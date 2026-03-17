Dětství jsem nevnímal úplně pozitivně. Byl jsem šikanován, říká Artur Štaidl

Syn slavných rodičů Ivety Bartošové (†48) a Ladislava Štaidla (†75) Artur (29) promluvil v pořadu Tobogan s Alešem Cibulkou o svém dětství. Pozornost, která na něj byla tehdy upřena, mu nebyla příjemná a zažíval kvůli ní i šikanu. Na svou maminku ale vzpomíná s láskou a prozradil, že byla výborná kuchařka.
Artur Štaidl ve studiu Expres.cz | foto: Tilen Vajt/Pavel Dvořák

Artur Štaidl přišel do pořadu Tobogan zavzpomínat na svou matku u příležitosti jejích nedožitých šedesátin. „Její písničky mám rád a i já si je někdy pustím, i když směřuji úplně jiným směrem. Když to poslouchám, snažím se na to koukat z hudební stránky, protože se také věnuji hudbě. Spíš se soustředím na technickou stránku. Možná se tím zakrývá ta emocionální,“ uvedl.

Oblíbenost Ivety Bartošové začal vnímat až po její smrti. „Až posledních devět let, od mých dvaceti, se začíná projevovat nějaká představa, jaká hvězda to byla. Předtím to bylo pro mě čistě jen to, že mě každý pozná, všichni na mě čumí a jsem šikanován ve škole, protože jsem v novinách,“ popsal.

Vytěsnil jsem hodně věcí z doby, kdy máma zemřela, přiznává Artur Štaidl

„To byl můj život do té doby, takže jsem celé svoje dětství nevnímal úplně pozitivně, protože ta pozornost je hodně cítit a když je nevyžádaná, tak je to nepříjemné. Ale teď se věnuji jiným věcem a dělám to, co mě baví – hudbu a zábavné pořady na Youtube, takže tomu jdu vlastně teď naproti,“ uvedl.

„Co mamka dokázala, je neuvěřitelné. Do dnešních dnů ji lidé poslouchají a pořád je to velká ikona. Já jsem na ni hrdý, i když to nemůže bohužel slyšet,“ dodal Artur Štaidl.

Na maminku vzpomíná především jako na výbornou kuchařku, která mu vždy uměla vystrojit skvělou oslavu narozenin. „Máma vařila úžasně, jak se to naučila na Moravě od mé babičky. Všechna jídla byla úžasná,“ prozradil.

„Na oslavy narozenin přišli spolužáci, sousedi a z mámy se stala paní v domácnosti, která přichystala všechno jídlo. Zajímavé na tom je, jak obyčejná mamka byla v té domácnosti proti tomu, jak neobyčejná byla v očích těch všech lidí, kteří ji sledovali. Jak běžná a úžasná to byla v těchto věcech maminka,“ vzpomíná Artur Štaidl, který dosud navštěvuje babičku na Moravě a se svou přítelkyní byl i ve Švýcarsku navštívit svou tetu Ivanu Bartošovou, která tam žije a pracuje v gastronomii. Bratr Ivety Bartošové si vždy přál zůstat v ústraní a strýcovo přání Artur Štaidl respektuje, takže o něm pomlčel i v pořadu Tobogan.

Na den nedožitých 60. narozenin Ivety Bartošové 8. dubna je plánován koncert na její počest v kostele svatého Šimona a Judy v Praze, kde její největší hity zazpívá Šárka Vaňková.

Dětství jsem nevnímal úplně pozitivně. Byl jsem šikanován, říká Artur Štaidl

