Kvůli manželově nevěře se matka předávkovala, prozradil syn Audrey Hepburnové

Autor:
  13:22
Jedna z největších hvězd stříbrného plátna Audrey Hepburnová zemřela v roce 1993 ve Švýcarsku ve věku 63 let na rakovinu. Její syn Sean Hepburn Ferrer napsal nyní knihu vzpomínek na svou matku, která vyjde v dubnu. Popsal tam i jednu z nejtěžších chvil v životě, kdy se jeho matka předávkovala prášky na spaní.
31 fotografií

Sean Hepburn Ferrer ve své knize popsal, jak se jeho matka dozvěděla od hospodyně, že ji její druhý manžel, italský psychiatr Andrea Dotti, podvádí pokaždé, když odjede. Vodí si domů ženy a hospodyně jim pak musí nosit snídani do postele.

„Od té doby se druhé manželství mé matky stalo noční můrou – noční můrou, ze které měla pocit, že se nemůže dostat,“ popsal Sean Hepburn Ferrer, kterého měla herečka s prvním manželem, americkým hercem Melem Ferrerem.

„Neuvěřitelné je, že žena, která je dodnes uznávaná pro svou krásu a styl, se dlouho přesvědčovala, že je příliš ošklivá na to, aby si našla manžela. A i když se zamilovala a vdala, žila v neustálém strachu, že bude opuštěna,“ popsal.

Hepburnová měla strach z opuštění zafixovaný z dětství. Když jí bylo šest let, její otec odešel od rodiny a ona zůstala jen s matkou, která byla chladná a náročná. „Byla jsem zničená. Plakala jsem celé dny. Nebojím se říct, že něco z toho pocitu se mnou zůstalo i v mých vlastních vztazích. Když jsem se zamilovala a vdala, žila jsem v neustálém strachu, že budu opuštěna,“ říkala Hepburnová.

Do dražby jde Klidné místo Audrey Hepburnové. Vila, ve které strávila roky

Toužila založit rodinu a mít děti, které se nikdy nebudou cítit nemilované jako ona.

S americkým hercem Melem Ferrerem navázala vztah během práce na filmu Ondine a o osm měsíců později se vzali. Pro ni to bylo první manželství, pro něj už čtvrté. Měl taky už čtyři děti, takže její touhu po rodině nesdílel a naopak si přál, aby co nejvíc pracovali. Po dvou potratech ale Hepburnová odešla na rok z filmového průmyslu a podařilo se jí porodit své první dítě, syna Seana. Mel Ferrer další dítě nechtěl.

„Hlavním problémem bylo, že můj neurotický perfekcionistický otec neustále hledal pro oba nové a vzrušující projekty. Hledal je téměř stejně vášnivě, jako se máma snažila vést jednoduchý a anonymní rodinný život, o kterém vždy snila,“ popsal Sean Hepburn Ferrer.

Rozešli se v roce 1966 a v roce 1969 se Hepburnová provdala za Andreu Dottiho, o devět let mladšího aristokratického italského lékaře. Zcela se odvrátila od Hollywoodu a rozhodla se soustředit na to, aby byla co nejlepší manželkou a matkou.

V roce 1970 se jim narodil syn Luca. I když se dozvěděla o manželových nevěrách, nechtěla rozvod. Kvůli synům se snažila manželství udržet a vyčítala sama sobě, že je manželovi nestačí a je pro něj příliš stará.

31 fotografií

„V roce 1974 znovu otěhotněla, ve věku 45 let. Myslím, že to byl zoufalý a trochu šílený pokus vytvořit rodinu, v kterou vždycky doufala, i když byla vdaná za záletníka. Bohužel o dítě přišla brzy. Její zármutek z toho, že nemůže mít další dítě, jí ulomil další kousek srdce,“ popsal hereččin syn.

„Služebná našla Audrey ležet v posteli a zírat do nikam. Jen prázdná lahvička od prášků na spaní vedle ní. Převezli ji do nemocnice na pumpování žaludku. Když se vrátila, byla bledá a vyčerpaná, ale já jsem byl první, koho vyhledala. Řekla: Vím, jak to vypadá, Seane, ale prosím, zkus to pochopit. Měla jsem takové bolesti, že jsem se zoufale chtěla omráčit,“ vzpomíná Hepburn Ferrer s tím, že ji samotnou tato událost vyděsila natolik, že se konečně rozhodla učinit zásadní krok k rozvodu.

Vstoupit do diskuse

Česko hledá Muže roku: Jaké jsou novinky v soutěži a kdo se může přihlásit?

Nejčtenější

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

Laura Homolová

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se...

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

Máma natočila porno, šokovala Ornella. Rodina se stěhuje, proběhlo vykuřování domu

Ornella Koktová se na Instagramu ukázala ve spodním prádle a bez retuše (9....

