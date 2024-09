Schwarzenegger se v Praze proháněl na kole. Vyfotil se také s „Klukem s kamením“

„Tak vážení přátelé, tohle je můj životní sen a já jsem ho chytl. Tak ochotného člověka jsem fakt dlouho neviděl,“ napsal na Instagram Ondřej Untermüller alias Kluk s kamením, jehož v dětství proslavila scénka se Zdeňkem Pohlreichem v pořadu Ano šéfe.

klukskamenim Tak vážení přátelé tohle je můj životní sen a já jsem ho chytl tak ochotného člověka jsem fakt dlouho neviděl @schwarzenegger

Byl jedním z fanoušků, kteří v neděli od rána čekali na slavného Terminátora před hotelem, v němž se herec ubytoval po svém sobotním příletu do Prahy.

Schwarzeneggerovi fanoušci před hotelem nevadili, naopak je vřele přivítal s doutníkem v ruce, s každým ochotně zapózoval a ještě jim poděkoval.

Arnold Schwarzenegger má v Praze natáčet novou řadu akčního komediálního seriálu Fubar, v němž hraje agenta CIA, který se chystá do penze, ale odhalení rodinného tajemství ho znovu donutí vrátit se do akce. Seriál Netflixu by se měl natáčet především v ulicích Starého města.

Prahu už zná a stejně jako v roce 2015, kdy do Česka přijel natáčet reklamu, se vydal na projížďku na kole v doprovodu se svými dvěma bodyguardy. Na nohou měl tentokrát kompresní podkolenky, které zajišťují lepší žilní oběh. Schwarzenegger má totiž dlouhodobě problémy se srdcem. Prodělal tři operace a letos v březnu podstoupil implantaci kardiostimulátoru.