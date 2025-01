Jana čekalo v zatím posledním dílu show Bachelor Česko další loučení i emotivní setkání s rodinami dívek, které přiletěly za soutěžícími na řecký ostrov Rhodos. Napětí na posledním ceremoniálu růží vrcholilo, když se Jan rozhodoval mezi Evou a Lucií. Po rozhovorech s oběma soutěžícími se nakonec rozhodl věnovat růži Evě, která tak zůstala mezi čtyřmi zbývajícími dívkami a Lucie se naopak musela se show rozloučit.

Následující den přinesl dívkám setkání s blízkými. Závěr večera patřil dalšímu loučení – Viki, jedna z nejmladších účastnic, soutěž opustila. S posledními třemi dívkami se Jan připravuje na finální volbu.

Sabina, Viky, Mary a Eva v reality show televize Nova Bachelor Česko (2024)

Na posledním ceremoniálu růží Jan udělil květiny Mary, Viki a Sabině. Napětí vygradovalo při udělování poslední růže, o kterou se rozhodovalo mezi Evou a Lucií. K překvapení všech dívek však Jan vyslovil jméno Lucie, ovšem nikoliv proto, aby jí růži předal, ale aby si s ní soukromě promluvil o jejích citech. Lucie přiznala, že se ho chtěla zeptat na totéž, ale bála se odpovědi a nechtěla působit jako „drama queen“. Poté si Jan vyžádal rozhovor také s Evou, která mu řekla, že si ho váží, líbí se jí jeho povaha a věří, že mají mnoho společného.

Zdůraznila, že by růži nepřijala, kdyby v jejich vztahu neviděla potenciál. Jan nakonec rozhodl, že poslední růže nabídne Evě. Lucie se tak stala čtrnáctou vyřazenou dívkou a v soutěži zůstaly Mary, Viki, Sabina a Eva.

Následujícího rána dívky připravily pro Jana překvapení v podobě domácího štrúdlu, který mu hned po jeho příchodu naservírovaly. Jan jejich snahu ocenil a zároveň měl pro dívky své vlastní překvapení. Nejprve požádal Evu, které zavázal oči a odvedl ji do zahrady, kde na ni čekala její sestra Věra. Ta Janovi prozradila, že Eva je skvělá dívka do života, ale občas bývá náladová. Jan na oplátku přiznal, že mají s Evou mnoho společného, ale přál by si, aby byla iniciativnější.

Další na řadě byla Viki, kterou Jan odnesl do zahrady v náručí. Tam na ni čekali její rodiče a bratr. Viki jim nadšeně líčila své zážitky ze show. Její otec si Jana vzal stranou na soukromý rozhovor, během kterého nezapřel své zkušenosti z armády a podrobil Jana výslechu. Zároveň vyjádřil překvapení nad tím, že by čtyřiatřicetiletý muž mohl mít zájem o dvaadvacetiletou dívku.

Třetí byla Sabina, která se setkala se svými rodiči. Její maminka ihned nabídla Janovi tykání a ujistila ho, že by její dcera dala jasně najevo, kdyby o něj neměla zájem. Během soukromého rozhovoru Jan Sabininy rodiče ujistil, že je připraven jejich dceru ve všem podporovat. Oba rodiče shodně ocenili Janovu sympatickou povahu.

Eva a Mary v show Bachelor Česko

Zatímco Sabina byla se svou rodinou, Viki se svěřila Mary a Evě, že chápe starost svého otce o její budoucnost. Dodala však, že se ale také cítí osamocená a touží po partnerovi, se kterým by už mohla plánovat rodinu.

Poslední přišla na řadu Mary, která se setkala se svou maminkou. Mary jí nadšeně sdělila, že se jí Jan velmi líbí, a věří, že bude na její účast v show pyšná. Po návratu k ostatním dívkám Mary vyprávěla o svém setkání a přiznala, že se celý život styděla za svůj ruský původ, což se nyní změnilo.

Večer všechny čekala párty. Sabina a Eva řekly Mary, že ji během dne poznaly z jiné stránky a vnímají ji jako hodnou a citlivou dívku, což Mary překvapilo. Během párty dorazil Jan s oznámením, že se k nim připojí také rodiny dívek. Následovala uvolněná atmosféra, kterou přerušila Mary, když si vyžádala Jana na soukromý rozhovor.

Mary se zajímala, jak zvládá odloučení od rodiny, a Jan jí prozradil, že jeho maminka zemřela, když mu byly čtyři roky. Později Evu povzbudila její sestra Věra, aby si také vzala Jana stranou. Při rozhovoru Jan Evě přiznal, že cítí velký potenciál v jejich vztahu, a ujistil ji, že jeho city k ní jsou opravdové.

Závěr večera patřil ceremoniálu růží, během kterého se Jan rozhodne, mezi které dívky rozdělí tři růže. Nakonec se rozhodl pro Mary, Evu a Sabinu. Bez růže zůstala Viki, která se musela se show rozloučit. Při dojemném rozloučení Jan Viki řekl, že oba jsou v odlišných životních etapách a přál by si, aby její „poprvé“ zažívala s někým, pro koho to bude také poprvé. Viki se tak stala patnáctou vyřazenou soutěžící a v soutěži zůstaly poslední tři uchazečky o Janovo srdce.

Na posledním ceremoniálu dá Jan vytoužené ženě nejen růži, ale rovnou i utajovaný prsten, aby jí dokázal svou lásku a touhu poznat ji ještě víc. Získá ho Eva, Sabina, nebo Mary? To diváci zjistí ve finálovém díle vysílaném 22. ledna na Voyo a o den později ve 21:45 na TV Nova.