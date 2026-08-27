Je pravda, že ve starším věku častěji vzpomínáme na dětství?
Asi ano, protože tahle úvodní životní etapa nás významně formuje. A ke stáru se vzpomínky nějak víc vracejí. Moje dětství paradoxně poznamenala válka, i když jsem ji nezažil. Doma se o ní hodně mluvilo, protože ji intenzivně prožívali oba rodiče. Vzpomínám, že jsem si jako dítě na válku hrál. Vymýšlel jsem různé způsoby, jak ji přežít, třeba jak utéct z koncentráku. Bylo v tom kus dobrodružství, ale vlastně mě minulost rodičů dost poznamenala.
Vystřídalo se u nás pět nebo šest žen, ale ne s každou se oženil. Jednou, to mu bylo už třiadevadesát, zrovna žádnou neměl, tak mě pověřil, abych mu napsal inzerát do novin.