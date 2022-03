Annie Lennoxová bez make-upu se ukázala fanouškům na nové selfie

Annie Lennoxová se těší oblibě svých fanoušků i v sedmašedesáti letech. Ke zmíněné fotce na Twitteru se vyjádřily tisíce lidí, kteří nešetřili komplimenty a uznáním. A reakci záhy přidala i zpěvačka sama.

Na vlastním profilu sdílela příspěvek se dvěma fotkami. Jednou z nich je záběr z koncertu kapely Eurythmics, s níž Lennoxová v osmdesátých letech dosáhla celosvětové popularity, a druhou pak aktuální selfie s brýlemi a bez make-upu.

Zmíněného uživatele hned v úvodu zdraví a zmiňuje, že z její fotky udělal na Twitteru nový trend. „Tak to abychom to tady rozbouřili nanovo, že?“ vyzývá v závěru s rozesmátým emotikonem a modrožlutými ukrajinskými vlaječkami.

„Jsem úplně v šoku. Annie Lennoxová mě oslovila jménem,“ reagoval překvapený Strummer. V další větě zpěvačce poděkoval za to, že jeho příspěvku věnovala pozornost.

Po kariéře s Eurythmics se kdysi zpěvačka vydala na úspěšnou sólovou dráhu. Hudbu produkuje i v současnosti. V roce 2019 například vydala soubor klavírních skladeb pod názvem Lepidoptera. Na červených kobercích a ve světlech reflektorů se však příliš nezdržuje. Svůj čas věnuje spíše charitativním kampaním, politickému aktivismu a rodině.

V roce 2020 Lennoxová prozradila, že během lockdownu začala pracovat na nové nahrávce, kterou udělala podle svých slov „pro dobrý pocit“. Na Instagramu se fanouškům svěřila s tím, že tvoření hudby jí pomáhá vyrovnávat se s vyčerpávajícími vlivy celosvětové pandemie a je pro ni útěchou i v dnešní těžké době.

VIDEO: Eurythmics: There Must Be An Angel (Playing With My Heart)