Zhulil jsem Johnnyho Deppa. Pak nás drželi od sebe, prozradil Armie Hammer

Autor:
  11:25
Armie Hammer (38) se rozpovídal o drogách, slávě a minulosti. Přiznal, že v době vrcholu své herecké kariéry kouřil až 20 jointů denně a bavil se tím, že lidem dával omamné látky do pití. V roce 2021 nastoupil do léčebny, kde se léčil ze závislostí.
Johnny Depp a Armie Hammer na prezentaci filmu Osamělý jezdec (2013)

Johnny Depp a Armie Hammer na prezentaci filmu Osamělý jezdec (2013) | foto: ČTK

Kluci jsou stejně emočně komplikovaní jako ženy, jen nám to kultura upírá,...
Armie Hammer v rozhovoru s Piersem Morrganem
Herec Armie Hammer
Byl jsem dominantní milenec. Měl jsem rád chytnout při sexu pořádně za krk a za...
41 fotografií

Hvězda filmu Dej mi své jméno prozradila, že měla v oblibě podávat lidem drogy. „Miloval jsem hulit s lidmi, až do momentu, kdy řekli: Jsem tak zhulenej, že nemůžu najít svoje nohy,“ vtipkoval herec.

„Miloval jsem dávat lidem marihuanu s Rohypnolem. Myslím, že tehdy jsem kouřil tak 15 až 20 jointů denně,“ prozradil v podcastu The Armie HammerTime. Rohypnol je silné sedativum, které někdy predátoři nelegálně užívají k omamování obětí, často při sexuálním napadení.

Armie Hammer však nevysvětlil, zda lidé, kterým marihuanu podával, věděli, kolik jí konzumují.

Armie Hammer (2021)

Herec v podcastu také zavzpomínal na natáčení filmu Osamělý jezdec z roku 2013. V něm si zahrál po boku Johnnyho Deppa. Hammer prozradil, že se s Deppem jednou společně zhulili a pak měli zakázáno dělat spolu rozhovory.

„Největší průšvih, do kterého ses kdy dostal, bylo, když jsi v podstatě zhulil Johnnyho před tiskovou konferencí,“ řekl spolumoderátor podcastu Ashton Ramsey.

„Potom už mi nikdy nedovolili s Johnnym trávit čas během tiskového turné. Vždycky nás drželi od sebe. Nikdy nám nedovolili dělat rozhovory společně. Řekli mi: Vy dva už spolu prostě nemůžete být!“ vzpomínal herec.

Timothée Chalamet a Armie Hammer ve filmu Dej mi své jméno

Ashton Ramsey jako bývalý asistent doprovázel Hammera na mezinárodním turné k filmu. Společně zavzpomínali na hercův tehdejší životní styl. „To byly skvělé časy. Kolik peněz se tehdy v Hollywoodu utrácelo, to bylo úplně přehnané. Neuvěřitelné. Urážející,“ vyprávěl Hammer.

Během turné mu dle jeho slov Disney poskytl soukromé letadlo a on tak v podstatě dvakrát obletěl svět. Letadlo Deppa bylo však ještě luxusnější. „Měli pro něj to nejšílenější letadlo, jaké jsem kdy viděl. Mělo v sobě kino,“ popsal rodák z Kalifornie s tím, že Depp mohl v letadle také kouřit.

„Pamatuju si, jak jsem vystoupal po schůdkách, a když jsem byl asi metr od dveří letadla, udeřil mě do obličeje cigaretový kouř. Vstoupil jsem dovnitř a vzduch byl úplně žlutý od toho, jak tam všichni seděli a kouřili,“ dodal.

Během letů měli také k dispozici jakékoli jídlo, o které si řekli. „Vždycky se ptali: Co chcete mít připravené na cestu? A my na to: Nevím… Nobu a McDonald’s? A oni: žádný problém. Připravili nám třicet Big Maců a hromadu sushi z Nobu…,“ popsal Hammer s tím, že to byl opravdu zvláštní zážitek.

Armie Hammer a Elizabeth Chambersová

Hercův podcast je jeho nejvýraznějším veřejným projektem od chvíle, kdy kvůli obvinění z kanibalismu a zneužívání téměř přišel o hollywoodskou kariéru.

Několik žen ho tehdy obvinilo z emocionálního zneužívání a manipulativního chování. Své bývalé partnerce v textovkách údajně popisoval sexuální fantazie a věci související s kanibalismem, které vedly k nařčení. Herec všechna obvinění popřel a nikdy nebyl z ničeho obviněn ani obžalován.

