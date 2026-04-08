„Bylo to krásné překvapení po roce plném emocí,“ řekl nejmenovaný zdroj zdroj časopisu People a mluvčí herečky zprávu o těhotenství potvrdil.
Aubrey Plaza a Chris Abbott spolu pracovali v roce 2020 na filmu Černý medvěd a byli kolegové v divadle.
Zůstala jsem paralyzovaná a nedokázala jsem mluvit, říká Aubrey Plaza
Aubrey Plaza ale v té době už dlouho chodila s režisérem a scénáristou Jeffem Baenou. Dali se dohromady v roce 2011 během jednoho z herních večerů, které Baena pořádal. Vzali se po deseti letech vztahu v roce 2021 během skromného obřadu doma na dvorku. V manželství však nastaly problémy a od roku 2024 žili odděleně. Baena začal navštěvovat terapii.
V lednu loňského roku byl ale ve věku 47 let nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles. Soudní lékař určil jako příčinu smrti sebevraždu oběšením. Aubrey Plaza od něj dostala zprávu tři hodiny před smrtí.