Hrozí, že v USA brzy nebude žádná demokracie, míní Arnold Schwarzenegger

  12:46
Bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger (78) vyjádřil obavy nad tím, kam směřuje americká společnost. Ta se podle něj začíná radikalizovat a nebezpečně se rozděluje na dva příliš protichůdné tábory. Herecká legenda je přesvědčená, že to může vést ke konci demokracie v USA.
Herec reagoval na dění ve společnosti po atentátu na Charlieho Kirka. Schwarzenegger přiznal, že zpráva o jeho smrti ho zasáhla. Je podle něj neuvěřitelné, že někomu vzali život jen kvůli odlišným názorům. Ze šíření nenávisti ovšem viní také sociální sítě a některá média.

„Musíme být velmi opatrní, abychom se nepřiblížili ke srázu. Protože když spadnete dolů, dole není žádná demokracie. Musíme být velmi, velmi opatrní. Myslím, že je velmi důležité, abychom situaci obrátili a ukázali lidem, co je to moc. Protože lidé mohou situaci změnit, lidé mají moc ve svých rukou,“ prohlásil Schwarzenegger nedávno na University of Southern California v rozhovoru se studenty.

Zdůraznil, že každý Američan může ovlivnit dění svou účastí ve volbách. Ačkoli republikán, je Arnold Schwarzenegger dlouhodobým kritikem prezidenta Donalda Trumpa. A podle něj obě hlavní strany musejí ustoupit od extrémů.

Studenty vyzval, aby i přes odlišné postoje dokázali spolu slušně komunikovat. „Vím, že sociální média nám ukazují to nejhorší z lidstva a pár lidí oslavujících smrt získá více pozornosti než stovky slušných lidí. Nenechte se těmito společnostmi a influencery, kteří z nich profitují, přesvědčit, že většina z nás jsou ti nejhorší,“ prohlásil.

Republikáni oplakali svého mučedníka. Kirkovu smrt teď vyždímají ve volbách

„Je to nepatrná menšina, která dostává příliš mnoho pozornosti, protože hněv vás nutí zveřejňovat příspěvky, znovu zveřejňovat příspěvky a lajkovat,“ dodal k videu se studenty. „Toto publikum čítalo téměř 500 studentů a nebyla tam žádná neúcta. Taková je většina reálného světa mimo internet. Pokud zjistíte, že se vás zmocňuje hněv, jděte do reálného světa a staňte se znovu člověkem.“

