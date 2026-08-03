Videoklip k písni Petal měl zaujmout krvavými scénami, pozornost fanoušků ale nakonec přitáhl především vzhled zpěvačky. Na sociálních sítích se objevila řada komentářů vyjadřujících obavy o její zdraví.
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Sama neustále zdůrazňuje, že je zdravá a nikdo by neměl kritizovat její vzhled. Někteří fanoušci tvrdí, že podle nich působí Ariana Grande příliš vyhuble a obávají se o její zdravotní stav.
„Už mě nebaví tohle normalizovat a chovat se, jako by to bylo v pořádku,“ napsal jeden z fanoušků. „Doslova jí vylézají kosti,“ zdůrazňuje další. Podobné debaty se na sociálních sítích opakují už několik let.
Dostalo se jí ale i zastání od jiných fanoušků. „Kdyby vám na ní opravdu záleželo, veřejně byste její tělo nekomentovali,“ namítl jeden z nich s tím, že z žen kritizujících postavu Ariany Grande křičí závist.
Zpěvačka už několik let čelí spekulacím o svém zdravotním stavu. Sama opakovaně zdůrazňuje, že je zdravá, a upozorňuje, že veřejné komentování cizího těla může být škodlivé.
„Jsem na očích veřejnosti a vlastně jsem takovým vzorkem v Petriho misce už od svých 16 nebo 17 let, takže jsem už slyšela úplně všechno. Slyšela jsem všechny možné verze toho, co je na mně špatného. A když to napravíš, je to špatné z jiných důvodů,“ řekla v roce 2024 Ariana Grande v rozhovoru s Youtuberkou Sally.
„Myslím, že v dnešní společnosti s klidem děláme věci, které bychom neměli – komentovat vzhled ostatních, to, co si myslíme, že se děje v zákulisí, jejich zdraví nebo to, jak se prezentují,“ dodala zpěvačka.
Sama připouští, že v minulosti měla plnější postavu. Podle ní však právě tehdy neprožívala zdravé období svého života.
„Brala jsem spoustu antidepresiv, k tomu jsem pila alkohol a špatně se stravovala. Byla jsem na nejnižším bodě svého života, když jsem vypadala tak, jak si vy představujete ‚zdravou‘ osobu, ale ve skutečnosti to pro mě zdravé nebylo,“ vysvětlila.
„Vím, že bych to nemusela vysvětlovat, ale mám pocit, že když se v této věci otevřu a ukážu určitou zranitelnost, může z toho vzejít něco dobrého. Zdraví může mít různé podoby,“ dodala.