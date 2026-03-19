Nedalo se čekat, že z nás budou lékaři či inženýři, říkají vnuci Šafránkové a Abrháma

I když se Josef Jan Abrhám narodil dřív než jeho bratr Antonín Jan Abrhám, nepůsobí tak. Antonín totiž začal posilovat, a díky svojí muskulatuře nejen bratra přepere, ale vypadá starší. Vnuci Josefa Abrháma a Libuše Šafránkové válečnou sekyru ovšem už dávno zakopali. Teď jsou z nich kolegové – tvůrci.
Josef Jan Abrhám a jeho bratr Antonín Jan Abrhám na premiéře seriálu Pád domu Kollerů (5. března 2026) | foto: TV Nova

Josef Jan Abrhám na premiéře filmu Pod parou (5. srpna 2025)
Devatenáctiletý Josef je v maturitním ročníku na gymnáziu. „Jsem z toho nervózní, protože máme povinnou maturitu z matematiky a to není úplně můj obor,“ přiznává. Naopak dějepis, který si vybral jako volitelný předmět, ho prý zajímá hodně. Po škole by se rád hlásil na FAMU a studoval režii.

Antonín navštěvuje střední průmyslovou školu sdělovací techniky, obor zaměřený na film. „Baví mě hlavně kamera, tak bych v tom chtěl pokračovat. Jednou z možností, o které uvažuji, je taky FAMU, ale ještě mám dva roky čas, než se definitivně rozhodnu, tak se tím teď tolik nezabývám,“ říká.

Ani jeden netouží být hercem jako jejich prarodiče Josef Abrhám a Libuše Šafránková. Nabídkám se ale nebrání. Antonín si naposledy zahrál jednu z vedlejších postav v seriálu Pád domů Kollerů, ke kterému napsala scénáře na základě vlastních zkušeností z multigeneračního soužití Natálie Kocábová.

„Každá z postav zastupuje svoji generaci a určité stereotypy,“ říká Antonín, který je v seriálu teenagerem-puberťákem Vilémem. „Přišel jsem o svůj vlastní pokoj, soukromí a mám konflikt s otcem, kterého mi hraje David Matásek. Tak nějak přirozeně a v některých momentech oprávněně, vzhledem k tomu, co se děje, se mu vzpouzím. Protože v tom domě se odehrávají skutečně dost bizarní scény, o kterých to vlastně celé je,“ poodhaluje děj nového seriálu, který je k vidění na Oneplay.

Josef dostal daleko menší prostor, hraje jeho kamaráda, který ho v rebelství podporuje. „Zároveň spolu točíme zábavná videa, snažíme se něco na tom trhnout, proslavit se na internetu. Jsou to takové pokusy o virály,“ popisují svoji dějovou linku. Nápadně se podobá jejich vlastní životní cestě.

Sourozenci Abrhámovi totiž vytvářejí krátké filmy a dostali za ně už nejedno ocenění. Proto je režisér Jan Hřebejk vyzval, aby virály do seriálu natočili sami, podle své fantazie. „My ale doma takhle nerebelujeme, tak jsme si ty situace museli vymýšlet,“ vypráví Josef.

První z cen dostali v rámci přehlídky dětských amatérských filmů Pražský filmový kufr. „Měli jsme z ní obrovskou radost a pomohla nám, protože nás motivovala dál tvořit,“ říkají. Stihli se s ní pochlubit i prarodičům. Všechno kolem svých filmů si dělají sami, někdy v nich i hrají. Jindy role nabídnou kamarádům. Ale babičku s dědou před kamerou zaznamenat nestihli.

Aniž by je doma vedli cíleně k herectví, oba v dětství chodili do dramatického kroužku. „Spíš to bylo o tom, že jsem měl vnitřní nutkání předvádět se a rozesmávat lidi. Ale vím, že herecké umění je dost náročné, takže teď už k němu nesměřuji,“ vypráví Josef.

Jejich otec Josef se věnuje dokumentární režii, a taky se před kameru nehrne. „Pomáhá nám jinak. Třeba fyzicky, když jsme si nedávno pro natáčení stavěli vlastní scénu. Nebo nás někam odveze. Jsou to spíš produkční záležitostí,“ říkají.

„Rodina nás v tom, co děláme, podporuje,“ vyprávějí. „Naši předci byli všichni umělci, tak se nedalo moc předpokládat, že bychom jednou dělali lékaře nebo třeba ekonomy. K tomu bohužel nemáme patřičné předpoklady, i když by to bylo docela praktické,“ sděluje Josef.

Když byl mladší, dokázal v konfliktních situacích mladšího bratra přeprat. Jenomže Antonín začal posilovat a dnes už si na něj Josef netroufne. „Ale hlavně jsme zmoudřeli a nemáme potřebu urovnávat hádky násilím,“ říkají.

Josef je zadaný, zatímco Antonín momentálně přítelkyni nemá. Oběma se ale líbí dívky, které jsou osobnosti. „A měla by být vtipná, humor je hned na druhém místě. Musí s ní být legrace,“ popisuje svoje preference Josef.

Pepík je nenahraditelný. Milovanou Popelku má opět u sebe, vzpomínají režiséři

Zásadní rozdíl mezi sourozenci spočívá v tom, že Antonín je víc tvůrčí typ, zatímco Josef už tím, že si zvolil osmileté gymnázium, je nastaven tak, aby měl široký záběr. „Podle toho taky vypadá dělba práce při natáčení našich vlastních děl. Bratr je lepší herec a kameraman a já jsem tu od toho, abych režíroval, držel strukturu našich filmů a přemýšlel prakticky. Takže se doplňujeme, i když náměty jsou společné. Každý vymýšlí jinou část,“ vypráví Josef.

„Občas se svými názory lišíme, obvykle se nám to stává na place, ale nakonec jsme vždycky došli ke kompromisu. Na bráchovi oceňuji jeho skvělé spisovatelské schopnosti, to je něco, v čem bych mu vůbec nemohl konkurovat,“ říká Antonín, který si zahrál i v seriálech Děcko a Mladá krev, zatímco jeho bratr ve filmu Pod parou.

Jako celý národ i oni mají dětství spojené s pohádkou Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou v hlavní roli. „Líbí se mi filmy, ve kterých prarodiče hráli, ale v tom věku, kdy jsem je sledoval, jsem to bral jako normální fakt, že v tom jsou obsazeni. Pro mě to byly hlavně super filmy,“ říká Antonín.

Jejich rodiče se rozvedli a pořídili synům další sourozence. Josef Abrhám ml. má další tři děti a jeho exmanželka jedenáctiletého syna. „Vídáme se a rozumíme si,“ říkají Josef a Antonín, jejichž společným zájmem je rybaření. „Moc tomu sice nerozumíme, ale baví nás, že se sejdeme, sedíme v křesílku a koukáme do vody. Někdy i něco chytíme,“ usmívají se. Nejvíc času ale věnují záležitostem kolem filmu. Antonín navíc rád sportuje a fotí.

Oba bydlí zatím s rodinou. „Jsem hrozně vděčný za to, jaké to u nás je a nepotřebuji nikam odcházet,“ říká Antonín. Josef mu přitakává: „Nechci doma zabřednout na dalších dvacet let, ale nevadí mi to tam, jsem spokojený.“

