Je po smrti a zpívá za ni dvojnice. Avril Lavigne komentovala konspirace

Kanadská pop-punková hvězda měla podle konspirační teorie zemřít v roce 2003, krátce po vydání svého prvního hitového alba Let Go. Konspirátoři mají dokonce jasno i v tom, kdo zpěvačku po její smrti nahradil – vydávat se za ni má žena jménem Melissa Vandella. A to kvůli tomu, že Lavigne má na ruce vytetováno jméno „Melissa“.

Zpěvačka všechny tyto teorie několikrát popřela. V nedávné epizodě podcastu Call Her Daddy se zpěvačka k této fámě opět vyjádřila.

Avril Lavigne (2011)

„Chci říct, že je to pro mě prostě legrační. Na jedné straně všichni říkají: Vypadáš úplně stejně. Nezestárla jsi ani o den. Ale na druhé straně lidé tvrdí, že existuje konspirační teorie, že já nejsem vlastně já,“ řekla zpěvačka. „Samozřejmě, že jsem to já, je to hloupé. Myslím, že to udělali i s jinými umělci. Nejsem jediná.“

V roce 2019 se zpěvačka svěřila také časopisu Entertainment Weekly. „Je to jen hloupá internetová fáma a jsem ohromená, že tomu lidi věří. Není to divné? Vždyť je to na hlavu,“ prohlásila.

Paul is Dead (česky Paul je mrtvý)

S legendou o výměně zpěváka za dvojníka má zkušenost i „brouk“ Paul McCartney. Podle konspirační teorie hudebník ze skupiny The Beatles zemřel 9. listopadu 1966 a byl tajně nahrazen dvojníkem. Tato fáma se začala šířit v roce 1967 a široké popularity dosáhla v září 1969 po zprávách z amerických univerzitních kampusů.

Podle této teorie či fámy McCartney zemřel při autonehodě, a aby ušetřili veřejnost zármutku, nahradili ho přeživší členové Beatles McCartneyho dvojníkem, přičemž toto tajemství následně sdělovali prostřednictvím nenápadných detailů na svých albech.

Z filmu The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

Zastánci vnímali stopy mezi prvky písní Beatles a obaly; lovení stop se ukázalo jako nakažlivé a do října 1969 se stalo mezinárodním fenoménem. Fámy poklesly poté, co časopis Life v listopadu 1969 zveřejnil rozhovor s McCartneym.

Fenomén byl v 70. letech předmětem analýz v oborech sociologie, psychologie a komunikace. McCartney tento hoax parodoval názvem a obalem svého alba Paul Is Live z roku 1993. Podle časopisu Time byla legenda v roce 2009 zařazena mezi deset „nejtrvalejších konspiračních teorií světa“.