Přítelkyni jsem pořezal, ale lidské maso jsem nejedl, řekl Armie Hammer

Lorenzová obvinila Hammera v roce 2021, že použil nůž, aby jí vyryl písmeno A v blízkosti jejích intimních partií. Herec tvrdí, že s tím ale souhlasila.

„Neřekl bych, že to byla značka, to ne. Měli jsme scénář, o kterém jsme mluvili předem, který jsme probírali, kdy jsem v podstatě vzal malý, drobný hrot a prostě jsem tak nějak obkreslil písmeno A, prostě jako hrotem malého nože,“ popsal Hammer.

„Chci říct, že v té situaci nebyla ani krev. Bylo to spíš jako škrábnutí... Je to inspirováno páry, které si nechávají vytetovat své vlastní iniciály,“ dodal.

Morgan však namítl, že použít na někoho nůž je trochu jiné než tetování, ale Hammer trval na tom, že je to méně trvalé. „Zaručuji, že to byla taková maličkost. Ano, myslím, že někomu to asi bude znít opravdu divně. A někomu to možná bude znít jako velmi romantické gesto,“ prohlásil herec.

Na přímou otázku, jestli je kanibal, odpověděl Hammer: „Víte, co musíte udělat, abyste byl kanibal? Musíte skutečně někoho sníst,“ řekl. Morgan se ho proto zeptal, jestli někdy požil lidské maso. „Ne. Nikdy jsem si nemyslel, že budu muset na takovou otázku odpovídat. Ale ne, nikdy,“ řekl Hammer.

Zvěsti o kanibalismu podle něj vznikly z neškodných vět, které v návalu vášně používal jako „Chci tě úplně celou“, což je skoro jako „Chci tě sníst.“

Na obvinění ze znásilnění od přítelkyně Effie Angelové, která tvrdí, že jí bil hlavou o zeď a jinak mučil, řekl: „Byla to velmi intenzivní záležitost, velmi sexuálně nabitá, mezi dvěma lidmi s velmi podobnými sklony a úchylkami,“ řekl.

To je Effie. Právnička, která ji zastupuje, nicméně nepotvrdila, zda je totožná s tou Effie, která měla od herce dostávat soukromé zprávy, které celou aféru odstartovaly.

Pro žádné z obvinění nebyl dostatek důkazů, aby byl Hammer obviněn ze zločinu. Kauza mu nicméně zničila hereckou kariéru. V době, kdy obvinění přišla, uvažoval dokonce o sebevraždě. Rozhodl se ale žít kvůli svým dvěma dětem.