Gayové to mají o dost snazší, říká Armie Hammer. Herec promluvil o sexu s muži

V epizodě podcastu nazvaného Armie HammerTime se k herci připojila kolegyně Dani Druzová. Právě ta nadhodila téma homosexuality, když se zmínila o tom, že po svém přistěhování se do New Yorku všem z legrace zkušebně namlouvala, že je lesba.

Timothée Chalamet a Armie Hammer ve filmu Dej mi své jméno

Přiznala, že její experiment neměl dlouhého trvání. Armie Hammer se na stejné téma obsáhle rozpovídal. „Jednou jsem si zkusil dát rande s chlapem, a to tedy bylo dost vtipné. S ženskými je to peklo, víte co. Poznal jsem, že gayové to zjevně mají o dost snazší,“ směje se.

Popsal že měl také založený účet na homosexuální seznamce Grindr. „To si tak sedím v restauraci a najednou mi na telefonu vyskočí zpráva od někoho z Grindru, že prý je právě ve stejném podniku a vykouřil by mě rád na záchodech. Tak jsem ostatním u stolu řekl, že si na pět minut potřebuji odskočit,“ vzpomíná otevřeně a dodává, že se dotyčného nakonec ani nezeptal na jméno.

Jindy si zkusil dát rande s jakýmsi Francouzem. Když ale došlo na vášnivé líbání, herec poznal, že celá interakce ho nevzrušila a musel schůzku k překvapení druhého muže ukončit.

Armie Hammer se v roce 2020 rozvedl s herečkou a producentkou Elizabeth Chambersovou (43), se kterou má ve střídavé péči dvě děti – dceru Harper a syna Forda.

Co se týká jeho četných výstřelků, o nichž bulvár s oblibou píše, jeho exmanželka tvrdí, že se snaží hlavně za každou cenu uchránit před tím vším jejich děti. „Udržuji je v blažené nevědomosti,“ uvedla Chambersová v loňském rozhovoru.

„O jejich otci před nimi nikdy nemluvím negativně. Je na ně ostatně tak hodný, jak jen to umí. Tak jen ať si o něm myslí, že je to superhrdina,“ dodala herečka.