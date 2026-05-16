Ženskost v sobě postupně objevuju, říká zpěvačka Annet X

  14:00
Aneta Charitonova má za sebou několik hudebních etap a žádná z nich nepůsobí jako definitivní. Do širšího povědomí se zapsala už v období dospívání, od té doby se ale její tvorba posunula od rapu a R&B k popu, v němž vedle hudby hraje důležitou roli také obraz, styling a způsob vystupování.
Annet X pro časopis Harper’s Bazaar

Annet X pro časopis Harper’s Bazaar | foto: Jakub Gulyás

Po debutu Až budu velká, chci být Aneta Charitonova, za který získala cenu Apollo, a společné desce Koukej se mnou s NobodyListen představila Annet X loni na podzim album BBYGIRL. Právě na něm je slyšet, že vlastní intuici věří víc než kdy dřív.

V novém čísle Harper’s Bazaar se zpěvačka vtělila do Marilyn Monroe, filmové legendy a popkulturní ikony, která by na začátku června oslavila 100. narozeniny. Tato proměna ji přivedla k úvahám o síle vzhledu, rolích na pódiu i vlastní ženskosti, již v sobě teprve objevuje. Stejnou energii pak 12. listopadu 2026 hodlá přenést i na svůj dosud největší koncert v O2 universum.

Cítila jste se během focení jinak, když jste se proměnila v Marilyn Monroe?
Cítila, a vlastně jsem si to hodně přála. Kreativní rozhodování většinou stojí na mně, takže bylo příjemné jít do něčeho, co mě posune jinam, než kam bych šla sama. Když se nasadila paruka a make-up a ještě jsem nebyla oblečená, dívala jsem se na sebe v zrcadle a připadala si nezvykle. Právě tenhle pocit mi pak pomohl i se pohybově vyjádřit jinak.

Věříte tomu, že vzhled může ovlivnit to, jak se chováme?
Jednoznačně. Jakmile si obléknu stage outfit, jako bych se přepnula do někoho jiného. Je to pro mě zásadní spouštěč.

Je Annet X jiná než Aneta Charitonova?
V posledních letech to tak vnímám, ale není to něco, co bych chtěla násilně oddělovat. Na začátku jsem to dělala víc i kvůli psychickému klidu. Potřebovala jsem vědět, kdy zapínám Annet X a kdy ji naopak vypínám, třeba ve vztahu. Bylo to i tím, že jsme s partnerem nějakou dobu spolupracovali, takže si člověk snadno nosí práci domů. Ale nemyslím si, že je to specifické jen pro zpěvačky. Spousta lidí v práci zastává nějakou roli a v soukromí ji zase odkládá. Mně hodně pomohlo si to uvědomit. Díky tomu se líp připravím na výdej energie, který musím dát jako Annet X, a zároveň vím, jak si pak doma jako Aneta odpočinout.

Co si teď ráda oblékáte na vystoupení?
Zásadní jsou pro mě vlasy. Lepím si je, vlastně si je oblékám. Poprvé jsem měla prodloužené vlasy kvůli klipu a tehdy jsem si uvědomila, že BBYGIRL, což je koncept té desky, je pro mě nový směr i esteticky. Vedle vlasů jsou to podpatky, ty jsou nejdůležitější součástí mé performance. I když při vystoupení tančím a někdy je pohyb s podpatky skoro neslučitelný, mají obrovskou moc. Nutí vás narovnat se, změnit držení těla.

Na pódiu je to pro mě klíčové. Co se týče oblečení, můj styl byl vždycky spíš klučičí. Možná právě Annet X ve mně ženství teď víc manifestuje. Velkou roli hraje i prostředí. Pohybuju se na festivalech a v klubech, a to jsou často dost špinavá, neestetická místa. Je to prostředí, které z nás může snadno udělat zvířata. Když se v backstagi pohybuji převážně v teniskách a celá zahalená v oversize, mám pak o to víc potřebu se na pódiu z téhle energie vymanit a potřebuju svou ženskost ze sebe úplně vyždímat.

A jak to máte s ženskostí v soukromí?
To je něco, co pořád poznávám. Působím v hudebním prostředí od čtrnácti let. Chtěla jsem zapadnout mezi „bros“. Zabudovala jsem do sebe mužskou energii. V soukromí mám dodnes spíš tomboy styl. Ženskost v sobě postupně objevuju. Na stagi jdu až do extrému. Tam mám potřebu se odhalit, být vyzývavá, tančit. Ale doma jsem spíš tichá, jemná. Když jdu na akci jako Annet X, jsem vidět hodně. V jiné dny jsem ráda neviditelná.

