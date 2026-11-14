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Avril Lavigne oznámila narození prvního dítěte. Totožnost tatínka tají

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  14:00
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Avril Lavigne (2024)

Avril Lavigne (2024) | foto: AP

Avril Lavigne a rapper Tyga měli vztah v roce 2023. Rozešli se po pár měsících.
Zpěvačka Avril Lavigne a její snoubenec Mod Sun na MTV Video Music Awards...
Avril Lavigne se svým druhým manželem Chadem Kroegerem (Calgary, 3. dubna 2016)
Avril Lavigne na festivalu Glastonbury 2024
64 fotografií
Kanadská zpěvačka Avril Lavigne (42) je matkou. Narození prvního dítěte oznámila na sociální síti, kde zveřejnila i snímek s miminkem a fotku bot tříčlenné rodiny. Jméno dcery ani totožnost jejího otce zatím nesdělila.

Je po smrti a zpívá za ni dvojnice. Avril Lavigne komentovala konspirace

„Naše zatracená mini princezna dorazila,“ napsala Avril Lavigne k sérii černobílých fotografií. Na jedné fotografii Lavigne něžně chová svou malou dceru, která měla na sobě dupačky s leopardím vzorem.

Zpěvačka své soukromí střeží a nezveřejnila nic o svém těhotenství a dokonce ani o tom, že by byla ve vztahu. Informace o narození dcery tak byla pro fanoušky velkým překvapením.

avrillavigne

Our Mini Fucking Princess has arrived

13. listopadu 2026 v 16:39, příspěvek archivován: 14. listopadu 2026 v 13:31
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Avril Lavigne byla v letech 2006 až 2009 vdaná za frontmana skupiny Sum 41 Derycka Whibleyho (46) a v letech 2013 až 2015 za rockera Nickelback Chada Kroegera (51).

Pak byla zasnoubena s o tři roky mladším zpěvákem, který si říká Mod Sun. V roce 2023 ale zasnoubení zrušila a byla vídána s rapperem Tygou (36).

Avril Lavigne (2024)
Avril Lavigne a rapper Tyga měli vztah v roce 2023. Rozešli se po pár měsících.
Zpěvačka Avril Lavigne a její snoubenec Mod Sun na MTV Video Music Awards (Prudential Center, Newark, New Jersey, 28. srpna 2022)
Avril Lavigne se svým druhým manželem Chadem Kroegerem (Calgary, 3. dubna 2016)
64 fotografií

Avril Lavigne bylo pouhých 17 let, když se její debutové album Let Go z roku 2002 prodalo po celém světě v počtu více než 17 milionů kusů a přineslo hity Complicated, I’m with You a Sk8er Boi.

Její další dvě alba – Under My Skin z roku 2004 a The Best Damn Thing z roku 2007 – se obě umístila na prvním místě žebříčku Billboard 200. Skladba Girlfriend z jejího třetího alba The Best Damn Thing se stala Lavigniným prvním singlem, který dosáhl prvního místa v žebříčku v USA.

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