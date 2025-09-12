Etzler je z toho špatný, když mu říkám dědečku, prozradil Antonio Šoposki

„Nad rodinu není. Tohle jsem zdědil po tátovi, ani mi to nemuseli doma nějak zvlášť vštěpovat,“ říká Antonio Šoposki, kterému koluje v žilách makedonská krev. Hrál v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě a dalších seriálech. Většinou skončil ve chvíli, kdy se jeho dějová linka uzavřela.
Antonio Šoposki

Antonio Šoposki | foto: FTV Prima

Kristýna Badinková Nováková a Antonio Šoposki v seriálu Polabí (2025)
„Bylo to fajn být tam jen chvilku, nemít ten dlouhodobý závazek, který nekonečné seriály s sebou nesou. A samozřejmě i ten finanční příjem byl příjemný,“ říká herec, který před dvěma lety dokončil konzervatoř.

S bývalými spolužáky jezdí od té doby každé léto na vodu. „Je to moje nejoblíbenější část prázdnin,“ vypráví Antonio. K herectví ho nasměrovala jeho sestra Marika. Inspirovala ho. Ale k uměleckým disciplínám ho vedla především maminka, ředitelka soukromé umělecké školy v Havlíčkově Brodě.

Antonio Šoposki v seriálu Polabí (2025)

„Chodil jsem na zpěv, klavír, výtvarku, saxofon…, takže jsem byl ve škole často. Ale dramaťák tam neměli, na ten jsem musel dojíždět mimo naše město,“ vypráví. „Když jsem měl mezi jednotlivými kroužky pauzu, mohl jsem za mámou do kanceláře, to bylo dobrý. Na druhou stranu na mě byly kladeny větší nároky. Musel jsem být vždycky na hodinu připravený, nedělat ostudu… Takže se mnou máma doma cvičila na piano.“

Otec přijel do Česka z Makedonie, když mu bylo tolik, jako je dnes Antoniovi. Důvodem byla práce. Vyrůstal u Ochridského jezera, kam potom jezdil se svými dětmi. „Lovil jsem tam s tátou ryby jako malý,“ vzpomíná Antonio. „Ochrid je moc pěkné město, národní památka UNESCO.“

Když Antonio v patnácti odešel studovat do Prahy konzervatoř, bydlel na internátu a každý víkend se vracel za rodinou do Havlíčkova Brodu. Cítí v sobě makedonské kořeny, silné rodinné vazby. „Vídáme se doteď. Když mám volnou chvilku, jedu za nimi. Bydlí na Vysočině a já mám ten kraj moc rád. Je příjemné na chvilku vypadnout z pražského shonu a procházet se po lese,“ vypráví.

Kristýna Badinková Nováková a Antonio Šoposki v seriálu Polabí (2025)

Specialitou, kterou otec doma vaří, je makedonský graf, fazolová polévka s uzenými žebry. „Dělá ji často a rád, je strašně dobrá. Nikdy jsem se do ní sám nepouštěl, její příprava má svoje pravidla, ale s jeho pomocí bych ji zvládl. Jinak si ale vařím a rád,“ říká herec.

Pro jeho přítelkyni je to výhoda. „Ale občas ji zase zlobím jinými věcmi. Jsou to obyčejnosti všedního života, jako že nechávám válet oblečení po bytě,“ prozradil na sebe. Jsou spolu už osm let. „Říká se, že po sedmi přichází krize, kterou pak ten pár lepí svatbou nebo dětmi… Ale u nás to neplatí. Naštěstí nemáme co lepit,“ pochvaluje si soužití s budoucí psycholožkou.

„Kdysi jsme spolu začali chodit a ještě jsme nenašli důvod s tím přestat, ale jak se nám to povedlo, nevím. Samozřejmě pořád se máme co učit, náš vztah se má kam vyvíjet, tak snad nám to vydrží,“ dodává.

Kristýna Badinková Nováková, Antonio Šoposki a Miroslav Etzler v seriálu Polabí (2025)

V novém primáckém seriálu Polabí hraje Honzu, syna Kristýny Badinkové Novákové a vnuka Miroslava Etzlera. „Vždycky, když mu v obraze, který točíme, mám říct dědečku, je z toho půl dne špatný,“ směje se Antonio. „Nedivím se mu, vypadá fakt perfektně,“ říká na adresu Etzlera, který díky přísné dietě zhubl skoro třicet kilo. Omladil ho ale i syn, kterého si pořídil s novou partnerkou. Babičkou je Antoniovi před kamerou Vilma Cibulková.

„Trému jsem z nich neměl, i když k nim chovám velkou úctu. Ale oni jsou oba tak milí a hodní, že jsem necítil žádný strach. Vytvořili velmi přátelské prostředí,“ vysvětluje Antonio, který ani nemá pocit, že by záběry díky svému mládí kazil víc než ostatní.

Už se trochu vyhrál. Za vedlejší roli v celovečerním filmu Tancuj Matyldo byl nominován na Českého lva. „Moje dějová linka je rodinnější. Hodně řeším vztah ať už s dědou nebo tátou (David Máj), který se na nás vykašlal a teď se do Polabí vrací. Pořád se mě snaží naklonit na svoji stranu. Ale já jsem hodně sveřepý, nenechám se oblbnout rohlíkem,“ prozrazuje Antonio.

Marika Šoposká

Jeho postava jezdí na skejtu, což jenom dokresluje její charakter. „Honza je volnomyšlenkářský, má svůj názor ale zároveň je hodně spravedlivý. Dokáže uznat svoji chybu,“ dodává.

Na skejtu do té doby Antonio jezdit neuměl. „Kvůli škole jsem se mu vyhýbal. Nechtěl jsem si zlámat ruce nebo nohy a ani mě to k němu nikdy netáhlo. Na lyže jsem třeba jel, ale skejt mě neoslňoval,“ říká. Teď si ale musel osvojit aspoň základy, proto dostal odborného poradce.

Na roli byl oslovený přímo. „Možná i proto, že už jsem s touhle produkcí točil už seriál Kukačky. Tam jsem hrál floutka, který se vmísí do rodiny Davida Novotného a Sabiny Remundové. Režisér Biser Arichtev, který točil i Polabí, si asi na mně vzpomněl,“ říká. Přišlo to v pravou chvíli. „Trošku jsem měl obavy, co budu po škole dělat, co mi vyplní volný čas,“ uzavírá herec, který si zahrál i v Othellovi v rámci Letních shakespearovských slavností.

