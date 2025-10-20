Tento rok nebude svou lásku hledat jen jeden, ale rovnou dva muži – a navíc bratři a nejlepší přátelé. Jednovaječná dvojčata Martin a Míra Dubovičtí se rozhodli změnit svůj osud společně.
„Za sebe můžu říct, že jsem nadšená. Nejde jen o to, že je to světový unikát mít dva Bachelory – jednovaječná dvojčata, ale jde o to, jací Martin a Míra doopravdy jsou. Oba dva mají všechny vlastnosti, které by Bachelor měl mít. Sledovat jejich dvojí cestu za láskou mě nesmírně bavilo a věřím, že diváci to budou mít stejně,“ říká moderátorka show Zorka Hejdová.
Kreativní producentka Kateřina Pavlík ji doplňuje: „Když jsme začínali s přípravami druhé série, ani ve snu by mě nenapadlo, že nakonec budu mít bachelory dva – a ještě k tomu na první pohled stejné.“ Podle ní je výsledkem opravdu unikátní série, která si vysloužila pozornost i u zahraničních tvůrců formátu The Bachelor. Samotný licencor dokonce plánuje zařadit tuto specifikaci castingu do formátové bible.
„Natáčet s dvěma bachelory je úplně jiná zkušenost než s jedním. Nejenže všechno děláte dvakrát, ale i celá vztahová dynamika se mění. Najednou mají i dívky možnost volby. Spolupráce s Mírou a Martinem byla naprosto skvělá. Občas jsme si nebyli jistí, kdo je kdo, což vedlo k řadě vtipných situací nejen ve vile, ale i v zákulisí,“ dodala
Bratrům je 33 let a jsou podnikatelé. Před pěti lety založili firmu na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů. Zajišťují facility servis, včetně vlastních prádelen a dnes zaměstnávají více než sto lidí.
Míra jde do všeho po hlavě. V práci, v životě i ve vztazích se definuje jako bojovník. Vystudoval obor tělesná výchova a sport a management vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze. Reprezentoval Českou republiku v kickboxu. Bojové sporty ho naučily disciplíně a trpělivosti.
Jeho poslední vztah (s bývalkou Jaromíra Jágra, modelkou Veronikou Kopřivovou) nevyšel, ale vzešla z něj dcera, pro kterou je ochoten udělat cokoli. Sám říká, že ona ho naučila být pravým džentlmenem a skutečným mužem. Míra nehledá maminku pro svou dceru, ale dívku, která v něm probudí energii a bude parťákem ve společném životě.
Martin má životní motto: „Uč se, makej, vytrvej.“ Je velmi ambiciózní, vždy si dává velké cíle. Jako malý podstoupil operaci srdce. Tehdy se rozhodl, že chce být jako doktoři, kteří mu zachránili život. Tři roky studoval všeobecné lékařství a zároveň Vysokou školu ekonomickou v Praze. Cesta byznysu ho časem začala více lákat. Hraje na klavír a stejně jako Míra miluje sport, ale na rozdíl od něj se aktivně neúčastní soutěží v kickboxu, ale má rozhodcovskou licenci na kickboxing a píská světové zápasy.
U ženy oceňuje inteligenci, schopnost naslouchat a smysl pro humor. Většinu času tráví v práci, ale když má volno a není s rodinou, snaží se cestovat. Touží po dívce, která se stane důvodem, proč zpomalit, opustit kancelář a začít sdílet životní chvíle naplno.
„Nebojím se, že by se nám líbily stejné holky. Každý u dívky hledáme něco jiného,“ říká Míra, a Martin jej doplňuje: „Oběma nám chybí láska, oba jsme single. Jsem rád, že do toho jdeme společně a že se budeme podporovat.“
Show Bachelor Česko se vrací s očekávanou druhou řadou, která přinese ještě více romantiky, dramatických zvratů a překvapivých momentů. V nové exotické destinaci se skupina dívek bude snažit získat přízeň charismatických Bachelorů, kteří jsou připraveni najít svůj ideální protějšek.