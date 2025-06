Ze Sibiře na Fashion Weeky po celém světě. To je cesta fotografa Arthura Koffa

Jak se z Artura Kulikova stal Arthur Koff?

Mé původní příjmení se špatně vyslovovalo, hodně lidí ho komolilo, až mi ho někdo zkomolil na zkratku Koff a mně se to zalíbilo. Je to už skoro deset let a ve světě modelingu jsem známý právě pod tímto jménem.

Jak u vás ta cesta k focení začala?

Dostal jsem ve svých asi třinácti letech fotoaparát od rodičů, byla to taková napůl hračka a ani jsem po tom moc netoužil. Zalíbilo se mi to, takže jsem se postupně dostal k lepšímu aparátu a začal jsem fotit dokumenty. Bohužel mi chemikálie, které se používaly k vyvolávání fotek působily značné problémy s kůží, tak jsem přestal. Ta přestávka trvala dvacet let.

Arthur Koff

Kdy jste se vrátil?

Až s příchodem digitálních foťáků, pořídil jsem si jeden z prvních a začal jsem ho zkoušet. Tou dobou se v Praze konal první Mercedes-Benz Fashion Week. Tehdy měli postavené dřevěné molo napříč celou Pařížskou ulicí, mohl tam přijít kdokoliv, nebyly ani vstupenky ani pozvánky. Takže jsem tam nafotil nějaké fotky a dal jsem je na sociální sítě, tehdy byla vlastně jen jedna. Na základě toho se mi ozvaly některé modelky, že ode mne chtějí fotky.

Ale dostat se do módního světa nebylo jednoduché, že?

Nebylo, svět módy má svá vlastní pravidla a jednotlivé značky nebo agentury mají své vlastní fotografy a nemění je. Jedna z těch modelek mě však doporučila na focení přehlídky. I tak bylo těžké se dostat k návrhářům, když nemáte v módní branži jméno, jako byste nebyl.

A jak se tedy stalo to, že jste teď světově vyhledávaný fotograf?

Nepamatuji si přesně, který rok to byl, ale dostal jsem se na Fashion Week do New Yorku. Tam jsem se poznal s fotografy, se kterými jsem se skamarádil a oni mi vysvětlili rozdíly mezi klasickou fotografií a fotografií pro časopisy. Jsou tam dost jiné standardy a technické požadavky, celá škála norem, které musí fotka splnit, jinak se do těch nejlepších časopisů nedostane.

Móda z Fashion Weeků objektivem Arthura Koffa

Takže stačil víkend v New Yorku a bylo to?

To rozhodně ne, následovalo několik sezon, kdy jsem cvičil, nasával znalosti zkušenějších kolegů a fotil módní přehlídky zadarmo. Návrhářům jsem řekl, že peníze nechci, že jen chci, aby mi dali možnost fotit a pak si fotky sami porovnali s ostatními, aby viděli ten rozdíl. Bylo hodně těch, kterým se fotky líbily a pochopili rozdíl. Máme mezi sebou velice blízké vztahy a na jejich přehlídkách mám, v uvozovkách, jakýsi monopol na fotografie, bavíme se teď o českém a slovenském trhu.

Co jste dělal těch dvacet let bez fotografování?

Dělal jsem všechno možné, od realitního makléře přes právníka, vedl jsem úplně normální život, vydělával jsem, abych uživil rodinu, manželku a děti.

Kolik máte dětí?

Děti mám dvě, syna a dceru, a mám také čtyři vnoučata, tři chlapečky a jednu holčičku. S manželkou jsme se seznámili na Sibiři, oba jsme studovali stejnou vysokou školu, jsme spolu už více než čtyřicet let.

Móda z Fashion Weeků objektivem Arthura Koffa

Takže jste docela velká rodina, když se sejdete.

To ano, a hlavně rozvětvená, máme příbuzné po celém světě: v Africe, Singapuru, Tokiu, Egyptě, Německu, Itálii, Izraeli a samozřejmě v Rusku, odkud pocházíme. Narodily se tam i naše děti. Do Česka jsme se přestěhovali, když bylo synovi pět a dceři sedm let. Rovnou tady nastoupili do české školy a dnes by nikdo nepoznal, že jsou cizinci. Hlavně syn, protože tady zůstal, dcera odletěla v rámci Erasmu nejdříve do Finska, pak do Dubaje a Francie, a nakonec zůstala v Americe. Má za muže Afričana.

