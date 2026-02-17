Dcera Gwyneth Paltrowové přiznala estetické zákroky. Ne vždy se to povede, říká

Apple Martinová (21), dcera herečky Gwyneth Paltrowové (53) a frontmana kapely Coldplay Chrise Martina (48), se rozhodla otevřeně promluvit o estetických zákrocích. Studentka prestižní soukromé univerzity Vanderbilt v Nashville balancuje mezi společenským životem a školou a stejně jako nedávno její matka, se nyní vyjádřila k neustálým spekulacím na internetu ohledně svého vzhledu.
V rámci videa na YouTube, které podle ní zachycuje „každodenní kosmetickou rutinu vystresované studentky“, dcera slavných rodičů prozradila, že si v minulosti nechala zvětšit rty.

„Přišel čas se přiznat. Jednou jsem si nechala zvětšit rty, měla jsem lip filler,“ říká ve videu. „Myslím, že mi bylo čerstvě osmnáct let. Říkala jsem si pak, že to dopadlo trochu zvláštně a bylo to trochu moc výrazné. Co dodat... Ne vždy se to povede,“ vzpomíná Apple Martinová.

Apple Martinová přiznala, že si nechala mimo jiné zvětšit rty a spravit a vybělit zuby. (2026)

„Všichni, kdo mě kritizují na internetu, si myslí, že mám za sebou nějaké šílené zvětšení rtů. Ale pravda je taková, že jen často špulím na focení rty a používám konturovací tužku, kterou rty opticky zvětšuji.“

V průběhu videa pak ukázala, jak dosahuje efektu „optického zvětšení rtů“, když nanáší konturu „lehce nad horní linii rtů“. Po dokončení líčení rty zvýraznila leskem. „Vidíte, že rty vypadají po nalíčení úplně jinak a jsou mnohem plnější.“

„Myslím, že toto je vůbec poprvé, co mě lidé slyší mluvit a slyší můj hlas,“ dodala se smíchem, čímž narážela na svůj dosavadní obraz na profilech na sociálních sítích, který byl zaměřený čistě na fotografie.

Během videa Apple také prozradila, že ji v dětství a na základní škole šikanovali kvůli vzhledu, konkrétně kvůli jejím výrazným očím. Spolužáci ji přirovnávali k Sidovi, lenochodovi z animovaného filmu Doba ledová, a podobné poznámky se občas objevují i dnes u jejích příspěvků na Instagramu.

„Mám velmi výrazné oči a mimiku, což považuji za celkem zábavné, myslím, že někdy to vypadá vtipně,“ řekla Apple a dodala, že pro ni „bohužel“ svými výrazy snadno prozradí své pocity i když nechce. „Když jsem naštvaná nebo ve špatné náladě, každý to hned pozná.“ „Nechala jsem si také spravit zuby, mimo jiné jsem měla rovnátka a nechala si pak zuby lehce vybělit. Jinak za sebou žádné estetické zákroky nemám,“ dodala.

Gwyneth Paltrowová ukázala po čase syna a dceru. Často s nimi nesouhlasím, říká

Přiznání přišlo krátce po nových titulcích týkajících se její matky Gwyneth Paltrowové. Ta v minulosti nikdy veřejně nepřiznala plastické operace, až nedávno se svěřila s tím, že má za sebou několik ošetření laserem a aplikací botoxu. „Bože, ano, stalo se to. A dokonce několikrát. Někdy to dopadlo dobře, jindy moc ne, obávám se,“ odpověděla otevřeně na Instagramu na dotaz jedné ze sledujících.

Herečka také prozradila, že byla nedávno na detoxikační proceduře určené k pročistění krve, která ji vyšla na 50 tisíc dolarů (v přepočtu přibližně 1,2 milionu korun). „Trápila jsem se s několika zdravotními problémy, jako je chronická únava a další věci, které jsou pro lékaře těžko diagnostikovatelné. Vyzkoušela jsem terapeutickou výměnu plazmy, při které se z krve vyfiltrují škodlivé látky jako jsou plísně a mikroplasty,“ popsala a uvedla, že po proceduře se cítila „úžasně“.

Paltrowová se dlouhodobě zajímá o alternativní medicínu a podobné praktiky, které často sdílí prostřednictvím své wellness značky Goop. Její přiznání vyvolalo různé reakce, někteří lidé považují podobné „výstřelky“ za přehnané nebo kontroverzní, zatímco jiní ji obdivují za její otevřenost.

Herečka v minulosti podstoupila například rektální ozónovou terapii či popsala, že si oblíbila jeden z moderních trendů a to napařování vaginy.

