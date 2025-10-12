Kristýna Plíšková je dvojnásobnou maminkou. Prozradila i jméno miminka

Bývalá tenistka Kristýna Plíšková se na sociálních sítích pochlubila zprávou, že už je dvojnásobnou maminkou. Na Instagramu ukázala druhého syna. S manželem, fotbalistou Dávidem Hanckem, mají už tříletého Adama.
Kristýna Plíšková

Kristýna Plíšková | foto: iDNES.cz

Bývalá skvělá tenistka Kristýna Plíšková se synem Adamem sledují utkání...
Bývalá skvělá tenistka Kristýna Plíšková, Dávid Hancko a jejich dvouletý syn...
FANDÍ CELÁ RODINA. Bývalá skvělá tenistka Kristýna Plíšková a nejmenší fanoušek...
Kristýna Hancková se synem Adamem v hledišti na stadionu Feyenoordu Rotterdam.
„Dominik,“ napsala novopečená maminka ke snímku z porodnice a přidala emotikon srdíčka.

Manželé se vzali v roce 2022. Tenistka byla v té době už poprvé těhotná. Kristýně šla za svědka její sestra Karolína a Hanckovi jeho tehdejší sparťanský kolega Ladislav Krejčí. S novinou, že čekají druhý přírůstek do rodiny, se pochlubili letos v květnu.

kristynapliskova

Dominik♥️

11. října 2025 v 19:41, příspěvek archivován: 12. října 2025 v 9:11
Kristýna Plíšková zanechala tenisu, aby se mohla naplno věnovat rodině. Její manžel Dávid Hancko hrál za italskou Fiorentinu a poté za pražskou Spartu. Když působil ve Feyenoordu Rotterdam, rodina žila v Nizozemsku. Nyní hraje ve Španělsku za Atlético Madrid.

I když Kristýně tenis občas chybí, návrat neplánuje. „Když si představím, co všechno bych ještě musela obětovat, abych se mohla vrátit... čas s Adámkem, společné chvíle s Dávidem. Ne, na úkor rodiny nechci. Musím říct, že jsem si zvykla, nemám pocit, že si prostě musím jít zahrát,“ řekla v prosinci.

Tenisu se věnuje alespoň jako komentátorka pro CANAL+ Sport. „V televizi jsme bezva tým. Bývalé hráčky, které se dřív míjely, komentují to, čemu rozumějí. Byly jsme soupeřky, teď si pomáháme. Musím se přiznat, že ještě předloni jsem na tenis koukala jen kvůli ségře, abych věděla, jak hraje. Navíc s malým ani nebyl čas. Co bych z toho měla, kdybych viděla jednu výměnu z deseti? Teď jsem zpátky a poctivě sleduju zápasy kvůli přípravě a analýzám,“ popsala sestra Karolíny Plíškové.

