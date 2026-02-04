Je rozhodnuto. Získala srdce Bachelora modelka Sarah, nebo manažerka Stella?

Druhá řada show Bachelor Česko dospěla po dvaceti epizodách ke svému finále. Na začátku stálo dvacet dívek, na konci bojovaly o srdce Bachelora Míry Dubovického dvě ženy, manažerka Stella a modelka Sarah. Závěrečný díl seznamovací reality show mohli příznivci sledovat v úterý na Oneplay, ve středu večer se pak dočkají i diváci televize Nova.
Letošní řada Bachelor Česko se od samého počátku vymykala zavedeným pravidlům. Poprvé v historii české verze se vydali hledat lásku hned dva Bacheloři, jednovaječná dvojčata Martin a Míra (34). Zatímco Martin našel své štěstí po boku Pavly a dvojice se rozhodla soutěž společně opustit ještě před finále, Míru čekalo zásadní rozhodnutí až v poslední epizodě.

Míra Dubovický si vybral Sarah Vu.

Do finále se probojovaly manažerka Stella a modelka Sarah. Obě finalistky měly krátce před rozhodujícím večerem možnost poznat Mírovy rodiče a znovu se shledali také s Martinem a Pavlou.

„Sarah jsem si vybral proto, že v ní je ukryto mnohem víc, než co mohli diváci kdy vidět v televizi. Za tou dávkou energie a výrazným vystupováním se skrývá neuvěřitelně hluboký člověk s velkým srdcem,“ vysvětluje Míra své rozhodnutí.

„S každým rozhovorem jsem víc cítil, že se přede mnou nehraje a že mi dává to nejcennější – svou upřímnost. A právě ten pocit bezpečí, klidu a skutečného spojení byl důvodem, proč jsem si uvědomil, že ji chci poznávat dál i mimo kamery,“ dodal.

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Marketingová specialistka a modelka Sarah své pocity po finálovém verdiktu popisuje podobně: „Jsem šťastná, že si mě Míra vybral, protože vedle něj mám pocit, že jsem konečně našla přesně toho muže, kterého jsem celý život hledala. Náš vztah je klidný, plný respektu, porozumění a pocitu bezpečí, ve kterém můžu být sama sebou,“ říká a dodává, že právě tato rovnováha jí dává pocit, že je na správném místě.

Závěr série zhodnotila i kreativní producentka show Kateřina Pavlík „Letošní Bachelor byl výjimečný v mnoha ohledech už od samotného začátku. Poprvé v historii franšízy jsme měli dvojčata a byla to neskutečná cesta sledovat oba bratry na jejich cestě za hledáním lásky,“ říká.

O to silnější je pro ni vyústění celé série. „Mám obrovskou radost z toho, že se oběma Bachelorům podařilo najít si své životní partnerky. V historii dating shows jsem ještě neviděla tak silné pouto, jaké si oba páry během natáčení stihly vybudovat.“

Podle producentky tak druhá řada nekončí jen finálním rozhodnutím, ale i potvrzením, že v show vznikají skutečné vztahy. „Moc mě těší, kam se příběhy obou bratrů posunuly, a přeju jim štěstí v dalších životních kapitolách,“ dodává Kateřina Pavlík.

Do Bachelora jsme se nehlásili, pornoherečku bychom nechtěli, říkají bratři Dubovičtí

Zároveň prozradila, že Bachelor Česko bude pokračovat i nadále. „Po úspěšné a netradiční sérii bude o to těžší překonat divácká očekávání, nicméně se na to těšíme. Casting již probíhá v plném proudu.“

Seznamovací reality show Bachelor Česko 2 se natáčela v červnu 2025 na ostrově Tenerife. Lásku hledaly tentokrát jednovaječná dvojčata. Bratrům Mírovi a Martinovi Dubovickým je 34 let a oba jsou podnikatelé. Před pěti lety založili firmu na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů. Zajišťují také facility servis, včetně vlastních prádelen, a dnes zaměstnávají více než sto lidí.

Vítězný pár z první řady reality show Bachelor Česko – Jan Solfronk a Sabina Pšádová – oznámil rozchod jen několik měsíců po odvysílání finále. Ačkoli působili jako dokonalá dvojice, realita vztahu mimo kamery byla jiná.

V průběhu první řady také vyšlo najevo, že tři z účastnic, konkrétně Denisa Veselá, Olga Bondarenko a Linda Asani se v minulosti živily erotikou, za což čelily silné kritice diváků.

