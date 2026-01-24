Ashtona Kutchera vyhodili z kampaně pro Gucci. Byl moc tlustý

„Pamatuju si, že jsem měl mít exkluzivní kampaň pro Gucci. Přijel jsem do Itálie na přehlídku a oni mě oblékli do růžových těsných plavek,“ vzpomínal Kutcher. Tehdy vážil asi 81 kilogramů – a právě to podle jeho slov stačilo k tomu, aby ho z projektu vyřadili. „Byl jsem prý příliš tlustý.“
I když to tehdy nebyla příjemná zkušenost, dnes na ni Kutcher dokáže nahlížet s humorem. Připomíná, že každý v módním i zábavním průmyslu čelí tlakům ohledně vzhledu a že v té době šlo spíš o konkrétní představu, kterou měl návrhář, než o objektivní vzhled jeho těla. „Teď se tomu společně smějeme,“ řekl herec o Tomu Fordovi.
Celý příběh Kutcher vyprávěl v souvislosti s novým seriálem The Beauty, který se zabývá právě tématem společnosti posedlé dokonalým vzhledem a tlakem, který vytváří na lidi bez ohledu na to, kdo jsou.
V projektu od Ryana Murphyho a Matta Hodgsona herec ztvárňuje technologického miliardáře a záporáka Byrona Forsta, přičemž sám přiznal, že bylo „zábavné“ si takovou roli vyzkoušet. Seriál měl premiéru 21. ledna na FX a Hulu v USA a na následně na Disney+. Po jeho boku se objeví mimo jiné Bella Hadidová nebo Evan Peters.