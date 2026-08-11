Ačkoli se v médiích v minulosti objevily informace o několika jejích partnerských vztazích, herečka si své soukromí pečlivě střeží. Přesto otevřeně mluvila o svém pohledu na manželství, děti a mateřství.
„Když mi bylo dvaatřicet, moje čtyřletá neteř se mě zeptala, jestli jsem vdaná. Řekla jsem jí, že ne a že momentálně ani nemám přítele. Chvíli přemýšlela a pak se zeptala, jestli mám děti. Odpověděla jsem: ‚Ne, vždyť to dobře víš. Kdybych nějaké měla, znala bys je.‘ Znovu se zamyslela, podívala se na mě a řekla: ‚Ale kdy se tedy staneš ženou?‘ Vysvětlila jsem jí: ‚Ale zlatíčko, nemusíme se vdát a mít děti, abychom se mohly v životě realizovat, být ženami a být šťastné.‘ Je pravda, že v pohádkách hledání štěstí stále končí větou: ‚Vzali se a měli spoustu dětí,“ prozradila Audrey Tautou v roce 2016 francouzskému magazínu Grazia.
Na otázku, zda sama přemýšlí o dítěti, tehdy odpověděla, že po něm opravdu touží a doufá, že se jednou stane matkou. Děti podle svých slov milovala a vždy je chtěla mít. Zároveň ale nechtěla z mateřství udělat jedinou cestu ke šťastnému životu. „Není to něco, čím bych byla posedlá. A pokud se to nestane, nebude to tragédie,“ vysvětlovala.
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Dceru adoptovala ve Vietnamu
Její přání stát se matkou se nakonec splnilo. V únoru 2019, kdy jí bylo dvaačtyřicet let, adoptovala ve Vietnamu malou holčičku. Událost se jí podařilo několik let udržet mimo pozornost veřejnosti.
O adopci poprvé otevřeně promluvila až o tři roky později v rozhovoru pro francouzské vydání časopisu Vanity Fair. „Nikdy jsem o tom veřejně nemluvila, nikdy! Pokud to teď zmiňuji, je to proto, že nemůžu zamlčet to, co je srdcem mého života. Kdybych vám o tom neřekla, byl by tento rozhovor trochu neupřímný,“ vysvětlila představitelka Amélie Poulain.
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Cesta k mateřství pro ni podle jejích slov nebyla jednoduchá: „Po mnoha letech nejistého a traumatizujícího boje jsem poznala štěstí, které překonalo všechno, v co jsem doufala.“ Co konkrétně stálo za dlouhým bojem herečka neupřesnila.
Kvůli dceři v podstatě přestala točit filmy. Chce s ní totiž trávit každou možnou chvíli. Podle svých slov příliš často slyšela lidi litovat, že si neužili své děti, když byly malé.
Kdo jsou muži Audrey Tautou?
K jejím nejznámějším partnerům patřil francouzský hudebník Matthieu Chedid, vystupující pod uměleckým jménem -M-, s nímž chodila v letech 2007 až 2008. Později tvořila pár také s Yannem Le Bourbouac’hem, marketingovým manažerem francouzského filmového studia Gaumont, po jehož boku se příležitostně objevovala na veřejnosti mezi lety 2016 a 2019.
Navzdory opakovaným spekulacím médií se Tautou nikdy nevdala. A ke dceři si zřejmě podle dostupných informací žádného tatínka či manžela nepořídila. Instituce tradičního manželství pro její vlastní život není podstatná, nechala se slyšet. Mezi své hlavní životní ambice řadí být svobodná, šťastná a dělat si věci po svém, bez ohledu na společenské konvence. Ačkoli sama po svatbě netouží, je velkou stoupenkyní manželství pro všechny
Tautou se tak nakonec stala matkou, zároveň ale zůstala věrná postoji, o kterém mluvila už před lety. Dítě si velmi přála, nechtěla však přijmout představu, že bez manžela nebo potomka není žena úplná.