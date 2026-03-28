Sean Hepburn Ferrer ve své knize popsal, jak se jeho matka dozvěděla od hospodyně, že ji její druhý manžel, italský psychiatr Andrea Dotti, podvádí pokaždé, když odjede. Vodí si domů ženy a hospodyně jim pak musí nosit snídani do postele.
„Od té doby se druhé manželství mé matky stalo noční můrou – noční můrou, ze které měla pocit, že se nemůže dostat,“ popsal Sean Hepburn Ferrer, kterého měla herečka s prvním manželem, americkým hercem Melem Ferrerem.
„Neuvěřitelné je, že žena, která je dodnes uznávaná pro svou krásu a styl, se dlouho přesvědčovala, že je příliš ošklivá na to, aby si našla manžela. A i když se zamilovala a vdala, žila v neustálém strachu, že bude opuštěna,“ popsal.
Hepburnová měla strach z opuštění zafixovaný z dětství. Když jí bylo šest let, její otec odešel od rodiny a ona zůstala jen s matkou, která byla chladná a náročná. „Byla jsem zničená. Plakala jsem celé dny. Nebojím se říct, že něco z toho pocitu se mnou zůstalo i v mých vlastních vztazích. Když jsem se zamilovala a vdala, žila jsem v neustálém strachu, že budu opuštěna,“ říkala Hepburnová.
Toužila založit rodinu a mít děti, které se nikdy nebudou cítit nemilované jako ona.
S americkým hercem Melem Ferrerem navázala vztah během práce na filmu Ondine a o osm měsíců později se vzali. Pro ni to bylo první manželství, pro něj už čtvrté. Měl taky už čtyři děti, takže její touhu po rodině nesdílel a naopak si přál, aby co nejvíc pracovali. Po dvou potratech ale Hepburnová odešla na rok z filmového průmyslu a podařilo se jí porodit své první dítě, syna Seana. Mel Ferrer další dítě nechtěl.
„Hlavním problémem bylo, že můj neurotický perfekcionistický otec neustále hledal pro oba nové a vzrušující projekty. Hledal je téměř stejně vášnivě, jako se máma snažila vést jednoduchý a anonymní rodinný život, o kterém vždy snila,“ popsal Sean Hepburn Ferrer.
Rozešli se v roce 1966 a v roce 1969 se Hepburnová provdala za Andreu Dottiho, o devět let mladšího aristokratického italského lékaře. Zcela se odvrátila od Hollywoodu a rozhodla se soustředit na to, aby byla co nejlepší manželkou a matkou.
V roce 1970 se jim narodil syn Luca. I když se dozvěděla o manželových nevěrách, nechtěla rozvod. Kvůli synům se snažila manželství udržet a vyčítala sama sobě, že je manželovi nestačí a je pro něj příliš stará.
„V roce 1974 znovu otěhotněla, ve věku 45 let. Myslím, že to byl zoufalý a trochu šílený pokus vytvořit rodinu, v kterou vždycky doufala, i když byla vdaná za záletníka. Bohužel o dítě přišla brzy. Její zármutek z toho, že nemůže mít další dítě, jí ulomil další kousek srdce,“ popsal hereččin syn.
„Služebná našla Audrey ležet v posteli a zírat do nikam. Jen prázdná lahvička od prášků na spaní vedle ní. Převezli ji do nemocnice na pumpování žaludku. Když se vrátila, byla bledá a vyčerpaná, ale já jsem byl první, koho vyhledala. Řekla: Vím, jak to vypadá, Seane, ale prosím, zkus to pochopit. Měla jsem takové bolesti, že jsem se zoufale chtěla omráčit,“ vzpomíná Hepburn Ferrer s tím, že ji samotnou tato událost vyděsila natolik, že se konečně rozhodla učinit zásadní krok k rozvodu.