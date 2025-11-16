Žena toužila po třetím dítěti, ale už jsem si netroufl, říká Arnošt Goldflam

Autor:
  10:30
Režisér, herec, spisovatel, dramatik Arnošt Goldflam (79) měl dvě děti až po padesátce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč už nechtěl třetí. I jak se předháněli v otcovství s Bolkem Polívkou.

„Když mi bylo 54, tak se nám narodil syn. Ženu mám mladší o 25 let. A když mi bylo 60, tak se nám narodila dcera. A žena toužila ještě po třetím dítěti a to jsem říkal, že to už ne, že to už si netroufám,“ popsal.

„Teda troufl bych si. Technicky to bylo možné. Ale já ta děcka i uspával, jezdil jsem s tou postýlkou na kolečkách přes práh, aby usnula. A mě pojala hrůza, že to nikdy neskončí. Ony třeba celou noc brečely, já jsem si říkal, že nemůžu takhle tajtrlíkovat, že mám ráno zkoušku v divadle. Pak se rozednilo, děti usnuly a já jsem šel do práce,“ vysvětluje Goldflam.

Arnošt Goldflam v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)
„Narodila jsem se v létě 1970. Mám dvě děti, jednoho manžela a kočku za oknem,” píše o sobě na webu Petra Goldflamová Štětinová. „Jsme spolu už pětadvacet let a zatím to se mnou žena – naštěstí!!! – vydržela,” dodává její manžel.
Arnošt Goldflam a Bolek Polívka ve filmu Dědictví aneb Kurva se neříká
Arnošt Goldflam v Karlových Varech (7. července 2025)
27 fotografií

V otcovství v pokročilém věku se předháněli s Bolkem Polívkou. „Když už byl syn na světě, byli jsme u Bolka Polívky na farmě. To už měl tu Marcelku. A Bolek mi říká: ‚Ona by chtěla děcko.‘ Protože ona chytla toho našeho malého Otíčka a nechtěla ho pustit. Říkal jsem mu, že tomu neunikne, že by ho opustila,“ vzpomíná.

„Uplynul čas a jemu se narodil kluk, pak se mu narodil druhý kluk, pak se nám narodila dcerka Mimuška a jemu se narodila Mariánka. A Bolek mi to vítězoslavně hlásil, že mají už třetí dítě. A já už jsem se s ním nebavil a poslal jsem mu jenom SMS, že odstupuju ze závodu,“ říká Goldflam.

Já jako loutka? V tu ránu se kolem mě shluklo 400 dětí, směje se Arnošt Goldflam

Děti má Goldflam s druhou ženou Petrou. Předtím ale byl zaměřený na Alenky. „Mě opustila moje první láska, která se jmenovala Alenka. Dali jsme se dohromady na výročí Velké říjnové revoluce a ona mě opustila na MDŽ. Pak jsem se vždycky zamiloval do Alenky, stačilo mi to jméno. Bylo jich nakonec šest,“ prozradil.

Právě rozchod s první Alenou ho přivedl k divadlu. „Když mě opustila, řekl jsem si, že musím změnit svůj život, tak jsem se přihlásil na JAMU a oni mě vzali na režii. Absolvoval jsem a stal jsem se režisérem a občasným hercem. To jsem dělal až doteď,“ říká Goldflam, který má kromě herectví a režie na kontě devadesát divadelních her a bezmála čtyřicet knih.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

Žena toužila po třetím dítěti, ale už jsem si netroufl, říká Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Režisér, herec, spisovatel, dramatik Arnošt Goldflam (79) měl dvě děti až po padesátce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč už nechtěl třetí. I jak se předháněli v otcovství s Bolkem Polívkou.

16. listopadu 2025  10:30

Jsem naštvaná, po MeToo se nic nezměnilo, kritizuje Hollywood Kristen Stewartová

Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025)

„Jsem opravdu moc naštvaná,“ říká Kristen Stewartová. Situace v Hollywoodu podle ní po hnutích MeToo a Times Up neprošla téměř žádnou změnou k lepšímu. Výzvy z let 2017 a 2018 měly pomoci vyrovnat...

