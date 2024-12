„Moji kamarádi už od září začínají hlásit: ‚Za chvilku jsou tu Vánoce, to bude zase depka.‘ Já k nim tedy nepatřím a myslím, že Vánoce jsou tu od toho, abychom se zastavili, užili si to se svými blízkými v klidu a v pohodě. A když nebude uklizeno, napečeno, nestihnou se koupit všechny dárky, tak se vůbec nic neděje,“ míní Denisa Pfauserová.

Kdyby ale měla neomezenou možnost si něco přát od Ježíška, byl by to pekáč buchet. „Vím, že to bude stát hodně, ale přála bych si pekáč buchet na břiše svého partnera. To je k nezaplacení,“ říká se smíchem herečka.

Zpěvák Jan Bendig dárky neřeší ani pro sebe ani pro partnera. „My si s Lukášem ani moc dárky nedáváme. Řekneme si třeba, že pojedeme na dovolenou. Odjedeme do tepla, kde si to hezky užijeme a to je ten náš dárek,“ říká Jan Bendig s tím, že letos vyrazí hned po svátcích do Thajska.