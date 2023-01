Proč odmítl Prahu? V Brně mám pocit, že spolu lidi ještě drží, říká Aleš Zbořil

Začněme, jak se v AZ-kvízu sluší a patří. Pane Aleši, jaké máte koníčky?

Protože strávím spoustu času stáním a sezením, snažím se trošku hýbat, takže hraju tenis a jednou týdně volejbal s partou kamarádů. Rád bych měl víc času i na golf.

Jak jste přišel ke golfu?

Přes učitele francouzštiny mé dcery, který pocházel z Casablanky. Jako vášnivý golfista se porozhlížel po nějakém hřišti v okolí Brna, kde bychom si spolu mohli zahrát. Koupil jsem si narychlo nejjednodušší hole a vypravili jsme se na Kořenec. Samozřejmě mi to vůbec nešlo, mlátil jsem do toho, ale byl jsem ujišťován: „Až to jednou poletí, je to lepší než orgasmus.“ Na konci té první praktické lekce mi míček zničehonic skutečně poprvé letěl. V tu chvíli se ke mně pan učitel obrátil a řekl s úsměvem jen: „Je?“