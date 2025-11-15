Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

V hudební branži šlo zřejmě o obchodně nejlépe poskládanou čtveřici: dva muži od B – Björn Ulvaeus a Benny Andersson – a dvě ženy od A – Agnetha Fältskogová a Anni-Frid Lyngstadová. První nesmělá blondýnka, druhá temperamentní, tehdy ještě tmavovlasá.
Frida se narodila mladé norské dívce z poměru s německým vojákem. Její otec byl krátce před koncem druhé světové války z norského přístavu Narvik odvelen a Frida až do roku 1977 žila v přesvědčení, že zahynul na lodi cestou do Německa.
Setkali se poprvé až po 32 letech, kdy otec žil v německém Karlsruhe, byl ženatý a měl další dvě děti. Jeho existenci pomohl odhalit bulvární tisk. Po matčině smrti Fridu vychovávala babička, s níž se odstěhovala do Švédska. Tam se roku 1964 provdala za Ragnara Fredrikssona, s nímž se o šest let později rozvedla.
Poté, co ABBA v roce 1974 vyhrála soutěž Eurovize, zaplavila svět hity a ovládla diskotéky. Frida měla v té době už za sebou kariéru zpěvačky v menších kapelách a byla připravená na nový život.
V roce 1978 se podruhé vdala – za kolegu ze skupiny Bennyho Anderssona, s nímž předtím sedm let žila „na psí knížku“. Oficiálně spolu zůstali tři roky. Kromě společné hudební kariéry se starali o čtyři děti z předchozích vztahů (Hanse a Lise-Lotte, Helen a Petera).
Po svém posledním televizním vystoupení na konci roku 1982 si skupina dala dlouhou pauzu, i když nadále vycházely četné kompilace hitů, mezi nimiž patří Waterloo, Mamma Mia, SOS či Dancing Queen.
V roce 1983 se ABBA oficiálně rozpadla. Frida zahájila sólovou kariéru a ve spolupráci s muzikantem a producentem Philem Collinsem natočila album Something’s Going On (1982), po němž následovaly další desky.
Na začátku 90. let Fridu švédská královna Silvia seznámila s o čtyři roky mladším německo-švédským princem Ruzzem Reussem, za kterého se v roce 1992 provdala.
V roce 1997 jí při autonehodě ve Spojených státech zemřela dcera Lise-Lotte. Frida se poté ujala výchovy malého vnuka Jonathana. O rok později zemřel na rakovinu i její manžel.
Od roku 1986 žije Frida ve Švýcarsku. V roce 2018 se přestěhovala do obce Genolier nedaleko Ženevského jezera poté, co několik let strávila v Zermattu. Věnuje se charitě a ochraně životního prostředí a žije se svým britským partnerem Henrym Smithem, 5. vikomtem Hambledenem.
Po rodinných tragédiích se stáhla do ústraní, v roce 2021 však nechyběla u vydání nového alba skupiny ABBA – Voyage, prvního studiového alba po čtyřicetileté pauze.