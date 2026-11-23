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V novém filmu Manipulation hrajete novináře, který se snaží odhalit mocné elity. Změnila tato role váš pohled na média a na to, jakým informacím v dnešním světě plném fake news důvěřujete?
Jestli ten film změnil moje vnímání? Abych byl upřímný, uvědomoval jsem si to už předtím. Víte, nejsem včerejší. Každopádně si myslím, že bychom měli všechny narativy zpochybňovat, protože jakmile někdo začne vyprávět příběh, už je to zkrátka jeho příběh. Je nesmírně těžké, udělat si o nějaké situaci skutečně pravdivý obrázek.
Na druhou stranu dnes můžete po informacích dost dobře i sami aktivně pátrat, což je skvělé. Můžete si vyzobávat jednotlivé střípky tady a tam a snažit se vyslechnout co nejvíce lidí a zkusit co nejvíce různých úhlů pohledu. Takže abych odpověděl na vaši otázku, nebyla to pro mě žádná novinka. Z nabídky role novináře jsem ale měl obrovskou radost. Byl jsem nadšený.
Režisér David Balda je velmi mladý a tento velký film natočil nezávisle. Zmínil se, že jste mu řekl, že pro snímek uděláte cokoli. Je to pravda?
Asi ano. Víte, jako herec si uvědomujete, jak křehká je příležitost stát se součástí nějakého filmu nebo projektu a kolik energie do něj vložila spousta lidí. To musíte respektovat. A koneckonců je to pořád jen umění, nikdo vás do ničeho nenutí. Podle mě musíte být vděčný za to, že se takovou uměleckou prací můžete živit. Na konci dne chcete být svým kolegům oporou, pomáhat jim a udělat maximum pro to, abyste podpořil jejich vizi. Pro mladého režiséra je to totiž obzvlášť těžké.
Jaké pro vás bylo, nechat se vést takto mladým filmařem?
To je vtipné, protože mi nikdy nepřišlo, že je nějaký výrazně mladý. Popravdě jsem si myslel, že nejmladší jsem tam já. Víte, my herci jsme v určitých věcech vždycky trochu dětinští. (smích) Ale teď vážně, byl neuvěřitelný v tom, jak měl vše pod kontrolou. O kinematografii toho ví strašně moc. Je do tohoto umění tak hluboce ponořený, že v tu chvíli nad věkem vůbec nepřemýšlíte.
Hlavním tématem filmu je ztráta svobodné vůle tváří v tvář skrytému mocnému systému. Která scéna pro vás byla při natáčení nejtěžší, zejména po emocionální stránce?
Je to možná hloupé, ale byl to konec mé postavy. Měl jsem pocit, že doplatil na svou touhu odhalit skutečnost nebo prostě jen holá fakta. Nešlo jen o to, že jsem se s touto postavou v příběhu loučil. Vyvolalo to ve mně také otázku: Znamená to tedy, že když dnes obyčejný občan promluví, stane se svědkem a snaží se vypovídat o skutečných faktech, ocitne se v nebezpečí? Je to sice film, fikce, ale na druhou stranu všude kolem sebe slýcháte podobné příběhy. Třeba o Julianu Assangeovi (pozn. red.: australský počítačový programátor, aktivista a spoluzakladatel serveru WikiLeaks, který se proslavil zveřejňováním tajných vládních, diplomatických a vojenských dokumentů) nebo o lidech, kteří se snaží upozorňovat na fakta a dokumenty a kvůli tomu se ocitají v ohrožení. Když se nad tím zamyslíte, je to šílený problém.
Mezinárodní publikum vás zná jako okouzlujícího Laurenta ze seriálu Emily in Paris. Hledal jste nyní pro změnu záměrně temný a vážný thriller, jako je film Manipulation, abyste ukázal úplně jinou polohu svého herectví?
To je zajímavá otázka. Víte, my herci si někdy nemůžeme vybírat. Je vlastně dost vzácné, když tu možnost máte. Já se do takové pozice teprve začínám dostávat, což je neuvěřitelně komfortní situace. Když mi tento film nabídli, o žádné strategii jsem nepřemýšlel. Jsem moc šťastný, že můžu být součástí tak úžasného a úspěšného seriálu, jako je Emily in Paris. Je to celosvětový fenomén a dal mi strašně moc. Dobře vím, za co vděčím Darrenu Starovi, castingovým režisérům a dalším lidem. Jsem opravdu vděčný.
Mimo jiné mi ale účast v tomto seriálu pomáhá mít teď více možností výběru, což je skvělé. Jako herec vždycky vítáte příležitost vyzkoušet si úplně jiný typ postavy. Je to požehnání. Rozhodně si nestěžuji a myslím, že žádný herec by si nestěžoval. Pořád hledáme nové výzvy.
Když už jsme u Emily in Paris, jaké to bylo dostat jako Laurent pořádnou facku od Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) při natáčení napínavého závěru série v klubu?
Jo, jasně! (smích) Byla to obrovská legrace. Ten štáb miluju a samozřejmě miluju i Philippine. Je to úžasná herečka a skvěle si rozumíme. Natáčení této scény s režisérem Andym bylo strašně fajn. Nevím, jak se to stalo, ale nakonec jsme ji opakovali asi sedmnáctkrát! (smích)
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Tu facku?
Ano. Myslím, že si nakonec docela užívali, jak mi jednu vrazili! Ne, vážně, byla to veliká zábava a moc jsem si to užil.
Měl jste po tom všem červenou tvář?
Myslím, že ani ne. Máme skvělé maskéry a navíc hodně sportuji, věnuji se bojovým sportům a podobně. Jsem tedy zvyklý zapojovat se do věcí i fyzicky a mám to rád. Philippine navíc nepatří k herečkám, které by něco jen tak předstíraly. Bylo to skvělé, naprosto brilantní. Moc jsme si to společně užili. V konečném důsledku je to ale pořád filmařský trik. Nejsem blázen, neudeřila mě doopravdy tak, abych šel k zemi. Bylo to fajn.
A my diváci se už těšíme na novou řadu.
Ano. Nemůžu toho moc prozradit, ale všichni jsou z výsledku nadšení a vím, že i Darren Star je velmi natěšený z toho, jak tato poslední série dopadla. Moc se těšíme, až ji kolem Vánoc představíme divákům.
To bude opravdu krásný dárek. Děkuji, Arnaude, moc mě těšilo.
Já děkuji, bylo mi potěšením.