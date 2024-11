Rande v plavkách. Denise z Bacheloru plastiky netají, za vzor má Pamelu

„Holky měly krásné plavky. A ta těla! Nevěděl jsem, kam koukat,“ svěřil se Jan Solfronk po focení u bazénu.

„Já fotím už od patnácti, takže jsem se cítila úplně skvěle,“ říká Denise Ayverdi. „Dneska jsem se omylem Honzovi podívala na plavky. A je to tam dobrý. To bylo tak vidět, že si toho ani nešlo nevšimnout. Stalo se to asi třikrát, že jsem takhle pohledem zavadila. Ostatní holky byly nadšené, že jsem alespoň zjistila situaci,“ vysvětluje se smíchem „Bobina“, jak jí přezdívají ostatní soutěžící.

Denise Ayverdi v seznamovací reality show Bachelor Česko (2024)

Denise (35) je modelka, kosmetoložka, influencerka a playmate z Prahy s napůl českými a tureckými kořeny. Netají se tím, že má za sebou několik plastických operací a kosmetických zákroků.

„Už od patnácti let miluju plastiky. Chtěla jsem být Playmate, můj vzor byla vždycky Pamela Andersonová. Mám třikrát dělaná prsa, nos, transformovali mi tuk z břicha do zadku, mám zvětšené rty a také botox na čele,“ přiznává.

Miluje světla reflektorů a má za sebou bohaté zkušenosti z natáčení hudebních videoklipů, filmů i televizních pořadů. Bulvár se o ni několikrát zajímal především kvůli jejímu vztahu s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou.

„Shrnutí dnešního dílu? Baywatch vibes ve velkém stylu! Honzu v plavkách jsem pečlivě občíhla a report už mám pro holky nachystaný. Zavzpomínala jsem si při dnešním focení na akci, kde jsem se osobně potkala s pravou Pamelou Andersonovou,“ napsala Denise po odvysílání epizody na svém profilu na Facebooku.

Ayverdi v minulosti uvedla, že ve společnosti žen se necítí nejlépe, protože ji několikrát zklamaly, a tak raději vyhledává mužskou společnost. Přitahují ji prý zejména muži s tajemstvím, kteří pro ni mají zvláštní kouzlo.

„Honza pro mě není moc čitelný. Nevím, co si mám o něm myslet. Nevím, jestli to tady je nějaká póza, nebo je takový doopravdy,“ říká kosmetoložka, podle které je „pan Božský“ nejspíš „hodný kluk“.

„Denise působí hodně sebevědomým dojmem, ale když jí člověk nakoukne pod pokličku, tak zjistí, že se jedná o něžnou a nejistou dívku,“ míní Solfronk.

Po rozhovorech s dívkami u bazénu cítil Jan největší sympatie k Evě, které na konci rande předal růži, čímž jí zajistil nevyřazení při dalším ceremoniálu růží. Vilu na řeckém ostrově Rhodos opustila na konci šestého dílu jako čtvrtá v pořadí finanční analytička Kara.