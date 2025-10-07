Exmanželka mě připravila o polovinu jmění, říká Arnold Schwarzenegger

„Chris Wallace je fantastický novinář – tím jsem si jistý, protože o novinářích toho vím spoustu,“ zahájil osmasedmdesátiletý Arnold Schwarzenegger svůj projev k přítomným hostům.
„V životě už mě jich vyzpovídaly tisíce a tisíce. A co víc, s jednou novinářkou jsem byl i ženatý. Jediný rozdíl mezi Chrisem a Mariou je to, že Chris mě nepřipravil o polovinu jmění,“ zažertoval.
Maria Shriverová podala žádost o rozvod v roce 2011 po pětadvaceti letech manželství. „Oba budeme i nadále jako rodiče pečovat o naše čtyři společné děti. Jsou světlem a středobodem našich životů,“ uvedli tehdy ve společném prohlášení. Jejich rozchod následoval krátce poté, co vyšlo najevo, že Arnold má nemanželského syna Josepha z dlouholeté aféry s rodinnou hospodyní.
V roce 2015 se Schwarzenegger k celé záležitosti vyjádřil v rozhovoru, který vedl s moderátorem Howardem Sternem během jeho pořadu. „Situace to byla opravdu velmi těžká. Pro mé děti i celou moji rodinu, prostě pro všechny. Ale stalo se. A nezbývalo, než vyřešit, co dál,“ uvedl. Poté dodal, že se synem Josephem má dnes velmi dobrý vztah. „Ten celou tu situaci chápe. Takže nakonec vlastně všechno vyšlo.“
Přestože v uplynulých měsících začala být Maria Shriverová romanticky spojována s analytikem televizní stanice ABC, Matthewem Dowdem, po rozchodu s exmanželem si podle vlastních slov především užívala svobodný život.
„Život po šedesátce je fantastické období, které jsem já osobně prožila jako single žena. Naprosto mi to vyhovovalo, to jen ostatní s tím měli z nějakého neznámého důvodu obrovský problém,“ nechala se slyšet v talk show Today with Jenna & Friends. „Každou chvíli se ptali, jestli už konečně někoho mám, a v čem je problém. Nejspíš si jen přáli vidět mě šťastnou, zamilovanou a v páru.“
„Zůstávám vztahům s muži otevřená. O velkou životní lásku mám rozhodně zájem i nadále,“ shrnula nakonec svůj postoj Maria. „Když se na obzoru objeví nějaký skvělý chlap, tak to je jen dobře – a to platí v každém věku.“