo, jestli to byl jenom nějaký kompars nebo nějaká vedlejší role ohledně mého účinkování v rámci castingových agentur a tak, nicméně nějaké mé fotky tam mají. Ale ta první interakce šla přes mého kamaráda, který byl osloven, ale byl v té době už ženatý, takže jim předal kontakt na mě a oni si to už propojili s tím profilem v databázi,“ dodává ke své cestě do Bachelora.