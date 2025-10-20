Seznamka Bachelor Česko má světový unikát. Lásku budou poprvé hledat dvojčata

První série televizní show Bachelor Česko se stala hitem. Cestu dívky, která nakonec skončí v náručí pana Dokonalého, řešili kolegové v práci, kámoši u piva, lidé v podcastech i na sociálních sítích – bez ohledu na věk, povolání či postavení. V úterý 18. listopadu odstartuje na Oneplay druhá řada netradiční seznamky, která otevře novou kapitolu hledání lásky plnou silných rozhodnutí.
Tento rok nebude svou lásku hledat jen jeden, ale rovnou dva muži – a navíc bratři a nejlepší přátelé. Jednovaječná dvojčata Martin a Míra Dubovičtí se rozhodli změnit svůj osud společně.

Jednovaječná dvojčata, podnikatelé Martin a Míra Dubovičtí (33) budou hledat lásku společně v seznamce Bachelor Česko 2025.

„Za sebe můžu říct, že jsem nadšená. Nejde jen o to, že je to světový unikát mít dva Bachelory – jednovaječná dvojčata, ale jde o to, jací Martin a Míra doopravdy jsou. Oba dva mají všechny vlastnosti, které by Bachelor měl mít. Sledovat jejich dvojí cestu za láskou mě nesmírně bavilo a věřím, že diváci to budou mít stejně,“ říká moderátorka show Zorka Hejdová.

Kreativní producentka Kateřina Pavlík ji doplňuje: „Když jsme začínali s přípravami druhé série, ani ve snu by mě nenapadlo, že nakonec budu mít bachelory dva – a ještě k tomu na první pohled stejné.“ Podle ní je výsledkem opravdu unikátní série, která si vysloužila pozornost i u zahraničních tvůrců formátu The Bachelor. Samotný licencor dokonce plánuje zařadit tuto specifikaci castingu do formátové bible.

„Natáčet s dvěma bachelory je úplně jiná zkušenost než s jedním. Nejenže všechno děláte dvakrát, ale i celá vztahová dynamika se mění. Najednou mají i dívky možnost volby. Spolupráce s Mírou a Martinem byla naprosto skvělá. Občas jsme si nebyli jistí, kdo je kdo, což vedlo k řadě vtipných situací nejen ve vile, ale i v zákulisí,“ dodala

Bratrům je 33 let a jsou podnikatelé. Před pěti lety založili firmu na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů. Zajišťují facility servis, včetně vlastních prádelen a dnes zaměstnávají více než sto lidí.

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Míra jde do všeho po hlavě. V práci, v životě i ve vztazích se definuje jako bojovník. Vystudoval obor tělesná výchova a sport a management vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze. Reprezentoval Českou republiku v kickboxu. Bojové sporty ho naučily disciplíně a trpělivosti.

Jeho poslední vztah (s bývalkou Jaromíra Jágra, modelkou Veronikou Kopřivovou) nevyšel, ale vzešla z něj dcera, pro kterou je ochoten udělat cokoli. Sám říká, že ona ho naučila být pravým džentlmenem a skutečným mužem. Míra nehledá maminku pro svou dceru, ale dívku, která v něm probudí energii a bude parťákem ve společném životě.

Martin má životní motto: „Uč se, makej, vytrvej.“ Je velmi ambiciózní, vždy si dává velké cíle. Jako malý podstoupil operaci srdce. Tehdy se rozhodl, že chce být jako doktoři, kteří mu zachránili život. Tři roky studoval všeobecné lékařství a zároveň Vysokou školu ekonomickou v Praze. Cesta byznysu ho časem začala více lákat. Hraje na klavír a stejně jako Míra miluje sport, ale na rozdíl od něj se aktivně neúčastní soutěží v kickboxu, ale má rozhodcovskou licenci na kickboxing a píská světové zápasy.

Vztah Jana Solfronka a Sabiny Pšádové, kteří se zasnoubili na konci show Bachelor Česko 2024, vydržel jen několik měsíců. Budou mít účastníci letošní seznamky v lásce větší štěstí?

U ženy oceňuje inteligenci, schopnost naslouchat a smysl pro humor. Většinu času tráví v práci, ale když má volno a není s rodinou, snaží se cestovat. Touží po dívce, která se stane důvodem, proč zpomalit, opustit kancelář a začít sdílet životní chvíle naplno.

„Nebojím se, že by se nám líbily stejné holky. Každý u dívky hledáme něco jiného,“ říká Míra, a Martin jej doplňuje: „Oběma nám chybí láska, oba jsme single. Jsem rád, že do toho jdeme společně a že se budeme podporovat.“

Show Bachelor Česko se vrací s očekávanou druhou řadou, která přinese ještě více romantiky, dramatických zvratů a překvapivých momentů. V nové exotické destinaci se skupina dívek bude snažit získat přízeň charismatických Bachelorů, kteří jsou připraveni najít svůj ideální protějšek.

