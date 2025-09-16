Polibek po světovém rekordu. Navždy hrdá, chlubila se Duplantisova snoubenka

Armand Duplantis získal v Tokiu svůj třetí titul mistra světa. Tyčkař stanovil zápisem 630 centimetrů už po čtrnácté nový světový rekord.
Nadšený sportovec objal po vítězství soupeře, pozdravil svého otce a zároveň trenéra Grega a zapózoval fotografům s blikajícím nápisem World Record za zády. „Nemám slov. Tohle je lepší, než jsem si kdy dokázal představit,“ řekl a poděkoval i divákům na místě.
Modelka Desiré Inglanderová fandila partnerovi v hledišti v žluto-modrém švédském dresu s Duplantisovým číslem 1 na zádech. „Budu navždy hrdá,“ napsala na svůj Instagram k příspěvku, kdy se s Duplantisem vášňivě líbá.
Sportovec oslavil vítězství jak je již zvykem vášnivým polibkem s dlouhovlasou blond kráskou přímo před zraky fotografů a fanoušků.
Švédská influencerka, která svého snoubence doprovází na všechny významné akce a závody, se věnuje modelingu. S kariérou začala v šestnácti letech, spolupracuje například s luxusními značkami jako Dior, Tommy Hilfiger, ale pro své reklamní kampaně ji využívá třeba i švédská značka H&M.
Vztah s Armandem Duplantisem potvrdila modelka v roce 2021 na Instagramu, kde má přes 760 tisíc fanoušků. Na síti TikTok modelku sleduje přes milion lidí.
Duplantis z jiné planety. Už počtrnácté! V Tokiu s ním slavili i soupeři
Snoubence doprovázela Desiré také při jeho olympijském triumfu v Paříži, kde si stejně jako nyní dali vítězný polibek přímo na stadionu. Před mistrovstvím světa v Tokiu pak společně dorazili na večírek světové atletické federace.
Pár se zasnoubil před rokem, novinu tehdy oznámili oba partneři fanouškům na Instagramu. Duplantis popsal své pocity při žádosti o ruku v rozhovoru pro magazín Vogue Scandinavia.
„Byl jsem nervóznější než na olympiádě,“ řekl o zásnubách, které oficiálně proběhly i na společném focení pro módní časopis. Snoubenci si datum svatby zatím nechávají pro sebe, na sociálních sítích už se ale pochlubili svatebním oznámením.
Švédský atlet vyrostl ve Spojených státech. Jeho otec Greg, bývalý tyčkař, je Američan, maminka Helena pochází ze Švédska. Duplantis se snoubenkou Desiré žijí společně ve Stockholmu.