Exmanželka mě připravila o polovinu jmění, říká Arnold Schwarzenegger

  9:40
Arnold Schwarzenegger, úspěšný herec a bývalý guvernér Kalifornie, se nedávno zúčastnil slavnostního odhalení hvězdy novináře Chrise Wallace na hollywoodském chodníku slávy. Během svého proslovu se nečekaně rozpovídal i o svém rozvodu s bývalou partnerkou Mariou Shriverovou.
Maria Shriverová si vzala Arnolda Schwarzeneggera 25. dubna 1986.

Maria Shriverová si vzala Arnolda Schwarzeneggera 25. dubna 1986. | foto: AP

Arnold Schwarzenegger (Řím, 30. září 2025)
Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová na archivním snímku z klubu Studio 54...
Maria Shriverová (druhá zleva) a její děti Christina, Christopher a Patrick v...
Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová (21. července 2003)
Chris Wallace je fantastický novinář – tím jsem si jistý, protože o novinářích toho vím spoustu,“ zahájil osmasedmdesátiletý Arnold Schwarzenegger svůj projev k přítomným hostům.

Maria Shriverová (druhá zleva) a její děti Christina, Christopher a Patrick (prosinec 2024)

„V životě už mě jich vyzpovídaly tisíce a tisíce. A co víc, s jednou novinářkou jsem byl i ženatý. Jediný rozdíl mezi Chrisem a Mariou je to, že Chris mě nepřipravil o polovinu jmění,“ zažertoval.

Maria Shriverová si vzala Arnolda Schwarzeneggera 25. dubna 1986.
Arnold Schwarzenegger (Řím, 30. září 2025)
Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová na archivním snímku z klubu Studio 54 (1978)
Maria Shriverová (druhá zleva) a její děti Christina, Christopher a Patrick v Los Angeles (26. prosince 2024)
Maria Shriverová podala žádost o rozvod v roce 2011 po pětadvaceti letech manželství. „Oba budeme i nadále jako rodiče pečovat o naše čtyři společné děti. Jsou světlem a středobodem našich životů,“ uvedli tehdy ve společném prohlášení. Jejich rozchod následoval krátce poté, co vyšlo najevo, že Arnold má nemanželského syna Josepha z dlouholeté aféry s rodinnou hospodyní.

V roce 2015 se Schwarzenegger k celé záležitosti vyjádřil v rozhovoru, který vedl s moderátorem Howardem Sternem během jeho pořadu. „Situace to byla opravdu velmi těžká. Pro mé děti i celou moji rodinu, prostě pro všechny. Ale stalo se. A nezbývalo, než vyřešit, co dál,“ uvedl. Poté dodal, že se synem Josephem má dnes velmi dobrý vztah. „Ten celou tu situaci chápe. Takže nakonec vlastně všechno vyšlo.“

Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou

Přestože v uplynulých měsících začala být Maria Shriverová romanticky spojována s analytikem televizní stanice ABC, Matthewem Dowdem, po rozchodu s exmanželem si podle vlastních slov především užívala svobodný život.

„Život po šedesátce je fantastické období, které jsem já osobně prožila jako single žena. Naprosto mi to vyhovovalo, to jen ostatní s tím měli z nějakého neznámého důvodu obrovský problém,“ nechala se slyšet v talk show Today with Jenna & Friends. „Každou chvíli se ptali, jestli už konečně někoho mám, a v čem je problém. Nejspíš si jen přáli vidět mě šťastnou, zamilovanou a v páru.“

„Zůstávám vztahům s muži otevřená. O velkou životní lásku mám rozhodně zájem i nadále,“ shrnula nakonec svůj postoj Maria. „Když se na obzoru objeví nějaký skvělý chlap, tak to je jen dobře – a to platí v každém věku.“

