Polibek po světovém rekordu. Navždy hrdá, chlubila se Duplantisova snoubenka

Autor: ,
  13:03
Armand Duplantis (25) získal na mistrovství světa v Tokiu zlatou medaili a má i nový světový rekord. Švédský tyčkař oslavil opojné vítězství vášnivým polibkem se svou snoubenkou Desiré Inglanderovou (24) a to přímo před zraky fanoušků.

Armand Duplantis získal v Tokiu svůj třetí titul mistra světa. Tyčkař stanovil zápisem 630 centimetrů už po čtrnácté nový světový rekord.

Nadšený sportovec objal po vítězství soupeře, pozdravil svého otce a zároveň trenéra Grega a zapózoval fotografům s blikajícím nápisem World Record za zády. „Nemám slov. Tohle je lepší, než jsem si kdy dokázal představit,“ řekl a poděkoval i divákům na místě.

Desiré Inglanderová (Tokio, 15. září 2025)

Modelka Desiré Inglanderová fandila partnerovi v hledišti v žluto-modrém švédském dresu s Duplantisovým číslem 1 na zádech. „Budu navždy hrdá,“ napsala na svůj Instagram k příspěvku, kdy se s Duplantisem vášňivě líbá.

Sportovec oslavil vítězství jak je již zvykem vášnivým polibkem s dlouhovlasou blond kráskou přímo před zraky fotografů a fanoušků.

Armand Duplantis a Desiré Inglanderová (Tokio, 15. září 2025)
Švédský tyčkař Armand Duplantis získal na mistrovství světa v atletice v Tokiu zlatou medaili a má i nový světový rekord. Vítězství oslavil vášnivým polibkem se snoubenkou, modelkou Desiré Inglanderovou. (15. září 2025)
Švédský tyčkař Armand Duplantis získal na mistrovství světa v atletice v Tokiu zlatou medaili a má i nový světový rekord. Vítězství oslavil vášnivým polibkem se snoubenkou, modelkou Desiré Inglanderovou. (15. září 2025)
Desiré Inglanderová (Tokio, 15. září 2025)
60 fotografií

Švédská influencerka, která svého snoubence doprovází na všechny významné akce a závody, se věnuje modelingu. S kariérou začala v šestnácti letech, spolupracuje například s luxusními značkami jako Dior, Tommy Hilfiger, ale pro své reklamní kampaně ji využívá třeba i švédská značka H&M.

Vztah s Armandem Duplantisem potvrdila modelka v roce 2021 na Instagramu, kde má přes 760 tisíc fanoušků. Na síti TikTok modelku sleduje přes milion lidí.

Duplantis z jiné planety. Už počtrnácté! V Tokiu s ním slavili i soupeři

Snoubence doprovázela Desiré také při jeho olympijském triumfu v Paříži, kde si stejně jako nyní dali vítězný polibek přímo na stadionu. Před mistrovstvím světa v Tokiu pak společně dorazili na večírek světové atletické federace.

Pár se zasnoubil před rokem, novinu tehdy oznámili oba partneři fanouškům na Instagramu. Duplantis popsal své pocity při žádosti o ruku v rozhovoru pro magazín Vogue Scandinavia.

„Byl jsem nervóznější než na olympiádě,“ řekl o zásnubách, které oficiálně proběhly i na společném focení pro módní časopis. Snoubenci si datum svatby zatím nechávají pro sebe, na sociálních sítích už se ale pochlubili svatebním oznámením.

Švédský atlet vyrostl ve Spojených státech. Jeho otec Greg, bývalý tyčkař, je Američan, maminka Helena pochází ze Švédska. Duplantis se snoubenkou Desiré žijí společně ve Stockholmu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Padesátnice Longoria předvedla na španělské pláži skvělou postavu v bikinách

Herečka Eva Longoria (50) vyrazila na pláž se svým manželem Josém Bastónem (57) a sedmiletým synem Santiagem. Herečka v černých bikinách předvedla postavu, jakou by jí mohly závidět o polovinu mladší...

Podstoupím asistovanou sebevraždu, trpím demencí, oznámil spisovatel Munsch

Kanadský autor dětských knih Robert Munsch (80), známý mimo jiné díky knize o dospívání s názvem Nepřestanu tě milovat, oznámil, že podstoupí asistovanou sebevraždu. V roce 2021 mu byla...

16. září 2025  17:30

Zapálený hrad a profík Růžičková, vzpomíná Blanarovičová na natáčení pohádky

Premium

Nesporné hudební i herecké vlohy prokázala Yvetta Blanarovičová v řadě rolí jak před kamerou, tak i na jevištích. Dalším jejím velkým nadáním je pomáhat druhým. Do Divadla Broadway před pár dny...

16. září 2025

„Pašeračka“ Tereza Hlůšková je maminkou. Prozradila i jméno miminka

Tereza Hlůšková, která je známá tím, že po obvinění z pašování drog strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení, je maminkou. S novinou se pochlubila na sociálních sítích.

16. září 2025  15:19

Polibek po světovém rekordu. Navždy hrdá, chlubila se Duplantisova snoubenka

Armand Duplantis (25) získal na mistrovství světa v Tokiu zlatou medaili a má i nový světový rekord. Švédský tyčkař oslavil opojné vítězství vášnivým polibkem se svou snoubenkou Desiré Inglanderovou...

16. září 2025  13:03

Mladá hvězda Barcelony Yamal randí s o sedm let starší argentinskou raperkou

V červenci oslavil teprve 18. narozeniny, ale fotbalista a mistr Evropy se Španělskem Lamine Yamal už plní stránky nejen sportovních, ale i bulvárních plátků. Hvězda FC Barcelona zaujala svým vztahem...

16. září 2025  11:36

Už je zase tlustá, psali o mně, popisuje Selena Gomezová celoživotní bodyshaming

Selena Gomezová (33) otevřeně promluvila o vztahu k sobě samotné a ke svému tělu. Kvůli zdravotním problémům a nemoci jí celý život kolísala váha, kvůli čemuž často čelí kritice ze strany fanoušků....

16. září 2025

Pořádek musí být. Magda Vášáryová vysvětluje dceři, co teď kde u sebe doma najde

„Když máma nečekaně v deset zaklepe na dveře, tak v jednu je tvůj život konečně v pořádku,“ napsala Hana Lasicová na sociální síti u milého videa, kde jí její maminka Magda Vášáryová vysvětluje, co...

16. září 2025

Přátelé patří do devadesátek, kritizuje Kravitzová seriál kvůli homofobním vtipům

Herečka Zoe Kravitzová (36) se v rozhovoru pro magazín People pustila do seriálu Přátelé. Podle ní by měl zůstat tam, kde vznikl – v devadesátých letech. „Jsou tam homofobní vtipy, které dneska...

16. září 2025

Těším se, až přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek

Talk show 7 pádů Honzy Dědka příští rok oslaví patnáct let od svého vzniku, ale na obrazovkách televize Prima je teprve pět let. Moderátor Honza Dědek (53) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na...

16. září 2025

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

15. září 2025

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

15. září 2025  16:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.