V roce 2021 také nastoupil do léčebného zařízení na Floridě, kde se léčil ze závislosti na drogách, alkoholu a sexu. Hammer měl za manželku moderátorku Elizabeth Chambersovou, se kterou má dvě děti: dceru Harper (10) a syna Forda (7). V roce 2020 se po deseti letech manželství rozvedli.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Charlotte Gottová si užívá ve světě. Ukázala fotky z pláže, Paříže i Barcelony

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

Kamil „Kazma“ Bartošek (40) se stáhl ze sociálních sítí a tak se o jeho soukromém životě moc neví. Jeho nová partnerka Tereza Kopecká nyní sdílela na svém profilu první společné zamilované fotky.

Mladý Beckham paroduje otce v těsných plavkách za tisíce. Bratr ho vtipně setřel

Dvacetiletý Cruz Beckham pobavil své sledující, když se na Instagramu objevil v těsných bílých plavkách značky Prada, v póze nápadně připomínající slavnou kampaň jeho otce Davida Beckhama pro značku...

Karpíšková: Nechci vztah za každou cenu. Být sama neznamená, že mi něco chybí

Po desetiletém manželství zůstala dva roky single. Hledat lásku se rozhodla po svém. Bez aplikací, přetvářky a tlaku. Autorka kuchařek, influencerka a majitelka bistra Bjukitchen Barbora Karpíšková...

13. srpna 2025  15:02

Na hádku si nevzpomínám, tvrdí Michael Douglas o konfliktu se Sharon Stone

Více než tři dekády poté, co spolu zazářili v ikonickém thrilleru Základní instinkt, víří Sharon Stone (67) a Michael Douglas (80) vody Hollywoodu. Tentokrát ne kvůli erotickému napětí na plátně, ale...

13. srpna 2025

Zhulil jsem Johnnyho Deppa. Pak nás drželi od sebe, prozradil Armie Hammer

Armie Hammer (38) se rozpovídal o drogách, slávě a minulosti. Přiznal, že v době vrcholu své herecké kariéry kouřil až 20 jointů denně a bavil se tím, že lidem dával omamné látky do pití. V roce 2021...

13. srpna 2025  11:25

Villa Gott nebude. Vdova Ivana Gottová projekt stopla kvůli svému zdraví

Fanoušci zpěváka Karla Gotta se nedočkají slibovaného muzea z jeho vily na Bertramce. Vdova Ivana Gottová oznámila, že se rozhodla ukončit celý projekt Villa Gott. Jako příčinu uvedla zdravotní a...

13. srpna 2025  7:35

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

13. srpna 2025

Nejlepší dárek k narozeninám. Skončila mi chemoterapie, vzkázal dobrodruh Svaťa

Cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl, který je známý jako turista Svaťa, se fanouškům ozval ohledně své léčby rakoviny. Oslavil 22. narozeniny a pochlubil se, že má za sebou poslední dávku...

13. srpna 2025

Do Chorvatska jsme si vozili rýži a smáli se dětem u školy, vzpomínají Hanušovi

Premium

Je léto, prázdniny, a tak si u Hanušových na zahradě povídáme třeba o... dovolených. A zase se potvrzuje, že už po chvíli se vám v jejich přítomnosti zlepšuje nálada. „My i tušíme, že jsme asi...

12. srpna 2025

Saranče na krku i odhalené kalhotky. Lopezová všechno zvládla jako dáma

Zpěvačka Jennifer Lopezová zažila na koncertě v kazašském městě Almata nečekané zpestření programu. Při jednom z hitů se jí po krku vydalo na procházku saranče. Reakce zpěvačky baví lidi na internetu.

12. srpna 2025  12:21

S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

Kamil „Kazma“ Bartošek (40) se stáhl ze sociálních sítí a tak se o jeho soukromém životě moc neví. Jeho nová partnerka Tereza Kopecká nyní sdílela na svém profilu první společné zamilované fotky.

12. srpna 2025  9:49

Tvorbu mého kluka sleduji už od mých 12 let, říká misska Justýna Zedníková

Úspěch v soutěži krásy jí otevřel dveře do světa modelingu, ale sama říká, že zůstává pořád stejná. Justýna Zedníková se svěřila, proč se chce vrátit ke studiu učitelství a jak ji oslovila adopce na...

12. srpna 2025  9:45

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

S vyhřezlou ploténkou pět metrů nad zemí. Pořád mám z Kytice strach, říká Polišenská

I když odešla ze stálého angažmá, moc volného času Lucie Polišenská minulou sezonu neměla. Točila dva seriály a stále dohrává představení v Národním divadle. V Kytici tak neustále zažívá pocity...

12. srpna 2025

Být manekýnou za socialismu bylo trochu jiné, vzpomíná Marie Kadeřábková

Ve světě módy se pohybovala už v době, kdy přehlídky byly spíše společenskou událostí než mediální show. Marie Kadeřábková (72) začínala jako manekýna v 80. letech. Pro iDNES.cz zavzpomínala nejen na...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.