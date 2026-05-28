Asistent herce Perryho, který mu podal smrtící dávku ketaminu, míří za mříže

Autor: ,
  13:54
Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení.
Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení. (27. května 2026)

Šedesátiletý Kenneth Iwamasa zároveň dostal dvouletou podmínku a musí zaplatit pokutu 10 tisíc dolarů (209 tisíc korun).

Iwamasa byl po boku tehdy čtyřiapadesátiletého Matthewa Perryho v posledních dnech jeho života, kdy fungoval jako asistent a zároveň jako drogový kurýr a de facto lékař. Byl posledním člověkem, který herce viděl naživu, a prvním, kdo ho objevil mrtvého.

Ketaminová královna dostala 15 let. Matthewovi Perrymu prodala smrtelnou dávku

Šlo o poslední z pěti rozsudků z října 2023, které se týkaly úmrtí představitele Chandlera ze seriálu Přátelé. Před dvěma týdny dostal Erik Fleming, který Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, dvouletý trest odnětí svobody. Dealerku Jasveen Sanghaovou už v dubnu soud poslal za mříže na patnáct let.

Úmrtí herce souviselo právě s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů.

Perry podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky preparátu, stejně jako onemocnění tepen a užívání dalších léků podle vyšetřovatelů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve své vířivce.

28. května 2026  14:05

Asistent herce Perryho, který mu podal smrtící dávku ketaminu, míří za mříže

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha...

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení.

