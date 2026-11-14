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Je po smrti a zpívá za ni dvojnice. Avril Lavigne komentovala konspirace
„Naše zatracená mini princezna dorazila,“ napsala Avril Lavigne k sérii černobílých fotografií. Na jedné fotografii Lavigne něžně chová svou malou dceru, která měla na sobě dupačky s leopardím vzorem.
Zpěvačka své soukromí střeží a nezveřejnila nic o svém těhotenství a dokonce ani o tom, že by byla ve vztahu. Informace o narození dcery tak byla pro fanoušky velkým překvapením.
Avril Lavigne byla v letech 2006 až 2009 vdaná za frontmana skupiny Sum 41 Derycka Whibleyho (46) a v letech 2013 až 2015 za rockera Nickelback Chada Kroegera (51).
Pak byla zasnoubena s o tři roky mladším zpěvákem, který si říká Mod Sun. V roce 2023 ale zasnoubení zrušila a byla vídána s rapperem Tygou (36).
Avril Lavigne bylo pouhých 17 let, když se její debutové album Let Go z roku 2002 prodalo po celém světě v počtu více než 17 milionů kusů a přineslo hity Complicated, I’m with You a Sk8er Boi.
Její další dvě alba – Under My Skin z roku 2004 a The Best Damn Thing z roku 2007 – se obě umístila na prvním místě žebříčku Billboard 200. Skladba Girlfriend z jejího třetího alba The Best Damn Thing se stala Lavigniným prvním singlem, který dosáhl prvního místa v žebříčku v USA.