16. listopadu 2025  8:30

V Hannoveru si z Tatiany Drexler utahují. Chtějí, aby byla krásná

Tatiana Drexler

Už dávno není neznámou učitelkou tance. Díky porotcování StarDance lidi Tatianu Drexler nejen poznávají, ale vyjadřují jí i svoje sympatie. „Jsem za tu nečekanou lásku a náklonnost vděčná, na Moravě...

16. listopadu 2025

Vypadá jako její matka ne babička. Anife Vyskočilová ukázala vnučku

Anife Vyskočilová (Praha, 31. července 2025)

Tohle Anife Vyskočilová musela svojí vnučce dopřát. Spoustu svítících atrakcí a pohádkových postav v letňanském Wonderlandu, které malou Lauru uchvátily. Přesto se neustále dožadovala pozornosti...

16. listopadu 2025

Poslali mě na zvětšení prsou, v branži jsou dnes samé umělotiny, říká Clarksonová

Kelly Clarksonová (2023)

Americká zpěvačka Kelly Clarksonová (43) promluvila během svého koncertu v Las Vegas o incidentu s bývalým manažerem. Ten po ní před lety chtěl, aby šla na plastiku prsou a nechala si je zvětšit....

15. listopadu 2025  11:11

Po natáčení filmu Zrodila se hvězda mě zavřeli na psychiatrii, přiznala Lady Gaga

Bradley Cooper a Lady Gaga ve filmu Zrodila se hvězda (2018)

Lady Gaga otevřeně promluvila o svém psychickém zdraví a přiznala, že trpí psychózou. Devětatřicetiletá zpěvačka a herečka, která ve filmu Zrodila se hvězda hrála po boku Bradleyho Coopera, přiznala,...

15. listopadu 2025  9:26

Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

ABBA v 70. letech. Zleva: Bjorn Ulvaeus, Frida Lyngstadová, Agnetha Faltskogová...

Norsko-švédská zpěvačka Anni-Frid Lyngstadová, která 15. listopadu slaví osmdesátiny, byla členkou bývalé skupiny ABBA. Brunetka, fanoušky přezdívaná Frida, prožila nepříliš idylické dětství, zažila...

15. listopadu 2025  9:11

Mám v sobě zraněné dítě, popisuje Šárka Vaňková jednu z příčin svých úzkostí

Šárka Vaňková

„Jsem člověk, který se neumí přetvařovat, vše co dávám, dávám ze srdce,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Šárka Vaňková. O to hůř se jí obšťastňuje publikum, když je vnitřně rozbolavělá. Vyzkoušela i...

15. listopadu 2025

Preissová ukázala syna Matouše. Jeho duet s přítelkyní vehnal lidem slzy do očí

Natálie Pajerová, Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)

Mohl by být basketbalistou, protože na svých sedmnáct je hodně vysoký. Ale sportu nikdy nepropadl, v podstatě nikdo z nejbližší rodiny. Babička s dědou z tátovy strany jsou herci. Rodiče Martina...

15. listopadu 2025

Cimrmanovský žánr jsem musel trefit tak, abych zapadl, přiznává Miroslav Táborský

Premium
V čem je Cimrman odlišná jevištní disciplína a co v životě znamená, když vás...

Sedíme v šatně žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Mezi námi leží na malém stolečku žezlo, královská koruna a žlutozelenočerná čepice páně Krátkozrakého. Právě tu si za necelou hodinu Miroslav...

14. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Pověst zkaženého génia z velšské žumpy mám rád, říkal Richard Burton. Řešil ho i Vatikán

Premium
Elizabeth Taylorová a Richard Burton v roce 1962, kdy ještě nebyli manželé....

Kdyby se divoký způsob života známkoval, Richard Burton by exceloval. Jeho nevěry řešil Vatikán i americký Kongres. Herec to byl ale skvělý, i když držel jeden smutný rekord.

14. listopadu 2025

Nevěrná aktivistka Firthová popsala, proč si po rozvodu nechala slavné příjmení

Livia Giuggioli a Colin Firth na premiéře filmu Mamma Mia! Here We Go Again...

Livia Firthová (56), bývalá manželka oscarového herce Colina Firtha (65), se po mnoha dotazech novinářů rozhodla otevřeně vysvětlit, proč i čtyři roky po rozvodu stále používá příjmení svého...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.