Podnikatelka Ornella Koktová se v dalším dílu svého dokumentu Ornella Life rozpovídala o zákulisí filmového festivalu v Karlových Varech, současném sexuálním životě s partnerem Josefem Koktou i...

Bývalá tenistka Anna Kurnikovová a zpěvák Enrique Iglesias ukázali své čtyři děti

Anna Kurnikovová o sobě dala světu vědět na tenisovém kurtu, našla se ale až ve...

Fanoušci španělského popového zpěváka Enriqueho Iglesiase (50) a bývalé ruské tenistky Anny Kurnikovové (44) měli možnost nahlédnout do soukromí slavného páru. Pyšní rodiče totiž výjimečně ukázali...

Po třicítce jsem začal používat kosmetiku, ale pořád jsem chlap, říká Hložek

Matyáš Hložek (březen 2026)

Matyáš Hložek (32) je syn slavného českého moderátora dětských pořadů a zpěváka Stanislava Hložka (71). Sám se také věnuje muzice, ale v minulosti uspěl v soutěži Muž roku, takže se objevuje i v...

28. března 2026

Jsem ještě z generace, která se umí stydět, říká pěvkyně Dagmar Pecková

Dagmar Pecková v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Operní pěvkyně Dagmar Pecková (64) vystupovala na světových pódiích a měla kariéru, jakou jí mohli všichni závidět. Nikdy ale se sebou nebyla dost spokojená a přišlo vyhoření. Dokázala se vrátit na...

28. března 2026

Od šatů z masa, přes 16 cen Grammy až po Oscara. Lady Gaga slaví čtyřicetiny

Lady Gaga (únor 2026)

Lady Gaga patří mezi nejzářivější světové hvězdy. Začalo to šokujícími módními výstřelky a chytlavým popem. Zpěvačka ale dokázala svůj nesporný hudební talent a získala na svou stranu i přísné...

28. března 2026

Žádné výplně nemám, ohrazuje se Tori Spellingová proti hejtům na sítích

Tori Spellingová na iHeartRadio Music Awards v Los Angeles (26. března 2026)

Herečka Tori Spellingová (52) se otevřeně postavila k nepříjemným spekulacím o tom, jaké kosmetické zákroky údajně podstoupila. Ve svém podcastu misSPELLING řekla, že čtení hnusných komentářů o její...

27. března 2026  12:48

Lituji, že jsem šla na liposukci, přiznává hvězda nové Pobřežní hlídky

Modelka Brooks Naderová v italských Benátkách

Americká modelka Brooks Naderová (29) se už v minulosti svěřila, že podstoupila několik kosmetických úprav. Má botox, upravený nos a díky populárnímu hollywoodskému léku GLP-1 výrazně zhubla. Nyní...

27. března 2026  10:30

Spím napojená na přístroj, žíly rozpíchané jak řešeto, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ!...

Laďka Něrgešová otevřeně promluvila o svém nejtěžším životním období. Na svém Instagramu popsala každodenní realitu léčby nádoru mozku. I když je moderátorka psychicky a fyzicky vyčerpaná, snaží se...

27. března 2026  9:33

Ví Putin, co se děje? ptá se ruská modelka. Lidé prchají, byznys umírá, říká

Victoria Bonya vždy otevřeně podporovala Putina a to i nošením oblečení s jeho...

Ruská influencerka Victoria Bonya v posledních týdnech překvapila své sledující výraznou změnou rétoriky. Zatímco po začátku války na Ukrajině vystupovala bývalá televizní moderátorka a modelka...

27. března 2026  8:30

Ve StarDance možná zatančí Vojta Dyk. Česká televize ale zatím účastníky tají

Vojta Dyk v O2 areně

Po roční pauze se diváci už nemohou dočkat 14. řady taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Není tedy divu, že už se spekuluje o účastnících. Mezi jmény, která se nesou éterem, je i oblíbený...

27. března 2026  8:28

Hana Třeštíková usínala s jedním chlapem, probouzela se ale se dvěma

Hana Třeštíková v pořadu 13. komnata

Zažila toho hodně, takže kdyby kamera měla sledovat její životní příběh, byl by z toho přinejmenším zajímavý celovečerní film. Režisérka a filmová producentka Hana Třeštíková si prošla až hororovými...

27. března 2026

Kde končí Spock a začínám já. Leonard Nimoy měl problém se od postavy oddělit

Premium
Herec Leonard Nimoy ve své kultovní roli Spocka ve Star Treku s ikonickým...

Znají ho i ti, kteří Star Trek nikdy neviděli. Postavě Spocka, napůl člověka a napůl Vulkánce, Leonard Nimoy doslova obětoval vlastní život. V dobrém i zlém.

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.