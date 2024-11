Další skandál v seznamce Bachelor. Olga nafotila pornofotky. Tvrdí, že soukromé

V minulém týdnu poznali diváci v soutěžící Denise Veselé pornoherečku, která v minulosti vystupovala pod jménem Lucky Bee a natáčela i s bývalou pornoherečkou spojovanou s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou, Hanou Dařbujánovou, známou jako Rika Fane.

„Ano, jsem bývalá herečka filmů pro dospělé. Svou poslední scénu jsem natočila před dvěma lety. Pak jsem si nechala odstranit pár tetování, udělat si prsa a ostříhat vlasy. Vím, že minulost se již nedá změnit, jen se z ní poučit,“ napsala na Instagram žena, kterou si Jan Solfronk vybral mezi šestnácti ženami jako první na speciální rande v oblacích.

Po odvysílání epizody začaly na sociálních sítích kolovat informace o tom, že blondýnka porušila pravidla. Show se v Řecku natáčela v dubnu, Veselá je od června podle příspěvků na Instagramu zadaná a s partnerem má být v současné době dokonce těhotná a plánovat svatbu.

Denisa Veselá Olga „Oli“ Bondarenko

Minulost rychle dohnala i další ze soutěžících, devětadvacetiletou Olgu „Oli“ Bondarenko, jejíž nahé fotky kolují po internetu pod jejím uměleckým jménem Olsen Bondfire.

„Olga je podnikatelka a milující matka. Je samostatná a ráda cestuje. Její cílevědomost a samostatnost se odrážejí nejen v profesním životě, ale i v osobních hodnotách. Hledá morálně i fyzicky silného muže, který bude oporou pro ni i její malou dcerku,“ píše TV Nova u jejího profilu.

„Jako fanynka estetické medicíny dbá Oli na svůj vzhled a oceňuje péči o sebe sama. Ve vztazích nesnáší konflikty a během neshod se raději drží stranou. Důležitá je pro ni také střídmost v konzumaci alkoholu. Muž, který pije nadměrně, by u ní neměl šanci,“ dodávají producenti u medailonku této soutěžící, která se prezentuje jako estetická lékařka, která vystudovala medicínu na Ukrajině.

O fotkách, které kolují po internetu, už ví a nyní se k celé kauze vyjádřila. „O víkendu jsem obdržela screenshoty nahých fotek, na kterých jsem měla být já. Prvně jsem to úplně hodila ze stolu, protože jsem nikdy v erotickém ani porno průmyslu neúčinkovala. Ale ano, jsem to já. Fotky a videa byly pořízeny před zhruba deseti lety mým tehdejším přítelem, profesionálním fotografem. Fotky a videa měly sloužit pouze pro něj a naše soukromé účely. Až doposud jsem netušila, že jsou veřejně dostupné na internetu,“ napsala Olga na Instagram.

„Jsem z toho v šoku a smutná, že to nezůstalo v našem soukromém archivu. Nicméně je tomu již tak, nic s tím neudělám a ráda bych chtěla vzkázat všem mladým ženám, ať si dávají pozor, komu věří – i když se jedná o intimní soukromé hrátky. Život jde dál. Já už teď vím své a dávno nejsem naivní,“ dodala Bondarenko.

Na dotaz iDNES.cz ohledně castingů a minulosti účastnic reality show Bachelor Česko odpověděl za TV Nova, která pořad vysílá, PR manažer Daniel Maršalík. „Proces jakéhokoliv castingu pro reality show zohledňuje několik aspektů. A to včetně případných skutečností, které by mohly být vnímány kontroverzně. Reality show Bachelor je o seznamování a vzájemném poznávání. Každá účastnice si nese vlastní příběh a je na každé z nich, jakým způsobem jej v rámci show odkryje nebo vezme do hry,“ uvedl.