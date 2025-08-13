Zhulil jsem Johnnyho Deppa. Pak nás drželi od sebe, prozradil Armie Hammer

Hvězda filmu Dej mi své jméno prozradila, že měla v oblibě podávat lidem drogy. „Miloval jsem hulit s lidmi, až do momentu, kdy řekli: Jsem tak zhulenej, že nemůžu najít svoje nohy,“ vtipkoval herec.
„Miloval jsem dávat lidem marihuanu s Rohypnolem. Myslím, že tehdy jsem kouřil tak 15 až 20 jointů denně,“ prozradil v podcastu The Armie HammerTime. Rohypnol je silné sedativum, které někdy predátoři nelegálně užívají k omamování obětí, často při sexuálním napadení.
Armie Hammer však nevysvětlil, zda lidé, kterým marihuanu podával, věděli, kolik jí konzumují.
Herec v podcastu také zavzpomínal na natáčení filmu Osamělý jezdec z roku 2013. V něm si zahrál po boku Johnnyho Deppa. Hammer prozradil, že se s Deppem jednou společně zhulili a pak měli zakázáno dělat spolu rozhovory.
„Největší průšvih, do kterého ses kdy dostal, bylo, když jsi v podstatě zhulil Johnnyho před tiskovou konferencí,“ řekl spolumoderátor podcastu Ashton Ramsey.
„Potom už mi nikdy nedovolili s Johnnym trávit čas během tiskového turné. Vždycky nás drželi od sebe. Nikdy nám nedovolili dělat rozhovory společně. Řekli mi: Vy dva už spolu prostě nemůžete být!“ vzpomínal herec.
Ashton Ramsey jako bývalý asistent doprovázel Hammera na mezinárodním turné k filmu. Společně zavzpomínali na hercův tehdejší životní styl. „To byly skvělé časy. Kolik peněz se tehdy v Hollywoodu utrácelo, to bylo úplně přehnané. Neuvěřitelné. Urážející,“ vyprávěl Hammer.
Během turné mu dle jeho slov Disney poskytl soukromé letadlo a on tak v podstatě dvakrát obletěl svět. Letadlo Deppa bylo však ještě luxusnější. „Měli pro něj to nejšílenější letadlo, jaké jsem kdy viděl. Mělo v sobě kino,“ popsal rodák z Kalifornie s tím, že Depp mohl v letadle také kouřit.
„Pamatuju si, jak jsem vystoupal po schůdkách, a když jsem byl asi metr od dveří letadla, udeřil mě do obličeje cigaretový kouř. Vstoupil jsem dovnitř a vzduch byl úplně žlutý od toho, jak tam všichni seděli a kouřili,“ dodal.
Během letů měli také k dispozici jakékoli jídlo, o které si řekli. „Vždycky se ptali: Co chcete mít připravené na cestu? A my na to: Nevím… Nobu a McDonald’s? A oni: žádný problém. Připravili nám třicet Big Maců a hromadu sushi z Nobu…,“ popsal Hammer s tím, že to byl opravdu zvláštní zážitek.
Hercův podcast je jeho nejvýraznějším veřejným projektem od chvíle, kdy kvůli obvinění z kanibalismu a zneužívání téměř přišel o hollywoodskou kariéru.
Několik žen ho tehdy obvinilo z emocionálního zneužívání a manipulativního chování. Své bývalé partnerce v textovkách údajně popisoval sexuální fantazie a věci související s kanibalismem, které vedly k nařčení. Herec všechna obvinění popřel a nikdy nebyl z ničeho obviněn ani obžalován.
V roce 2021 také nastoupil do léčebného zařízení na Floridě, kde se léčil ze závislosti na drogách, alkoholu a sexu. Hammer měl za manželku moderátorku Elizabeth Chambersovou, se kterou má dvě děti: dceru Harper (10) a syna Forda (7). V roce 2020 se po deseti letech manželství rozvedli.