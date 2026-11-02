Artur Štaidl vařil kávu, podniká a má kapelu. Chodil jsem na terapie, přiznal

Přestože je Artur Štaidl potomek hudebníka Ladislava Štaidla a zpěvačky Ivety Bartošové, jeho cesta do showbyznysu nebyla jasná. „Dělal jsem dlouho v gastru. Za barem, vařil jsem kávu, v kuchyni jsem nezůstal moc dlouho. Dnes podnikám, máme společnost, která se věnuje rekonstrukci nemovitostí,“ řekl.
Při debatě zaujal moderátora Jana Krause voskovaný knír, jehož styling považuje za velmi náročný. Podle Artura Štaidla tomu tak ale není.
Moderátor se také přiznal, že ho považuje za hrdinu. Jak se mu povedlo zvládnout všechny životní peripetie, ať už jde o ostře sledované dětství, šikanu nebo sebevraždu matky? „Ani sám nevím, jak jsem se s tím rodinným příběhem naučil fungovat. Věnoval jsem se terapii, psychologii – a jsem tady. A podnikám asi tři, čtyři roky a vrátil jsem se k muzice, po dlouhé době, už mi chyběla,“ prohlásil Štaidl.
Moderátor s Arturem si přepočítali sourozence, maminky, obecně rodinné vztahy. Také došlo na partnerské vztahy. „To se dá považovat za perspektivní,“ podotkl Jan Kraus, na což mu Artur Štaidl prozradil, jestli má v plánu svatbu.