Vaší specializací je tedy módní focení?

Většinou ano, za svůj život jsem nafotil snad jen tři svatby, a to téměř pod pohrůžkou, byli to kamarádi a vyhrožovali mi tím, že jestli jim svatbu nenafotím, tak už kamarádi nebudeme. (smích) Nakonec to bylo krásné a fotky ode mne měli jako svatební dar.

Fotíte hlavně v Česku nebo v zahraničí?

Tohle mám vyvážené, je to opravdu tak 50 na 50. V zahraničí fotím hlavně Fashion Weeks, Ať už je to New York, Londýn, Milano, Paříž, Dubaj, Berlín nebo Bratislava.

Móda z Fashion Weeků objektivem Arthura Koffa

Je nějaký rozdíl mezi focením u nás a v zahraničí?

Ten rozdíl není nijak zásadní, všechno je to o lidech. Je spousta super modelek, které se chovají normálně a mile a z toho se najdou takové, které jsou méně známé, ale chovají se jako královny a třeba se k vám mimo molo otočí zády jako by vás neznaly. Rozdíl je možná v tom, že v zahraničí jsou jakási pravidla, která se dodržují na mole i v backstage, u nás to tak striktní není, ale je to asi i tím, že si tady dívky vydělají mnohem menší peníze, a jsou mezi nimi finanční rozdíly, což ve výsledku vytváří atmosféru, která není tak příjemná.

Fotíte i akty?

Přímo akty nefotím, nicméně mám v ateliéru rozsáhlý šatník, ve kterém jsou i velice extravagantní a průhledné modely. Modelky v nich vypadají úžasně a někdo by to možná aktem nazval. Pro mě je to umělecké dílo.

Máte vlastní fotoateliér?

Ano, a také rád fotím venku, mám kolem domu nádhernou přírodu. Zvlášť v době covidu bylo pro modelky a ženy, které se toužily nechat vyfotit, příjemné, že mohly přijet, sundat roušku a užít si focení nejen v ateliéru, ale i v přírodě.

Karl Lagerfeld

Když za vámi modelka přijede, máte jasnou představu, co a jak budete fotit?

Vůbec ne, dávám těm dívkám volnou ruku, každá modelka má svou vlastní představu, co by chtěla. Navíc mohou použít cokoliv z mého šatníku, kde najdete i modely od velmi známých značek a od celebrit, které je třeba vynesly na červeném koberci. Focení pak probíhá přirozeně samo. Je důležité, aby byla modelka uvolněná a spokojená.

Fotíte jen profesionální modelky, které jsou v branži již známé?

Naopak, mám takový koníček, že vyhledávám nové tváře. Když vidím, že má dívka potenciál a má zájem, tak ji dokážu pomoci dostat se o úroveň dál. Jsou to často velmi mladé dívky, třináct až patnáct let. Snažím se hlavně rodičům vysvětlit, že to má smysl, a že pokud si nechají pomoci, dostanou se výše rychleji než přes agenturu. Z tohoto nemám žádný profit, pro mě je to jen dobrý skutek, kterým můžu pomoci.

Móda z Fashion Weeků objektivem Arthura Koffa

Máte nějaký věkový limit u focení modelek?

Nemám, fotil jsem třeba Carmen Dell’Orefice, které je teď už 94 let, je to nejstarší aktivní supermodelka na světě a také jedna z nejžádanějších, chodí přehlídky Hermes, Versace nebo Jean Paul Gaultier.

Co byste poradil dívkám a ženám, které se chtějí stát modelkami?

Musí se sebou hodně pracovat, pokud se chtějí stát profesionálními modelkami. Je to neuvěřitelně náročná profese, takže ta práce sama se sebou je alfa a omega úspěchu.

Stalo se vám někdy, že jste si s modelkou nerozuměl a focení nakonec neproběhlo?

Mám to tak, že pokud modelku, která se chce nechat fotit, neznám, tak si nejdříve zajdeme na kávu nebo na skleničku. Probereme její představy a mé možnosti. Pokud její představy neodpovídají tomu, co vidím já, tak jí to řeknu na rovinu, že toto nedokážu nebo nechci a doporučím jí jiného fotografa nebo fotografku. Mám rád, když je ta spolupráce vzájemná, pokud by to tak nebylo, byla by to ztráta času nás obou.