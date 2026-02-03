Má cesta byla i trnitá. Antonie Formanová o „výhodě jména“, aktivismu i velké puse

Antonie Martinec Formanová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Josef Hympl
  20:00
Jak může částečné prožívání dětství v kočovné herecké společnosti ovlivnit vaši budoucnost? A jak o herecké kariéře jedné z nejzajímavějších mladých českých umělkyň rozhodl nakonec Bivoj, klasická postava ze starých českých pověstí? Nadaná Antonie Martinec Formanová už má na kontě Českého lva. Před dvěma lety ji časopis Forbes zařadil do prestižního výběru mladých inspirativních lidí 30 pod 30.

Přesto zůstává vnučka světoznámého režiséra Miloše Formana a uznávaného spisovatele a dramatika Jiřího Stránského skromná. „Jsem pořád na začátku kariéry,“ říká.

Váš tatínek Petr a strýc Matěj provozují Divadlo bratří Formanů, kdy roky jako kulturní scénu používají upravený remorkér, přejmenovaný na Tajemství. Loď sice většinu roku kotví na Rašínově nábřeží v Praze, ale v dobách vašeho dětství se plavila po řece. Jaké bylo dětství v kočovné společnosti?
Jak asi tušíte, hodně zajímavé. Plovoucí divadelní a kulturní scéna vznikla v roce 2000 v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město kultury. Mně byly tehdy dva roky. A máte pravdu, že si to „kočování“ dnes asi už moc lidí neuvědomuje, protože Tajemství kotví v Praze. Dřív ovšem loď opravdu cestovala. Většinou po českých řekách, ale myslím, že nejdál doputovala až do Belgie do Antverp. A samozřejmě to bylo v mých dětských očích patřičně dobrodružné. Bydleli jsme v karavanu. Samozřejmě ne celý rok, ale třeba někdy měsíc dva, kdy jsme s tátou jezdili po štacích.

Se staršími sestrami (filozofka Josefína Formanová a Emílie Formanová, která vystudovala divadelní produkci, pozn. red.) nás učila naše dlouholetá přítelkyně Pavla. Ta s námi většinou také jezdila a později se stala i mou třídní učitelkou. Takže jsme se prostě vzdělávaly i v karavanu. Ono se to tedy týkalo především sester, já byla v těch začátcích opravdu malá. Ale myslím, že to na mně zanechalo docela pozitivní stopy. Připadám si v různých ohledech díky tomu „ostřílená“, s posunutými hranicemi nějakého komfortu.

Po pár měsících jsem už nenastupovala jako šatnářka, ale jako členka souboru.

Má cesta byla i trnitá. Antonie Formanová o „výhodě jména", aktivismu i velké puse

Antonie Martinec Formanová

