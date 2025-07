Nikdy jsem nebyla tak ztracená, říká Claire Kilroy o mateřství po narození syna

Srpnový Harper’s Bazaar Vychází 10. července a můžete si ho koupit na obvyklých prodejních místech nebo objednat až domů na webu jenprocasopisy.cz. Kromě exkluzivního rozhovoru s Claire Kilroy se můžete těšit také na článek Mezi řádky, v němž šest zajímavých osobností pustilo Harper’s Bazaar do svých knihoven a podělilo se o tituly, které z hlavy už nikdy nedostanou. V článku There Must Be Fun módní ředitelka Lucie Tomišková popisuje, jak Jonathan Anderson dokázal přetvořit Loewe v kulturní monument a co jeho odchod znamená pro celý Dior. Beauty redaktorka Martina Polachová vás provede letním beauty speciálem Příběh jednoho léta, kde se dozvíte, jak kombinovat kvalitní UV ochranu s třpytem a svěžím leskem. A v módním cover editorialu Coastal Dreams na vás čeká atmosféra mořského pobřeží, vítr ve vlasech a porce rozevlátých šatů v chladivé bílé a konejšivě modré.